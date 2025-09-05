ترکیہ
اسرائیلی میڈیا ہمارے بارے میں غلط بیانی بند کرے:ترکیہ
ترکیہ کے سینٹر فار کمبیٹنگ ڈس انفارمیشن نے اسرائیلی میڈیا کی ان خبروں کو مسترد کر دیا ہے جن میں ایک اسرائیلی وزیر کے خلاف مبینہ قاتلانہ سازش کے سلسلے میں اس کا نام لیا گیا تھا
/ AA
5 ستمبر 2025

ترکیہ کے سینٹر فار کمبیٹنگ ڈس انفارمیشن نے اسرائیلی میڈیا کی ان خبروں کو مسترد کر دیا ہے جن میں ایک اسرائیلی وزیر کے خلاف مبینہ قاتلانہ سازش کے سلسلے میں اس کا نام لیا گیا تھا۔

مرکز نے کہا کہ ایک اسرائیلی وزیر کے خلاف مبینہ قاتلانہ سازش کے بارے میں بعض اسرائیلی میڈیا اداروں کی رپورٹس میں ہمارے ملک کے نام کا ذکر ترکیہ کو نشانہ بنانے کی جان بوجھ کر غلط معلومات پھیلانے کی مہم کا نتیجہ ہے۔

انہوں نے زور دے کر کہا کہ اسرائیلی میڈیا میں ایک نئی پیش رفت کے طور پر پیش کیا جانے والا یہ کیس دراصل آٹھ ماہ قبل پیش آنے والے ایک واقعے سے جڑا ہوا ہے۔

اس کے علاوہ حراست میں لیے گئے افراد کے بیانات کی ریڈ کراس کے حکام نے تصدیق کی ہے کہ ان کا ترکیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

بیان میں کہا گیا ہے کہ اس خبر کا بنیادی مقصد بین الاقوامی سطح پر ترکیہ کے خلاف گمراہ کن اور دانستہ تاثر پیدا کرنا ہے، جس سے فلسطین کے بارے میں ترکیہ کی پالیسی کو کمزور کیا جا سکتا ہے۔

انقرہ نے عوام اور بین الاقوامی حکام پر زور دیا ہے کہ وہ "ترکیہ کو نشانہ بنانے والی غلط معلومات اور  غلط پروپیگنڈے کی کوششوں" کو توجہ  نہ دیں۔

ترکیہ غزہ میں نسل کشی کے آغاز کے بعد سے اسرائیل کے سخت ترین ناقدین میں سے ایک رہا ہے، وہ بار بار تل ابیب پر نسل کشی کا الزام عائد کرتا ہے اور بین الاقوامی عدالتوں میں احتساب کا مطالبہ کرتا ہے۔

انقرہ میں حکام کا کہنا ہے کہ ترکیہ کو دہشت گردی یا علاقائی سازشوں سے جوڑنے کی مہم فلسطینیوں کی حمایت میں اس کے سفارتی موقف کو کمزور کرنے کی کوششوں کا حصہ ہے۔

