برطانیہ کی چھ معروف یونیورسٹیوں پر فلسطین کے ساتھ یکجہتی کی سرگرمیوں کے خلاف سخت دباؤ ڈالنے کا الزام عائد کیا گیا ہے، جیسا کہ ایک نئی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے جو سوشل انوویٹرز فار جسٹس (SI4J) نے جاری کی ہے۔ یہ برطانیہ میں قائم ایک کارکن گروپ ہے جو انسانی حقوق کے فروغ اور ناانصافی میں کارپوریٹ اور ادارہ جاتی شمولیت کو چیلنج کرنے پر مرکوز ہے۔
یونیورسٹی کالج لندن (UCL)، کوئین میری یونیورسٹی آف لندن، یونیورسٹی آف برسٹل، لندن اسکول آف اکنامکس، آکسفورڈ، اور کیمبرج نے مجموعی طور پر 75 فیصد سے زیادہ دباؤ اور شمولیت کے اقدامات میں اسکور کیا۔
UCL نے 100 فیصد دباؤ کے اسکور کے ساتھ فہرست میں سب سے اوپر جگہ حاصل کی اور فلسطین کی سرگرمیوں سے متعلق سب سے زیادہ طلبہ کی گرفتاریوں کی اطلاع دی، جہاں 16 طلبہ کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس کو بلایا گیا۔
کوئین میری یونیورسٹی آف لندن (92.5 فیصد)، یونیورسٹی آف برسٹل (86.3 فیصد)، اور لندن اسکول آف اکنامکس (78.9 فیصد) بھی سب سے زیادہ دباؤ ڈالنے والے اداروں میں شامل ہیں۔
’یو کے یونیورسٹی ریپریشن لیگ ٹیبل 2025‘، جو 139 یونیورسٹیوں کی درجہ بندی کرتی ہے، اس بات کا جائزہ لیتی ہے کہ یونیورسٹیاں غزہ کی حمایت میں عملے اور طلبہ کی سرگرمیوں کو کس طرح دباتی ہیں اور ان کے مالی یا تحقیقی تعلقات ان ہتھیاروں کی کمپنیوں سے ہیں جو فوجی تنازعات میں ملوث ہیں۔
SI4J کی شریک بانی اور برونیل یونیورسٹی میں لرننگ ٹیکنالوجی مینیجر، کیٹلن میری نے ان نتائج کو ایک ’منظم کوشش‘ قرار دیا ہے تاکہ غزہ کے لیے آواز اٹھانے والوں کو خاموش کیا جا سکے۔
انہوں نے SI4J کی طرف سے TRT ورلڈ کے ساتھ شیئر کیے گئے ایک بیان میں کہا، ’یہ صرف الگ تھلگ واقعات نہیں ہیں - یہ خوف کی ایک ثقافت ہے جہاں عملے اور طلبہ کو ریاستی تشدد کے متاثرین کے ساتھ یکجہتی دکھانے پر سزا دی جاتی ہے۔‘
آکسفورڈ، کیمبرج، اور امپیریل کالج لندن بھی اس فہرست میں اوپر کے قریب نظر آتے ہیں، ہر ایک نے دباؤ اور شمولیت کو ملا کر 65 فیصد سے زیادہ اسکور کیا۔
ڈیٹا FOI درخواستوں، طلبہ کی گواہیوں، احتجاجی ریکارڈز، تادیبی رپورٹس، اور سرمایہ کاری کے انکشافات سے جمع کیا گیا۔
ہر یونیورسٹی کو دباؤ کا اسکور (اس بنیاد پر کہ انہوں نے فلسطین کی سرگرمیوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا) اور شمولیت کا اسکور (ان کے ان کمپنیوں کے ساتھ تعلقات کی بنیاد پر جو جنگ، قبضے، یا انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں ملوث ہیں) دیا گیا، جو پھر مجموعی اسکور میں تبدیل کر دیا گیا۔
فلسطینی صحافی حمزہ یوسف، جو ڈی کلاسیفائیڈ سے وابستہ ہیں، نے کہا: ’غزہ میں اسرائیل کی نسل کشی کو دباؤ کی ثقافت سے فائدہ ہوا ہے۔ ایک ایسا میدان جہاں یہ خاص طور پر نمایاں ہے وہ یونیورسٹیاں ہیں۔ SI4J کا کام انتہائی اہم ہے کیونکہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ کون سے اداروں نے تاریخ کے اس نازک لمحے کو مظلوموں کے خلاف بولنے والوں کو دبانے کے لیے استعمال کیا۔ ایک حساب کتاب کا وقت آ رہا ہے، اور یہ دستاویزات اور آرکائیوز اس وقت ناگزیر ہوں گے۔‘
SI4J نے یونیورسٹیوں کے اندر کارکنوں کے لیے فوری عوامی تحقیقات، اخلاقی سرمایہ کاری کی پالیسیوں، اور قومی تحفظات کا مطالبہ کیا ہے۔