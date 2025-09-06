ترکیہ نے ملک کی دفاعی امنگوں میں ایک اہم سنگ میل کی نشاندہی کرنے والے اپنے نئے مرکزی جنگی ٹینک "التائے" کی بڑے پیمانے پر پیداوار کا آغاز انقرہ میں مقامی گاڑی ساز فرم بی ایم سی کے پلانٹ میں کر دیا ہے۔
بی ایم سی کے چیئرمین فواد توسیالی نے جمعہ کو کہا کہ یہ منصوبہ ایک صدی پرانی ترکیہ کی خواہش کو پورا کرتا ہے۔
انہوں نے کہا، "ہماری فیکٹری نے گزشتہ سال بنیاد رکھنے کے بعد اب بڑے پیمانے پر پیداوار شروع کر دی ہے — ہمیں توقع ہے کہ یہ ترک مسلح افواج اور دفاعی صنعت میں اتحادی ممالک کی ضروریات کو پورا کرے گی۔"
جدید ترین ٹیکنالوجیز سے لیس، التائے بی ایم سی پاور، جو بی ایم سی کی ذیلی کمپنی ہے، کے ذریعہ اندرون ملک تیار کردہ باتو انجن سے چلتا ہے۔
انقرہ کی فیکڑی صنعتی روبوٹس اور جدید مینوفیکچرنگ تکنیکوں کا استعمال کرتی ہے تاکہ پیداوار کے ہر مرحلے کی موثر طریقے سے جانچ پڑتال کی جا سکے۔
کسی کوئی رکاوٹ کا مشاہدہ نہیں ہوا
توسیالی نے بتایا کہ باتو پاور گروپ، جس کی پاور 400 سے 1,500 ہارس پاور تک ہے، کو استعمال کرنے سے پہلے کچھ ٹیسٹ مکمل کرنے ہوں گے۔
انہوں نے مزید کہا، "پاور گروپ کی 10,000 کلومیٹر تک ٹیسٹنگ کرنی ہو گی اور مخصوص کارکردگی کے جائزے پاس کرنے ہوں گے۔ اب تک کوئی رکاوٹ نہیں دیکھی گئی، اور تمام اجزاء، بشمول فضائی اور دفاعی نظام، ٹینک کے ساتھ مل کر ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں۔"
التائے کے علاوہ، یہ کارخانہ بی ایم سی کی اگلی نسل کی ایٹ بائی ایٹ بکتر بند جنگی گاڑی، التوغ، بھی تیار کرے گا۔
ترکیہ کی دفاعی صنعت ایجنسی (ایس ایس بی) کے صدر حالق گورگن نے اس منصوبے کے پیچھے مشترکہ کوششوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ صدر رجب طیب ایردوان نے اس پیش رفت کا بڑا قریب سے جائزہ لیا ہے۔
انہوں نے کہا، "پچھلے سال ٹیسٹنگ کے لیے فراہم کیے گئے ٹینکوں نے اپنی تمام صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا اور کامیابی سے پاس ہوئے۔ اب جب کہ ہماری فیکٹری مکمل ہو چکی ہے، ہم اپنے ٹینک تیار کریں گے اور انہیں براہ راست اپنی افواج کو فراہم کریں گے۔"