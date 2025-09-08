صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اتوار کے روز غیر ملکی کمپنیوں کو امریکی قوانین کی پابندی کرنے کی تنبیہ کی، جب جنوبی کوریا کے تقریباً 300 مبینہ غیر قانونی کارکنوں کو جارجیا میں ہنڈائی-ایل جی بیٹری پلانٹ سے گرفتار کیا گیا، جو تعمیر کے مراحل میں ہے۔
یہ گرفتاریاں جمعرات کو امریکی حکام کی جانب سے کی گئی چھاپے کے دوران ہوئیں، جو ٹرمپ کی ملک گیر اینٹی مائیگرنٹ مہم کے تحت اب تک کی سب سے بڑی کارروائی تھی۔
صدر نے سوشل میڈیا پر کہا، "براہ کرم ہمارے ملک کے امیگریشن قوانین کا احترام کریں۔"
"ہم آپ کی سرمایہ کاری کا خیر مقدم کرتے ہیں اور آپ کے ذہین افراد کو قانونی طور پر لانے کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں... لیکن بدلے میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ امریکی کارکنوں کو ملازمت دیں اور تربیت دیں۔"
چھاپے کی ویڈیو میں دکھایا گیا کہ گرفتار کارکنوں کو ہتھکڑیاں اور پاؤں میں زنجیریں ڈال کر بس میں سوار کیا جا رہا ہے۔
ایل جی انرجی سلوشن نے کہا کہ اس کے 47 ملازمین گرفتار کیے گئے ہیں، جن میں 46 جنوبی کوریائی اور ایک انڈونیشی شامل ہیں۔
کمپنی نے مزید کہا کہ گرفتار کیے گئے تقریباً 250 افراد اس کے کنٹریکٹر کے ملازمین تھے، جن میں زیادہ تر جنوبی کوریائی تھے۔
جنوبی کوریا، جو ایشیا کی چوتھی بڑی معیشت ہے، ایک اہم آٹو میکر اور الیکٹرانکس پروڈیوسر ہے، جس کے امریکہ میں متعدد پلانٹس ہیں۔
اس کی کمپنیوں نے امریکی مارکیٹ تک رسائی حاصل کرنے اور ٹرمپ کی جانب سے ٹیرف کے خطرات سے بچنے کے لیے اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کی ہے۔
صدر لی جے میونگ نے گزشتہ ماہ کے دورے کے دوران ٹرمپ سے ملاقات کی، اور سیول نے جولائی میں امریکہ میں 350 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کا وعدہ کیا۔
ٹرمپ نے امریکی مینوفیکچرنگ سیکٹر کو بحال کرنے کا وعدہ کیا ہے، ساتھ ہی لاکھوں غیر قانونی تارکین وطن کو ملک بدر کرنے کا عزم بھی ظاہر کیا ہے۔
سرمایہ کاروں کو قانون کی پابندی کرنے کی تاکید کرتے ہوئے، ٹرمپ نے بظاہر مقامی افرادی قوت میں مہارت کی کمی کو تسلیم کیا۔
انہوں نے امیگریشن اینڈ کسٹمز انفورسمنٹ (ICE) کی کارروائی کے بارے میں کہا، "آئی سی ای نے درست کام کیا کیونکہ وہ یہاں غیر قانونی طور پر موجود تھے۔"
"لیکن ہمیں کچھ ایسا انتظام کرنا ہوگا کہ اضافی افراد لائے جائیں تاکہ ہمارے لوگ تربیت حاصل کر سکیں اور خود یہ کام کر سکیں۔"
سیول حکومت نے اتوار کو کہا کہ گرفتار کارکنوں کی رہائی کے لیے مذاکرات مکمل ہو چکے ہیں اور انہیں جلد رہا کر کے وطن واپس بھیج دیا جائے گا۔
کمپنی کے ایگزیکٹو کم کی سو نے رپورٹرز کو بتایا، "اب فوری ترجیح یہ ہے کہ ہمارے ایل جی انرجی سلوشن کے ملازمین اور ہمارے پارٹنر فرموں کے ملازمین کو جلد از جلد رہا کیا جائے۔"
ہنڈائی نے کہا کہ گرفتار کیے گئے افراد میں سے کوئی بھی اس کا ملازم نہیں ہے۔