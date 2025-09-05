نیشنل انٹیلی جنس اکیڈمی کے تجزیے میں انرجی سپلائی سیکیورٹی، گرڈ استحکام، موسمیاتی تبدیلی، سائبر سیکیورٹی اور تکنیکی انحصار جیسے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
اس بات پر زور دیا گیا کہ ڈیجیٹل گرین تبدیلی میں خطرات بھی شامل ہیں۔ اس بات کی نشاندہی کی گئی کہ بجلی کی بندش سے عوام کی حفاظت کو خطرہ لاحق ہوسکتا ہے۔
2025 میں اسپین میں شروع ہونے والی اور یورپ کو متاثر کرنے والی بجلی کی بندش کو ایک مثال کے طور پر پیش کیا گیا۔ یہ نوٹ کیا گیا تھا کہ بندش کی وجوہات اور روک تھام کی حکمت عملی کو بہتر طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے. گرڈ میں قابل تجدید توانائی کے حصے میں اضافہ اور ناکافی ذخائر کی صلاحیت کو ایک اہم عنصر کے طور پر حوالہ دیا گیا تھا۔
اس بات پر زور دیا گیا کہ قابل تجدید توانائی کے ذرائع کی تغیر پذیری کی وجہ سے اسمارٹ گرڈز اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز کا استعمال لازمی ہوگیا ہے۔ یہ بتایا گیا تھا کہ اسمارٹ گرڈ کارکردگی اور لچک فراہم کرتے ہیں۔
یورپ میں رکاوٹیں رسد اور طلب کے عدم توازن کی وجہ سے ہیں ، اور یہ کہا گیا تھا کہ موجودہ اقدامات ناکافی ہیں اور موجودہ نظام کو اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔
یہ کہا گیا تھا کہ آب و ہوا کی تبدیلی توانائی کی فراہمی کے لئے خطرہ ہے اور قابل تجدید وسائل کے انضمام کے لئے ذخائر کی صلاحیت میں اضافے کی ضرورت ہے۔ یہ نوٹ کیا گیا ہے کہ کچھ ممالک ہنگامی ریزرو کے طور پر نیوکلیئر پاور پلانٹس کو فعال کرنے کو ترجیح دیتے ہیں.
اس بات پر زور دیا گیا کہ نئی ٹیکنالوجیز نئے انحصار پیدا کرتی ہیں ، لہذا گھریلو ٹکنالوجیوں کی ترقی کی اہمیت پر زور دیا جاتا ہے۔ اجلاس میں کہا گیا کہ پرانی عمارتوں کو جدید بنایا جائے اور انرجی اسٹوریج سلوشنز کو وسعت دی جائے۔
طویل فاصلے کی توانائی کی نقل و حمل میں ہائی وولٹیج ڈائریکٹ کرنٹ لائنوں (ایچ وی ڈی سی) کے استعمال اور ڈیمانڈ سائیڈ مینجمنٹ کے لئے اسمارٹ میٹرز کی اہمیت پر زور دیا گیا۔
اجلاس میں کہا گیا کہ برقی نظام میں سائبر سیکیورٹی کو یقینی بنایا جائے، مواصلاتی پروٹوکولز کو خفیہ کیا جائے اور مصنوعی ذہانت کی مدد سے بے ترتیبی کا سراغ لگانے والے الگورتھم کا استعمال کیا جائے۔
تجزیے میں ، اس بات پر زور دیا گیا تھا کہ نئے ماڈلنگ اور آپٹیمائزیشن ٹولز کی ضرورت ہے جو آپریٹرز کی منصوبہ بندی کی صلاحیتوں میں اضافہ کریں گے ، اور یہ کہ بین الاقوامی تعاون میں اضافہ کیا جانا چاہئے اور گھریلو ٹکنالوجیوں کو تیار کیا جانا چاہئے۔ یہ کہا گیا تھا کہ تکنیکی انحصار کو کم کرکے توانائی کی آزادی ممکن ہوگی۔
ماخذ: ترک نیشنل انٹیلی جنس اکیڈمی کا تجزیہ