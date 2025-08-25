پاکستان
پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاریاں،متعدی وبائیں پھیلنے کا خطرہ
پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر عبدالغفور شورو نے خبردار کیا ہے کہ سیلاب کے بعد کی صورتحال اور بھی خطرناک ہے کیونکہ سیلاب کے مقابلے میں وبا پھیلنے کا خطرہ زیادہ افراد کی جان لے سکتا ہے
25 اگست 2025

شمالی پاکستان میں مسلسل بارشوں اور شدید سیلاب نے پہلے ہی انفراسٹرکچر اور زرعی زمینوں کا ایک بڑا حصہ تباہ کر دیا ہے، جس میں سینکڑوں گھر، سڑکیں اور پل شامل ہیں، اور مویشی بہہ گئے ہیں۔

متاثرہ لوگوں کو اب نفسیاتی صدمے کے علاوہ اس سے بھی بدتر آزمائش کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، پانی سے پیدا ہونے والی بیماریاں اور دیگر بیماریاں۔

متوقع وبا کی وجہ سے سرکاری صحت کے حکام اور غیر سرکاری امدادی تنظیموں نے پانی سے پیدا ہونے والی اور جلد کی بیماریوں کے بڑے پیمانے پر پھیلنے سے نمٹنے کے لئے خاص طور پر شمال مغربی صوبہ خیبر پختونخوا میں عارضی کلینک اور طبی کیمپ قائم کیے ہیں۔

صوبائی ڈیزاسٹر منیجمنٹ اتھارٹی کے مطابق 15 اگست سے اب تک صوبے بھر میں بارشوں اور سیلاب سے متعلق حادثات میں 400 سے زائد افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔

پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر عبدالغفور شورو نے خبردار کیا ہے کہ سیلاب کے بعد کی صورتحال اور بھی خطرناک ہے کیونکہ سیلاب کے مقابلے میں وبا پھیلنے کا خطرہ زیادہ افراد کی جان لے سکتا ہے۔

انادولو سے بات کرتے ہوئے شورو نے اس خطرے کو کم کرنے کے لئے پینے کے صاف پانی اور حفظان صحت سمیت صحت کی بنیادی ضروریات کی فراہمی پر فوری طور پر "روک تھام کے منصوبے" پر زور دیا۔

انہوں نے کہا کہ حفظان صحت کے حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم وبا اور ممکنہ اموات کو مکمل طور پر روک نہیں سکتے لیکن ایک سمارٹ روک تھام کا منصوبہ ثانوی آفت کے حجم کو کافی حد تک کم کرسکتا ہے۔

ملک کی سب سے بڑی غیر سرکاری امدادی تنظیم الخدمت فاؤنڈیشن کے شعبہ صحت کے سربراہ محمد زاہد لطیف نے کہا کہ سیلاب زدہ علاقوں میں پانی سے پیدا ہونے والی اور جلد کی بیماریوں میں پہلے ہی اضافہ ہو رہا ہے۔

انہوں نے کہا کہ ہزاروں افراد، جن میں زیادہ تر بچے ہیں، اسہال ، گیسٹرو اینٹرائٹس، ڈینگی بخار، ملیریا اور جلد کے مسائل کی شکایات لے کر پہنچے ہیں۔ سڑکوں کی ناکہ بندی اور پلوں کے بہہ جانے کی وجہ سے ہزاروں لوگ (اسی طرح کی شکایات کے ساتھ) اب بھی مضافات میں پھنسے ہوئے ہیں۔

لطیف نے نشاندہی کی کہ ذہنی صحت کی ضروریات ایک اور بڑا مسئلہ ہے، جس سے متاثرہ آبادی نبرد آزما ہے۔

انہوں نے کہا کہ "بہت سے متاثرہ افراد کو شدید صدمے اور تناؤ کی خرابی کے ساتھ ہمارے پاس لایا گیا ہے کیونکہ وہ اس آفت سے گزرے ہیں،" انہوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ جسمانی درد اور چوٹیں ہفتوں یا مہینوں میں ٹھیک ہوجائیں گی ، لیکن ذہنی صدمے کو دور ہونے میں کافی وقت لگے گا۔

صوبائی محکمہ صحت کے ترجمان عطاء اللہ خان نے اس خیال کی تائید کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے اس مسئلے پر قابو پانے کے لیے اقدامات شروع کر دیے ہیں۔

متعدی بیماریوں کے علاوہ، لوگوں کو صدمے اور شدید تناؤ کی خرابی کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے صوبائی حکومت نے ماہرین نفسیات کی تنظیموں کے تعاون سے سیلاب زدہ علاقوں میں تربیت یافتہ ماہر نفسیات بھیجے ہیں۔

