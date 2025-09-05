یورپ کے تیز ترین سپر کمپیوٹر "جوپیٹر" کا افتتاح جمعہ کو جرمنی میں کیا جائے گا اور اس کے آپریٹرز کو امید ہے کہ یہ آب و ہوا کی تحقیق سے لے کر مصنوعی ذہانت کی دوڑ میں شامل ہونے تک ہر چیز میں براعظم کی مدد کرسکتا ہے۔
یہاں آپ کو اس نظام کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہے ، جو تقریبا ایک ملین اسمارٹ فونز کی طاقت کا دعوی کرتا ہے۔
جوپیٹر کا سپر کمپیوٹر کیا ہے؟
مغربی جرمنی کے جولیچ سپر کمپیوٹنگ سینٹر میں قائم یہ یورپ کا پہلا "ایکساسکیل" سپر کمپیوٹر ہے جس کا مطلب ہے کہ یہ فی سیکنڈ کم از کم ایک کوئنٹل (یا ایک ارب ارب) حساب کتاب کرنے کے قابل ہوگا۔
امریکہ میں پہلے ہی ایسے تین کمپیوٹر موجود ہیں، جو تمام محکمہ توانائی کے زیر انتظام ہیں۔
جوپیٹر کو تقریبا 3،600 میٹر (38،000 مربع فٹ) پر محیط ایک مرکز میں رکھا گیا ہے – جو فٹ بال پچ کے سائز کا تقریبا نصف ہے – جس میں پروسیسرز کے ریکس اور تقریبا 24،000 این ویڈیا چپس شامل ہیں ، جو مصنوعی ذہانت کی صنعت کی طرف سے پسندیدہ ہیں۔
اگلے چند سالوں میں اس نظام کو تیار کرنے اور چلانے کے لئے 500 ملین یورو (427 ملین پاؤنڈ) کا نصف یورپی یونین اور باقی جرمنی سے آتا ہے۔
اس کی وسیع کمپیوٹنگ طاقت کو متعدد شعبوں میں محققین کے ساتھ ساتھ کمپنیوں کے ذریعہ اے آئی ماڈلز کی تربیت جیسے مقاصد کے لئے بھی رسائی حاصل کی جاسکتی ہے۔
جولیچ سینٹر کے سربراہ تھامس لپرٹ نے خبر رساں ادارے اے ایف پی کو بتایا کہ مشتری یورپ میں کمپیوٹنگ کی کارکردگی میں ایک بڑی پیش رفت ہے اور یہ جرمنی کے کسی بھی دوسرے کمپیوٹر کے مقابلے میں 20 گنا زیادہ طاقتور ہے۔
یہ مصنوعی ذہانت کی دوڑ میں یورپ کی کس طرح مدد کرسکتا ہے؟
لیپرٹ نے کہا کہ جوپیٹر پہلا سپر کمپیوٹر ہے جسے یورپ میں مصنوعی ذہانت کے ماڈلز کی تربیت کے لیے بین الاقوامی سطح پر مسابقتی سمجھا جا سکتا ہے، جو اس شعبے میں امریکہ اور چین سے پیچھے رہ گیا ہے۔
اس سال کے اوائل میں جاری ہونے والی اسٹینفورڈ یونیورسٹی کی ایک رپورٹ کے مطابق، امریکہ میں قائم اداروں نے 2024 میں 40 "قابل ذکر" مصنوعی ذہانت کے ماڈل تیار کیے ، جس کا مطلب ہے کہ وہ خاص طور پر بااثر سمجھے جاتے ہیں ، جبکہ چین کے لئے 15 اور یورپ کے لئے صرف تین۔
فرانسیسی ٹیکنالوجی کمپنی ایٹوز کے ماتحت ادارے ایویڈن میں ایڈوانس کمپیوٹنگ کے سربراہ ایمانوئل لی روکس نے خبر رساں ادارے اے ایف پی کو بتایا کہ 'یہ یورپ کی سب سے بڑی مصنوعی ذہانت کی مشین ہے۔
ایویڈن اور جرمن گروپ پارٹیک پر مشتمل ایک کنسورشیم نے مشتری کی تعمیر کی۔
بارسلونا سپر کمپیوٹنگ سینٹر کے سینیئر محقق جوزے ماریا سیلا کا کہنا ہے کہ یہ نیا نظام یورپ میں مصنوعی ذہانت کے ماڈلز کی تربیت کی کوششوں کے لیے 'بہت اہم' ہے۔
انھوں نے اے ایف پی کو بتایا کہ 'کمپیوٹر جتنا بڑا ہوگا، مصنوعی ذہانت سے آپ اتنا ہی بہتر ماڈل تیار کریں گے۔
بڑی زبان کے ماڈل (ایل ایل ایم) کو بڑی مقدار میں متن پر تربیت دی جاتی ہے اور اوپن اے آئی کے چیٹ جی پی ٹی اور گوگل کے جیمنی جیسے تخلیقی اے آئی چیٹ بوٹس میں استعمال کیا جاتا ہے۔
اس کے باوجود، جوپیٹر این ویڈیا چپس سے بھرا ہوا ہے، یہ اب بھی امریکی ٹیکنالوجی پر بہت زیادہ انحصار کرتا ہے.
امریکی ٹیکنالوجی کے شعبے کا غلبہ بڑھتی ہوئی تشویش کا باعث بن گیا ہے کیونکہ امریکہ اور یورپ کے تعلقات میں تلخی آئی ہے۔
کمپیوٹر کو اور کیا استعمال کیا جا سکتا ہے؟
جوپیٹر کے پاس اے آئی ماڈلز کی تربیت کے علاوہ دیگر ممکنہ استعمالوں کی ایک وسیع رینج ہے۔
محققین اسے زیادہ تفصیلی، طویل مدتی آب و ہوا کی پیش گوئی کرنے کے لئے استعمال کرنا چاہتے ہیں جس سے انہیں امید ہے کہ ہیٹ ویو جیسے شدید موسمی واقعات کے امکانات کی زیادہ درست پیش گوئی کی جاسکتی ہے۔
لی روکس نے کہا کہ موجودہ ماڈل اگلی دہائی میں آب و ہوا کی تبدیلی کی تقلید کرسکتے ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ ' جوپیٹر کے ساتھ، سائنس دانوں کا خیال ہے کہ وہ کم از کم 30 سال تک کی پیش گوئی کرنے کے قابل ہوں گے، اور کچھ ماڈلز میں، شاید 100 سال تک بھی۔'
دوسروں کو امید ہے کہ دماغ میں عمل کو زیادہ حقیقت پسندانہ طور پر نقل کیا جائے گا - تحقیق جو الزائمر جیسی بیماریوں کا مقابلہ کرنے کے لئے ادویات تیار کرنے جیسے شعبوں میں مفید ثابت ہوسکتی ہے۔
اسے توانائی کی منتقلی سے متعلق تحقیق کے لئے بھی استعمال کیا جاسکتا ہے ، مثال کے طور پر ہوا ٹربائن کے ارد گرد ہوا کے بہاؤ کی نقل کرکے تاکہ ان کے ڈیزائن کو بہتر بنایا جاسکے۔
کیا جوپیٹر بہت زیادہ توانائی خرچ کرتا ہے؟
جی ہاں، ایک اندازے کے مطابق جوپیٹر کو اوسطا 11 میگاواٹ بجلی کی ضرورت ہوگی ، جو ہزاروں گھروں یا ایک چھوٹے صنعتی پلانٹ کو بجلی فراہم کرنے کے لئے استعمال ہونے والی توانائی کے برابر ہے۔
لیکن اس کے آپریٹرز کا اصرار ہے کہ جوپیٹر دنیا کے تیز ترین کمپیوٹر سسٹمز میں سب سے زیادہ توانائی کی بچت کرنے والا ہے۔
جولچ سینٹر کے مطابق، یہ جدید ترین، سب سے زیادہ توانائی کی بچت کرنے والے ہارڈ ویئر کا استعمال کرتا ہے، پانی کو ٹھنڈا کرنے کا نظام ہے اور اس سے پیدا ہونے والی فضلے کی گرمی قریبی عمارتوں کو گرم کرنے کے لئے استعمال کی جائے گی.