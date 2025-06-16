DÖNYA
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“Air India” oçqıçı hawağa kütärelgännän soñ texnik citeşsezlek arqasında Gonkongqa kire qayttı
Bu xäl şundıy uq tördäge Boeing oçqıçı qullanğan “Air India” reysınıñ Hindstannıñ könbatışındağı Axmädabad şähärendä kilep töşüennän soñ berniçä kön uzuğa buldı.
“Air India” oçqıçı hawağa kütärelgännän soñ texnik citeşsezlek arqasında Gonkongqa kire qayttı
The Air India flight AI315 out of Hong Kong is now undergoing checks. / Reuters
4 сәгать элек

Mäs’älägä yaqın ber çığanaq “Reuters” agentlığına yasağan belderüendä Yaña Dähligä  yul totqan “Air India” Boeing 787-8 Dreamliner oçqıçınıñ, pilot hawağa kütärelgännän soñ texnik problemadan şiklängännän soñ, saqlıq çarası bularaq Gonkongqa kire qaytuın belderde.

Bu xäl düşämbe könne, şundıy uq tördäge Boeing oçqıçı qullanılğan “Air India” şirkäteneñ Londonga yul totqan başqa oçqıçınıñ hawağa kütärelep berniçä minut uzğannan soñ Hindstannıñ könbatışındağı Axmädabad şähärendä kilep töşüe häm borttağı 242 keşedän 241eneñ ğomeren yuğaltuı waqıyğasınnan soñ berniçä kön uzuğa buldı.

Mäs’älä belän bäyle mäğ’lümatqa iyä bulğan çığanaq düşämbe könne Gonkongtan yulğa çıqqan AI315 nomerlı “Air India” Dreamliner oçqıçınıñ xäzerge waqıtta texnik tikşerü uzuın belderde.

“Flightradar24” täge küzätü mäğ’lümatlarına qarağanda, AI315 nomerlı oçqıç Gonkongdan 12 säğat’ 16 minutta kütärelgän häm yaqınça ber säğat’tän kübräk waqıt uzuğa töşep utırğan.

Boeing häm Air India şirkätläre Gonkong – Yaña Dähli oçışı turındağı belderü taläbenä älegä cawap birmäde.

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