اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ وہ غزہ پر دوبارہ قبضہ کرنے کے اپنے وسیع تر منصوبے کے حصے کے طور پر فلسطینیوں کو غزہ شہر سے جبری طور پر بے دخل کرنے کی تیاری کر رہی ہے۔
فوج کے ترجمان اویچی ادرائی نے ایک بیان میں دعویٰ کیا ہے کہ اتوار سے فوج تقریبا دو سال کی جنگ کے بعد بے گھر ہونے والے فلسطینیوں کے لیے خیموں اور پناہ گاہوں کے سامان کے داخلے کی اجازت دوبارہ شروع کرے گی۔
انہوں نے الزام عائد کیا کہ یہ سامان اقوام متحدہ اور بین الاقوامی امدادی اداروں کی نگرانی میں جنوبی غزہ میں کریم شالوم کراسنگ کے ذریعے مکمل معائنے کے بعد لایا جائے گا۔
نہ تو اقوام متحدہ اور نہ ہی امدادی تنظیموں نے فوری طور پر کوئی تبصرہ جاری کیا ہے۔
یہ اعلان اسرائیلی میڈیا بشمول سرکاری نشریاتی ادارے کے اے این کی اس رپورٹ کے ایک روز بعد سامنے آیا ہے جس میں کہا گیا تھا کہ فوج غزہ شہر پر قبضہ کرنے کے مقصد سے اپنی کارروائی تیز کرنے کی تیاری کر رہی ہے۔
ہارٹز اور یدیوت اہرونوت نے کہا کہ فوجی دستوں کو مکمل پیمانے پر زمینی دراندازی کے لیے تیار رہنے کے احکامات موصول ہوئے ہیں ۔
غزہ میں سرکاری میڈیا آفس کے ڈائریکٹر اسماعیل ثوبطہ نے انادولو کو بتایا کہ شہریوں کو خیمے فراہم کرنے کے بارے میں اسرائیلی دعوے غزہ میں نسل کشی کے آغاز کے بعد سے بڑے پیمانے پر جبری نقل مکانی کے جرم پر پردہ ڈالنے کی کھلی کوشش کے سوا کچھ نہیں ہیں۔
انہوں نے متنبہ کیا کہ اسرائیلی فوج ان خیموں کے لیے جس علاقے کو بے گھر ہونے والے شہریوں کو رکھنے کا ارادہ رکھتی ہے وہ 'خون کا ایک نیا جال' بن سکتا ہے، جیسا کہ رفح کے مغرب میں المواسی کے علاقے اور جنوبی غزہ میں خان یونس میں ہوا تھا، جہاں حالیہ مہینوں میں 15 لاکھ سے زائد افراد کو پناہ دی گئی تھی۔
بیان میں کہا گیا ہے کہ مقبوضہ شہریوں کی جبری نقل مکانی چوتھے جنیوا کنونشن اور بین الاقوامی فوجداری عدالت کے روم قانون کے تحت جنگی جرم اور انسانیت کے خلاف جرم ہے۔
انہوں نے کہا کہ شہریوں کی مجوزہ منتقلی غزہ کو اس کے رہائشیوں سے خالی کرنے اور رضاکارانہ اور محفوظ واپسی کے حق کی جگہ خیموں اور الگ تھلگ علاقوں کی مسلط کردہ حقیقت کے ساتھ منظم پالیسی کا حصہ ہے۔
بدھ کے روز اسرائیلی چیف آف اسٹاف ایال ضمیر نے اسرائیل کے دوبارہ قبضے کے منصوبے کے "مرکزی خیال" کی منظوری دی، جس میں جنوبی غزہ شہر میں زیتون کے پڑوس پر حملہ بھی شامل ہے، جہاں فوج کی 99 ویں ڈویژن پہلے ہی تعینات کی جا چکی ہے۔
گزشتہ ہفتے اسرائیل کی سلامتی کابینہ نے وزیر اعظم بینجمن نیتن یاہو کے غزہ پر مکمل قبضہ کرنے کے منصوبے کی توثیق کی تھی جس کے بعد بین الاقوامی سطح پر غم و غصے اور اندرون ملک مظاہروں کا آغاز ہوا تھا جس میں خبردار کیا گیا تھا کہ یہ علاقے میں قید اسرائیلی قیدیوں کے لیے 'موت کی سزا' کے مترادف ہے۔
اس منصوبے کا آغاز غزہ شہر کے قبضے سے ہوگا جس کے تحت تقریبا 10 لاکھ افراد کو جنوب میں بے گھر کیا جائے گا اور پھر اس کے مضافات میں چھاپے مارے جائیں گے۔
دوسرے مرحلے میں وسطی غزہ میں پناہ گزین کیمپوں پر دوبارہ قبضہ کیا جائے گا، جن میں سے زیادہ تر پہلے ہی ملبے میں تبدیل ہو چکے ہیں۔