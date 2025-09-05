امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ جلد ہی روسی صدر ولادیمیر پوتن سے بات کریں گے، اس سے پہلے انہوں نے یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی اور یورپی رہنماؤں سے بات چیت کی تھی۔
وائٹ ہاؤس میں امریکی ٹیکنالوجی کمپنیوں کے ایگزیکٹوز کے ساتھ عشائیے کے دوران، ایک رپورٹر کے سوال پر ٹرمپ نے کہا، "ہاں، میں بات کروں گا۔" رپورٹر نے ان سے کریملن کے رہنما سے بات کرنے کے منصوبے کے بارے میں پوچھا تھا۔
یہ بیان ایسے وقت میں آیا ہے جب روس نے یوکرین پر تازہ حملے کیے ہیں۔ خارکیف کے علاقے میں، جمعرات کی رات روسی افواج نے کھوٹیملیا گاؤں پر ڈرونز کے ذریعے حملہ کیا، جس میں تین افراد ہلاک ہوگئے۔ علاقائی گورنر اولیگ سینیگوبوف کے مطابق، "دو مرد اور ایک عورت ہلاک ہوئے، جبکہ دو دیگر زخمی ہوئے۔" انہوں نے مزید کہا کہ کچھ متاثرین سڑک مرمت کرنے والے کارکن تھے۔
اسی دن کے اوائل میں، ڈینش ریفیوجی کونسل کے دو عملے کے ارکان یوکرین کے شمالی چرنیگیو علاقے میں اس وقت ہلاک ہوگئے جب ایک روسی راکٹ نے اس علاقے کو نشانہ بنایا جہاں بارودی سرنگوں کو صاف کیا جا رہا تھا۔
مقامی حکام نے بتایا کہ متاثرین انسانی امدادی کارکن تھے، جبکہ روس کی وزارت دفاع نے اس دعوے کی تردید کی اور کہا کہ انہوں نے ایک طویل فاصلے کے ڈرون لانچ سائٹ کو نشانہ بنایا تھا۔
جمعہ کی صبح تک خارکیف، چرنیگیو، زاپوریزیا، دنیپروپیٹروسک، اور سومی کے علاقوں میں فضائی حملوں کے انتباہات جاری رہے۔
یہ حملے ایسے وقت میں ہوئے ہیں جب یورپی رہنما پوتن پر جنگ بندی یا امن معاہدے کے لیے دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
جمعرات کو دو درجن سے زیادہ ممالک نے ایک مستقبل کے "ری ایشورنس فورس" میں فوجی تعاون کا وعدہ کیا، جو کسی بھی ممکنہ امن معاہدے کے بعد یوکرین میں تعینات ہوگی، تاکہ روسی جارحیت کو مزید روکنے کا مقصد حاصل کیا جا سکے۔
تاہم، خدشات بڑھ رہے ہیں کہ ماسکو مذاکرات میں دلچسپی نہیں رکھتا۔ بیجنگ کے دورے کے دوران پوتن نے اشارہ دیا کہ اگر قابل قبول امن شرائط پر اتفاق نہ ہوا تو روس لڑائی جاری رکھے گا۔
یوکرین کی جنگ تیسرے سال میں داخل ہو چکی ہے، جس میں دسیوں ہزار افراد ہلاک اور لاکھوں بے گھر ہو چکے ہیں۔
جبکہ مغربی رہنما مسلسل تصفیے کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں، تازہ حملے اس تنازعے کی جاری شدت کو ظاہر کرتے ہیں۔