اقوام متحدہ کے سابق نمائندے برائے مقبوضہ فلسطینی علاقے کے مطابق، اسرائیل کے غزہ پر نسل کش حملے عالمی ساز باز کے بغیر جاری نہیں رہ سکتے تھے۔
غزہ میں اسرائیل کے جنگی جرائم اور "برطانیہ کے نسل کشی میں کردار" پر غور کرنے والے دو روزہ ایونٹ، دی جینوسائیڈ ٹریبونل، میں بات کرتے ہوئے رچرڈ فالک نے کہا کہ وہ یو کے غزہ ٹریبونل سے بہت حوصلہ افزائی محسوس کرتے ہیں۔
فالک، غزہ ٹریبونل کے صدر ہیں، جو ایک مختلف اقدام ہے جس کا مقصد شہری معاشرے کو اس کی ذمہ داری اور موقع کے بارے میں بیدار کرنا ہے تاکہ غزہ میں اسرائیل کی نسل کشی کو روکا جا سکے، جبکہ جینوسائیڈ ٹریبونل "غزہ میں نسل کشی پر برطانیہ کے کردار" پر غور کرتا ہے۔
فالک نے نوٹ کیا کہ غزہ ٹریبونل 23 سے 26 اکتوبر تک استنبول میں نسل کشی پر ایک اجلاس منعقد کرے گا، اور انہوں نے کہا کہ ان کی تنظیم یو کے غزہ ٹریبونل سے حوصلہ افزائی محسوس کرتی ہے۔
انہوں نے کہا کہ "(یو کے ٹریبونل) پہلی بار ایک بڑی، لبرل، جمہوری ریاست کی ساز باز پر زور دے رہا ہے،"
"میں اس اقدام کی اہمیت کو بڑھا چڑھا کر بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ اس ساز باز کے بغیر، اسرائیل وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا جو وہ کر رہا ہے۔"
انہوں نے برطانیہ کو "شرمناک حکومت" قرار دیا اور کہا کہ واشنگٹن "بغیر کسی ابہام یا جھجک کے" اسرائیل کو غیر مشروط حمایت فراہم کرتا ہے اور غزہ میں جاری تباہ کن پالیسیوں کا ایجنٹ بن کر محض ساز باز سے آگے بڑھ کر کام کر رہا ہے۔
غزہ کی سنگین صورتحال پر بات کرتے ہوئے، فالک نے نوٹ کیا کہ غزہ کے باشندے قحط کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر بھوک کے خطرے سے دوچار ہیں، جسے گزشتہ ماہ بین الاقوامی فوڈ سیکیورٹی فیز کلاسیفیکیشن (IPC) نے باضابطہ طور پر تسلیم کیا۔
انہوں نے کہا"اگر دنیا نے مزید انتظار کیا، تو یہ بہت دیر کر چکی ہوگی، اور تاریخ اس وقت کے اہم بحران سے نمٹنے میں ناکامی کو یاد رکھے گی،"
انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسرائیل کو آج تک سفارتی حمایت دی جا رہی ہے، اور کہا کہ خاص طور پر اس کے جرائم اور اعلیٰ ترین بین الاقوامی عدالتوں کے واضح فیصلوں کی خلاف ورزی کے پیش نظر۔ اسرائیل کو "ایک عام ریاست" کے طور پر دیکھنا سفارتی ساز باز کی ایک شکل ہے۔
نسل کشی کو نسل کشی سے انکار کے ذریعے انجام دیا جاتا ہے
لندن میں قائم تحقیقی ایجنسی فورینزک آرکیٹیکچر کے سربراہ ایال ویزمین، جو تشدد، جنگ اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے واقعات کا معمارانہ تکنیکوں کے ذریعے جائزہ لیتے ہیں، نے زور دیا کہ نسل کشی سے انکار نسل کشی کے لیے راہ ہموار کرتا ہے۔
ویز مین نے نشاندہی کی کہ غزہ میں تباہ کاریوں کی مثال نہیں ملتی۔
غزہ میں تباہی کے خاتمے کے بہانے سے اس کی جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی کوششوں پر زور دیتے ہوئے، ویز مین نے وضاحت کی کہ زمین پر موجود تمام نشانات مٹا دیے گئے ہیں۔
کویئن میری یونیورسٹی آف لندن میں بین الاقوامی قانون اور انسانی حقوق کے پروفیسر نیو گورڈن نے کہا کہ جب برطانوی-فلسطینی شہری اپنی کہانیاں شیئر کرنا چاہتے تھے تو برطانوی حکومت نے اپنے دروازے بند کر دیے، لیکن اسرائیلیوں کے لیے دروازے بند نہیں کیے۔
"نسل کشی کو نسل کشی سے انکار کے ذریعے انجام دیا جاتا ہے،" انہوں نے کہا، اور مزید کہا کہ قانونی ذمہ داریوں کے باوجود، برطانوی حکومت نے اسرائیل کو اسلحہ فروخت اور انٹیلیجنس سپورٹ جاری رکھی۔
کینٹ یونیورسٹی کے بین الاقوامی قانون کے شعبے سے تعلق رکھنے والی فلسطینی ماہر تعلیم شہد حموری نے کہا کہ برطانیہ نے غزہ میں اسرائیل کی نسل کشی کی حمایت کی، حالانکہ وہ مکمل طور پر آگاہ تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔
غزہ میں نسل کشی جمعہ کو 700 ویں دن میں داخل ہو گئی، جس میں اسرائیل نے کم از کم 64,300 فلسطینیوں کو قتل کیا۔ فوجی مہم نے اس علاقے کو تباہ کر دیا ہے، جو قحط کا سامنا کر رہا ہے۔
گزشتہ نومبر میں، بین الاقوامی فوجداری عدالت نے اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو اور ان کے سابق وزیر دفاع یوآو گیلنٹ کے خلاف غزہ میں جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرائم کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے۔
