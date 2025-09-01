صحت، سائنس و ٹیکنالوجی
اوپن ایے آئی بھارت میں 1 گیگاواٹ کا ڈیٹا سینٹر قائَم کر سکتا ہے: بلومبرگ
معلوم ہوا ہے کہ اوپن اے آئی بھارت میں کم از کم ایک گیگا واٹ صلاحیت کے ساتھ ڈیٹا سینٹر قائم کرنے کے لئے مقامی شراکت داروں کی تلاش کر رہی ہے
/ Reuters
1 ستمبر 2025

بلوم برگ نیوز نے نامعلوم ذرائع کے حوالے سے خبر دی ہے کہ چیٹ جی پی ٹی کی سرپرست اوپن اے آئی بھارت میں کم از کم ایک گیگا واٹ صلاحیت کے ساتھ ڈیٹا سینٹر قائم کرنے کے لئے مقامی شراکت داروں کی تلاش کر رہی ہے۔

مائیکروسافٹ کی حمایت یافتہ اوپن اے آئی نے باضابطہ طور پر ہندوستان میں ایک قانونی ادارے کے طور پر اندراج کرایا ہے اور ایک مقامی ٹیم کی تشکیل شروع کردی ہے۔

کمپنی نے اگست میں کہا تھا کہ وہ اس سال کے آخر میں نئی دہلی میں اپنا پہلا  دفتر کھولنے کا ارادہ رکھتی ہے ، جس سے صارفین کی بنیاد کے لحاظ سے اس کی دوسری سب سے بڑی مارکیٹ میں اپنی موجودگی کو بڑھایا جائے گا۔

بلوم برگ نیوز کی رپورٹ کے مطابق ایک بڑا نیا ڈیٹا سینٹر تعمیر کرنے کا منصوبہ اوپن اے آئی کے اسٹار گیٹ برانڈڈ مصنوعی ذہانت کے بنیادی ڈھانچے کو فروغ دینے کے لیے ایشیا میں ایک بڑا قدم ثابت ہوسکتا ہے۔

بلوم برگ کی رپورٹ کے مطابق اوپن اے آئی کے مجوزہ بھارت منصوبے کا مقام اور ٹائم لائن غیر یقینی ہے اور سی ای او سیم آلٹمین ستمبر میں اپنے دورہ بھارت کے دوران اس سہولت کا اعلان کرسکتے ہیں۔

 امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے جنوری میں اسٹار گیٹ کا اعلان کیا تھا، جو مصنوعی ذہانت کے بنیادی ڈھانچے کے لئے نجی شعبے کی 500 بلین ڈالر تک کی سرمایہ کاری کرے گا، جسے سافٹ بینک، اوپن اے آئی اور اوریکل ای کی مالی اعانت حاصل ہے۔

