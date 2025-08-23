پاکستان کے وزیر خارجہ دونوں ممالک کے تعلقات کو دوبارہ جانبر کرنے کے زیر مقصد ہفتے کے روز بنگلہ دیش پہنچے ہیں۔
وزیر خارجہ اسحاق ڈار 2012 کے بعد ڈھاکہ کا دورہ کرنے والے پاکستان کے سب سے سینئر عہدیدار ہیں، اور اسلام آباد نے اس دورے کو پاکستان-بنگلہ دیش تعلقات میں ایک 'اہم سنگ میل' قرار دیا ہے۔
پاکستان کی وزارت خارجہ نے کہا کہ اسحاق ڈار بنگلہ دیش کے عبوری رہنما محمد یونس سے ملاقات کریں گے۔
تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان بڑھتے تعلقات پر پڑوسی ملک بھارت جس نےمئی میں پاکستان کے ساتھ چار روزہ جنگ لڑی تھی، پر گہری نظر رکھے گا ۔
اگست 2024 میں بنگلہ دیش میں ایک بڑے عوامی احتجاج کے بعد وزیر اعظم شیخ حسینہ کی حکومت کا خاتمہ ہوا، جس کے بعد وہ بھارت فرار ہو گئیں۔ اس کے بعد ڈھاکہ اور نئی دہلی کے تعلقات سرد مہری کا شکار ہو گئے۔
امریکہ کے ایک تجزیہ کار مائیکل کوگلمین نے اس دورے سے پہلے کہا، 'بنگلہ دیش بھارت کے قریبی ترین شراکت داروں میں سے ایک رہا ہے، اور اب وہ بھارت کے سب سے بڑے حریف کے ساتھ تعلقات بڑھا رہا ہے۔'
پاکستان اور بنگلہ دیش نے گزشتہ سال سمندری تجارت کا آغاز کیا اور فروری میں حکومت سے حکومت کے درمیان تجارت کو وسعت دی۔
پاکستان کے وزیر تجارت جام کمال خان نے جمعرات کو ڈھاکہ میں مذاکرات کیے، جہاں انہوں نے تجارت اور سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے مشترکہ کمیشنز قائم کرنے پر اتفاق کیا۔
جمعہ کے روز دونوں ممالک کے اعلیٰ فوجی کمانڈرز نے پاکستان میں ملاقات کی۔
1971کی جنگ کے بعد، جس کے نتیجے میں بنگلہ دیش نے پاکستان سے آزادی حاصل کی، بنگلہ دیش نے بھارت پر انحصار کیا، جو تقریباً 17 کروڑ آبادی والے اس ملک کا پڑوسی ہے۔
تاہم، بنگلہ دیش کی عبوری حکومت، جس کی قیادت نوبل انعام یافتہ محمد یونس کر رہے ہیں، اس بات پر ناراض ہے کہ بھارت نے حسینہ کو پناہ دی، جہاں وہ اب بھی موجود ہیں اور انسانیت کے خلاف جرائم کے الزامات پر اپنے مقدمے میں شرکت سے انکار کر رہی ہیں۔
انٹرنیشنل کرائسس گروپ کے تھامس کین نے کہا، 'حسینہ کا تختہ الٹنا بھارت کے لیے ایک اسٹریٹجک دھچکا تھا، اور بنگلہ دیش اور پاکستان کے درمیان بہتر تعلقات اس کا نتیجہ ہیں۔'
ڈھاکہ نے اس ماہ بھارت پر حسینہ کی اب کالعدم عوامی لیگ پارٹی کی حمایت کرنے کا الزام لگایا، جسے نئی دہلی نے مسترد کرتے ہوئے کہا کہ وہ 'اپنی سرزمین سے دوسرے ممالک کے خلاف سیاسی سرگرمیوں کی اجازت نہیں دیتا۔'