پاکستان کے شمال مغربی علاقے میں موسلا دھار بارش وں کی وجہ سے پیر کے روز کئی گھنٹوں تک امدادی اور امدادی کارروائیاں رک گئیں جس کے بعد شمال مغربی علاقے میں دوبارہ شروع ہو گیا، جہاں جمعے سے اب تک اچانک آنے والے سیلاب سے 300 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔
نیشنل ڈیزاسٹر منیجمنٹ اتھارٹی کے مطابق شدید بارشوں کی وجہ سے کئی شمالی اضلاع میں تباہی پھیل گئی ہے جبکہ زیادہ تر افراد سیلاب میں ہلاک ہوئے ہیں۔
پہاڑی علاقوں میں بارشوں کی وجہ سے سیلاب کے ساتھ ساتھ کیچڑ اور چٹانیں بہہ گئیں جس سے مکانات، عمارتیں، گاڑیاں اور سامان بہہ گیا۔
یونیورسٹی کے 24 سالہ طالب علم ساحل خان نے اچانک آنے والے سیلاب کے بارے میں خبر رساں ادارے روئٹرز ٹی وی کو بتایا کہ 'یہ ایک قیامت کی صورت حال کی طرح تھا۔ ''ہر کوئی خوفزدہ ہے۔ بچے ڈرے ہوئے ہیں۔ وہ سو نہیں سکتے۔''
ضلع بونیر سب سے زیادہ متاثر ہوا جہاں 200 سے زائد ہلاکتیں ہوئیں۔
خیبر پختونخوا کی صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی (پی ڈی ایم اے) نے پیر کے روز صوبائی حکومت کی ہدایت پر متاثرہ اضلاع کی انتظامیہ کے لیے 80 0 ملین پاکستانی روپے (تقریبا 2.82 ملین ڈالر) کے امدادی فنڈز کا اعلان کیا ہے۔
ضلع بونیر کے لئے 500 ملین روپے (تقریبا 1.76 ملین ڈالر) کا ایک علیحدہ ریلیف فنڈ مختص کیا گیا ہے۔
ایک علاقائی سرکاری افسر عابد وزیر نے خبر رساں ادارے روئٹرز کو بتایا کہ بونیر سمیت سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں شدید بارش وں کی وجہ سے امدادی ٹیموں کو پیر کو کئی گھنٹوں تک امدادی سرگرمیاں روکنے پر مجبور ہونا پڑا۔
انہوں نے کہا، "اب ہماری ترجیح سڑکوں کو صاف کرنا، پل قائم کرنا اور متاثرہ لوگوں کو راحت پہنچانا ہے۔
خبر رساں ادارے روئٹرز کے عینی شاہدین کے مطابق بونیر کے بیشونائی کالے گاؤں کے رہائشی اس وقت خوف زدہ ہو گئے جب پیر کے روز تازہ بارش کے بعد پانی کا ایک نالہ بہہ گیا جس کی وجہ سے بڑی تباہی مچ گئی۔
مقامی حکومت، ڈیزاسٹر منیجمنٹ اتھارٹی اور فوج کے امدادی کارکنوں نے سڑکوں اور گلیوں کو کیچڑ، گرے ہوئے درختوں اور بجلی کے کھمبوں سے صاف کرنے کے لیے کھدائی کرنے والی مشینوں کا استعمال کیا۔
وزیر اطلاعات عطاء اللہ تارڑ نے پیر کے روز ایک ریکارڈ شدہ ویڈیو بیان میں کہا کہ امدادی سامان متاثرہ علاقوں میں بھیج دیا گیا ہے۔
تارڑ نے ڈان کو بتایا کہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں بچاؤ، ریلیف اور بحالی ایک 'قومی ذمہ داری' ہے۔
اتھارٹی نے ایک بیان میں کہا کہ امدادی سامان میں خوراک، ادویات، کمبل، کیمپ، بجلی کا جنریٹر اور پانی نکالنے والے پمپ شامل ہیں۔
حکام نے بتایا کہ دارالحکومت اسلام آباد سے ساڑھے تین گھنٹے کی مسافت پر واقع بونیر میں بادل پھٹنے کا واقعہ پیش آیا جس میں ایک چھوٹے سے علاقے میں ایک گھنٹے کے اندر 100 ملی میٹر (چار انچ) سے زیادہ بارش ہوتی ہے۔
بونیر میں جمعہ کی صبح ایک گھنٹے کے اندر 150 ملی میٹر سے زیادہ بارش ہوئی۔
حکام کا کہنا ہے کہ ستمبر کے اوائل تک پاکستان بھر میں مزید موسلا دھار بارشوں کا امکان ہے۔
ڈیزاسٹر منیجمنٹ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ موجودہ موسمی نظام پاکستان کے علاقے میں فعال ہے اور آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران موسلا دھار بارش کا امکان ہے۔
رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مون سون کے موسم میں موسلا دھار بارشوں اور سیلاب سے جون کے آخر سے اب تک پاکستان بھر میں 657 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔