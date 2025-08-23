ایشیائی ترقیاتی بینک (اے ڈی بی) نے پاکستان کے ریکوڈک تانبے اور سونے کی کان کی ترقی کے لیے 410 ملین ڈالر کے مالیاتی پیکیج کی منظوری دی ہے، کیونکہ ملک کے نایاب معدنی ذخائر غیر ملکی دلچسپی کا مرکز بن رہے ہیں۔
بلوچستان کے صوبے میں یہ ممکنہ طور پر انتہائی منافع بخش اوپن پٹ منصوبہ دنیا کے سب سے بڑے غیر استعمال شدہ تانبے اور سونے کے ذخائر میں سے ایک کو ترقی دینے کا ارادہ رکھتا ہے، جس کی پیداوار 2028 میں شروع ہونے کی توقع ہے۔
پاکستان نے دہائیوں سے معدنی وسائل سے مالا مال جنوبی صوبے میں علیحدگی پسند بغاوت کا سامنا کیا ہے، جہاں غیر ملکی حمایت یافتہ توانائی کے منصوبے، جن میں زیادہ تر چینی کمپنیاں شامل ہیں، حملوں کا شکار رہے ہیں۔
اے ڈی بی کے پیکیج میں کینیڈین کمپنی بیرک کے لیے 300 ملین ڈالر کے قرضے اور مقامی حکومت کے لیے 110 ملین ڈالر کی کریڈٹ گارنٹی شامل ہے۔
ریکوڈک کی تکمیل کے بعد یہ دنیا کی پانچویں سب سے بڑی تانبے کی کان بننے کی توقع ہے، جو تاروں، برقی موٹروں اور قابل تجدید توانائی کی ٹیکنالوجیز کے لیے ضروری دھات پیدا کرے گی۔
اے ڈی بی کے صدر ماساتو کانڈا نے ایک بیان میں کہا، "ریکوڈک معدنیات کی اہم سپلائی چین کو کی جائیگی اس سے ، جبکہ صاف توانائی کی منتقلی کو آگے بڑھائے گا اور ڈیجیٹل جدت کو فروغ دے گا۔"
کانڈا نے اس پیکیج کو پاکستان کے لیے "ایک گیم چینجر" قرار دیا، جو ملک کی زیادہ مضبوط اور متنوع معیشت کی طرف منتقلی کی بنیاد رکھے گا۔
کارکنوں نے بلوچستان میں ریکوڈک منصوبے پر تنقید کی ہے، جہاں بغاوت جزوی طور پر قدرتی وسائل کے استحصال سے حاصل ہونے والے فوائد کی تقسیم پر ناراضگی کی وجہ سے ہوئی ہے۔
اگرچہ بلوچستان ہائیڈروکاربنز اور معدنیات سے مالا مال ہے، لیکن اس کے 1.5 کروڑ باشندوں میں سے 70 فیصد غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔
تین درجن شہری تنظیموں نے اے ڈی بی اور انٹرنیشنل فنانس کارپوریشن سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ریکوڈک کان میں سرمایہ کاری کو ملتوی کریں۔
بیرک نے اے ایف پی کو ای میل کیے گئے ایک بیان میں اپنی کان کنی کے طریقوں کا دفاع کیا۔
" بیان میں کہا گیا ہے کہ بیرک ذمہ دار کان کنی کے لیے پرعزم ہے اور مقامی شراکت داروں اور اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ اپنے آپریشنز کے فوائد کو کھلے اور شفاف رابطے اور اعلیٰ ترین ماحولیاتی اور سماجی تحفظات کی بنیاد پر بانٹنے کے لیے پرعزم ہے،"
پاکستان کی فوجی قیادت نے حالیہ مہینوں میں ملک کو معدنیات اور نایاب زمینوں کے مرکز کے طور پر فروغ دیا ہے، اور ان کا ذکر کرتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کے ساتھ تجارتی نرخوں پر بات چیت کی ہے۔
پاکستانی حکام طویل عرصے سے ریکوڈک منصوبے کو ملک کی اقتصادی بحالی کی حکمت عملی کا سنگ بنیاد قرار دیتے رہے ہیں۔