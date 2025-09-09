دنیا
میکسیکو:مسافر بس اور ٹرین میں تصادم،متعدد ہلاک و زخمی
میکسیکو میں گزشتہ روز ایک مال بردار ٹرین ڈبل ڈیکر مسافر بس سے ٹکرا گئی جس کے نتیجے میں 10افراد ہلاک اور 61 زخمی ہوگئے۔
/ Reuters
9 ستمبر 2025

میکسیکو میں گزشتہ روز ایک مال بردار ٹرین ڈبل ڈیکر مسافر بس سے ٹکرا گئی جس کے نتیجے میں 10افراد ہلاک اور 61 زخمی ہوگئے۔

یہ حادثہ ریاست میکسیکو کے قصبے اٹلاکومولکو میں اس وقت پیش آیا جب بس ڈرائیور نے  پھاٹک پر ٹرین کو  عبور کرنے  کی کوشش کی ۔

ایک بیان میں کہا گیا ہے  کہ بدقسمتی سے  اس واقعے کے نتیجے میں متعدد  جانی  نقصانات ہوئے ہیں جس سے  ہمیں بہت دکھ ہوا ہے۔"

ریاستی اٹارنی جنرل کے دفتر نے حادثے کی تحقیقات کا آغاز کرتے ہوئے بتایا کہ سات خواتین اور تین مردوں کو جائے وقوعہ پر مردہ قرار دیا گیا ہے۔

سائٹ کی فوٹیج سے پتہ چلتا ہے کہ  ٹریفک  جام میں پھنسی ڈبل ڈیکر نے بھیڑ سے بچنے کے لئے ٹرین کی پٹریوں کو عبور کرنے کی کوشش کی۔

یہ بس 50 مسافروں کو لے کر میکسیکو سٹی جا رہی تھی جب یہ حادثہ پیش  آیا  جبکہ مقامی لوگ ملبے سے بچنے میں زخمی بچ جانے والوں کی مدد کے لئے پہنچے۔

ریاست میکسیکو کے ایمرجنسی سروسز کے اہلکار، نیشنل ایمرجنسی کمیشن، ریڈ کراس اور مقامی پولیس طبی امداد  اور امدادی کارروائیاں کرنے کے لیے فوری طور پر جائے وقوعہ پر پہنچ گئے۔

مقامی حکام نے دارالحکومت سے ملانے والی شاہراہ کو بند کردیا جو  کہ  سب سے زیادہ سفر کرنے والی سڑکوں میں سے ایک ہے  جہاں سے  روزانہ ہزاروں مزدور شہر کا سفر کرتے ہیں۔

 میکسیکو کی وفاقی ایجنسی کے مطابق ، حالیہ برسوں میں  ریل  گاڑیوں کے تصادم میں اضافہ ہوا ہے ، جو 2024 میں 673 سے بڑھ کر 2021 میں 784 ہوگیا ہے۔

صرف اس سال کی پہلی سہ ماہی میں اس طرح کے حادثات میں 35 زخمی اور تین ہلاکتیں ریکارڈ کیں۔

یہ افسوسناک حادثہ ایک ایسے وقت میں پیش آیا ہے جب رہائشیوں کی طرف سے حکومت سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ مزید سانحات سے بچنے کے لئے ٹرین کراسنگ پر بہتر حفاظتی اقدامات  اور نشانیاں  نصب  کرے۔

