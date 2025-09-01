بلوم برگ نیوز نے نامعلوم ذرائع کے حوالے سے خبر دی ہے کہ چیٹ جی پی ٹی کی سرپرست اوپن اے آئی بھارت میں کم از کم ایک گیگا واٹ صلاحیت کے ساتھ ڈیٹا سینٹر قائم کرنے کے لئے مقامی شراکت داروں کی تلاش کر رہی ہے۔
مائیکروسافٹ کی حمایت یافتہ اوپن اے آئی نے باضابطہ طور پر ہندوستان میں ایک قانونی ادارے کے طور پر اندراج کرایا ہے اور ایک مقامی ٹیم کی تشکیل شروع کردی ہے۔
کمپنی نے اگست میں کہا تھا کہ وہ اس سال کے آخر میں نئی دہلی میں اپنا پہلا دفتر کھولنے کا ارادہ رکھتی ہے ، جس سے صارفین کی بنیاد کے لحاظ سے اس کی دوسری سب سے بڑی مارکیٹ میں اپنی موجودگی کو بڑھایا جائے گا۔
بلوم برگ نیوز کی رپورٹ کے مطابق ایک بڑا نیا ڈیٹا سینٹر تعمیر کرنے کا منصوبہ اوپن اے آئی کے اسٹار گیٹ برانڈڈ مصنوعی ذہانت کے بنیادی ڈھانچے کو فروغ دینے کے لیے ایشیا میں ایک بڑا قدم ثابت ہوسکتا ہے۔
بلوم برگ کی رپورٹ کے مطابق اوپن اے آئی کے مجوزہ بھارت منصوبے کا مقام اور ٹائم لائن غیر یقینی ہے اور سی ای او سیم آلٹمین ستمبر میں اپنے دورہ بھارت کے دوران اس سہولت کا اعلان کرسکتے ہیں۔
امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے جنوری میں اسٹار گیٹ کا اعلان کیا تھا، جو مصنوعی ذہانت کے بنیادی ڈھانچے کے لئے نجی شعبے کی 500 بلین ڈالر تک کی سرمایہ کاری کرے گا، جسے سافٹ بینک، اوپن اے آئی اور اوریکل ای کی مالی اعانت حاصل ہے۔