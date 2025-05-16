ĞAZZÄ SUĞIŞI
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İzrail yortlar häm çatırlarğa oyıştırğan höcümnärdä yaqınça 100 fälästinlene üterde
Ğazzägä oyıştırılğan hawa höcümnärendä distälägän keşe üterelde, yözlägän keşe yaralandı
İzrail yortlar häm çatırlarğa oyıştırğan höcümnärdä yaqınça 100 fälästinlene üterde
Since October 2023, the Israeli army has pursued a brutal offensive on Gaza, killing over 53,000 Palestinians so far, most of them women and children. / Photo: AP
16 Май 2025

Grajdanlıq saqlanu agentlığı beldergänçä, İzrailneñ xärbi oçqıçları Ğazzädä öysez qalğan keşelär sıyınğan berniçä yort häm çatırğa höcüm yasap, kim digändä 94 fälästinlene ütergän.

Agentlıq süzçese Mäxmüt Basal, pänceşämbe könne yasağan belderüendä, İzrailneñ tön’yaqtağı Cäbäliyä qasabasında ber yortqa oyıştırğan höcümdä ber ğailäneñ tulısınça yuqqa çığuın äytte.

Mediśina çığanağı beldergänçä, irtänge säğat’lärdä İzrail kön’yaqtağı Xan Yunus qalasındağı yortlar häm çatırlarga höcüm yasıy, näticädä 36 keşe ğomeren yuğaltqan, aralarında xatın-qızlar häm balalar da bulğan 60tan artıq keşe yaralanğan.

Sälamätlek saqlaw törkemnäre kiçä töndä nişan itep alınğan  yortlarnıñ cimerekläre astınnan  tağın 30 mäyet çığarğan.  İsän qalğan keşelärne tabu öçen qotqaru êşläre däwam itä.

Tağın ber mediśina çığanağı xäbär itkänçä, Ğazzä şähäre, Cäbäliyä häm Xan Yunustağı İzrail bombalawlarında 5 keşe hälaq bulğan.

Monnan tış, Xan Yunusnıñ Xuzaa qasabasındağı İzrail höcümendä tağın ber fälästinle üterelgän, berniçäse yaralanğan.

Sälamätlek saqlaw xezmätkärläre beldergänçä, İzrailneñ artilleriya utında tön’yaqtağı Bäyt Laxiya qasabasında tağın 3 fälästinleneñ ğomere özelgän.

Fälästin räsmi xäbär agentlığı “WAFA” mediśina çığanaqlarına tayanıp, Cäbäliyädäge ber yortqa İzrail hawa höcüme näticäsendä tağın 5 keşeneñ hälaq buluın häm başqalarınıñ yaralanuın xäbär itte.

 Ber mediśina çığanağı beldergänçä, İzrail xärbi oçqıçları Cäbäliyäneñ Tal äl-Zaaar mäxälläsendäge yortlarğa berniçä höcüm yasağan, näticädä 18 fälästinle yaralanğan.

İzrail armiyäse şulay uq Cäbäliyädäge İndoneziya xastaxanäse belän äl-Awda xastaxanäse tiräsen dä bombalağan. Waqıyğa şahitları äytkänçä, bu höcümnär matdi zıyanğa kitergän, läkin älegä qadär ülem-kitem turında belderelmägän.

2023 nçe yılnıñ oktäberennän birle İzrail armiyäse Ğazzägä höcümnär başqara häm xäzerge waqıtqa qadär kübese xatın-qızlar häm balalar bulğan 53 meñnän artıq fälästinlene üterde.

Xalıqara cinayät’ mäxkämäse uzğan noyabr’ ayında İzrail prem’yer-ministrı Bin’yamin Netan'yaxu häm êlekke saqlanu ministrı Yoav Galantnı Ğazzädäge suğış cinayät’läre häm keşelekkä qarşı cinayät’lär öçen qulğa alu qararı çığardı.

İzrailneñ şulay uq bu töbäktäge suğış arqasında Xalıqara mäxkämädä genośid däğ’wası da qarala.

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