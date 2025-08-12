بھارتی حکام کا کہنا ہے کہ برفانی پانی کے ایک ہمالیائی قصبے کو اپنے زیر اثر لیتے ہوئے اسے کیچڑ میں دفن کرنے کے ایک ہفتے بعد بھی کم از کم 68 افراد لاپتہ ہیں۔
چار افراد کی ہلاکت کی پہلے ہی تصدیق ہو چکی ہے، جس سے 5 اگست کو آنے والی آفت میں ممکنہ طور پر ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 70 سے تجاوز کر گئی ہے۔
بچ جانے والوں کی فوٹیج میں میں دکھایا گیا ہے کہ گھارے والے پانی کا ایک خوفناک ریلا کئی منزلہ عمارتوں کو بہا لے گیا۔
آفت سے نمٹنے والے حکام نے منگل کو بتایا کہ وہ اتراکھنڈ ریاست کے سیاحتی قصبے دھارالی کے ملبے میں لاشوں کی تلاش کر رہے ہیں۔
نیشنل ڈیزاسٹر ریسپانس فورس کے گمبھیر سنگھ چوہان نے کہا کہ سونگھنے والے کتوں نے کئی مقامات کی نشاندہی کی جہاں لاش ہو سکتی ہے، لیکن جب کھدائی شروع کی گئی تو نیچے سے پانی نکل آیا۔
چوہان نے مزید کہا کہ ٹیمیں زمین کے اندر تک پتہ چلا سکنے والے ریڈار کا استعمال بھی کر رہی ہیں تاکہ اس تلاش کو جاری رکھا جا سکے۔
ابتدائی طور پر 100 سے زائد افراد کے لاپتہ ہونے کی اطلاع دی گئی تھی۔
لیکن سڑکیں بہہ جانے اور موبائل فون کے رابطے خراب ہونے کی وجہ سے امدادی کارکنوں کو فہرست کی تصدیق کرنے میں کئی دن لگے۔
مقامی حکومت کے مطابق اب 68 افراد لاپتہ ہیں، جن میں 44 بھارتی اور 22 نیپالی شامل ہیں۔ لاپتہ افراد کی فہرست میں نو فوجی بھی شامل ہیں۔
جون سے ستمبر کے دوران مون سون کے موسم میں مہلک سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ عام ہیں، لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ موسمیاتی بحران اور ناقص منصوبہ بندی کے باعث ان کی شدت اور تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔
ماحولیاتی تبدیلی کے ماہرین نے خبردار کیا کہ یہ تباہی عالمی درجہ حرارت میں اضافے کے اثرات کے لیے ایک "چونکا دینے والی گھنٹی" ہے۔
سیلاب کی کوئی سرکاری وجہ نہیں بتائی گئی، لیکن سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ غالباً شدید بارشوں نے تیزی سے پگھلتے ہوئے گلیشیئر سے ملبے کے گرنے کو متحرک کیا۔
ہمالیائی گلیشیئر، جو تقریباً دو ارب لوگوں کو اہم پانی فراہم کرتے ہیں، موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے پہلے سے کہیں زیادہ تیزی سے پگھل رہے ہیں، جس سے کمیونٹیز غیر متوقع اور مہنگی آفات کا شکار ہو رہی ہیں۔
زمین کے مستقل برفانی حصے کے نرم ہونے سے لینڈ سلائیڈنگ کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔