امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے پیر کے روز اعلان کیا کہ انہوں نے ایک ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کیے ہیں جس کے تحت چین پر محصولات کی معطلی میں مزید 90 دن کی توسیع کی جائے گی۔
حکم نامے کے مطابق امریکا 10 نومبر تک چینی درآمدات پر اضافی محصولات کی معطلی برقرار رکھے گا۔
معطلی کے دوران 10 فیصد باہمی ٹیرف برقرار رہتا ہے۔
یہ اقدام وال اسٹریٹ جرنل اور سی این بی سی کی اس سے قبل کی رپورٹوں کے بعد سامنے آیا ہے جس میں کہا گیا تھا کہ ٹرمپ نے انتظامیہ کے عہدیداروں کا حوالہ دیتے ہوئے حکم نامے پر دستخط کیے ہیں۔
چین کی وزارت تجارت نے یہ بھی کہا ہے کہ اس نے امریکی مصنوعات پر محصولات کو 90 دن کے لئے معطل کردیا ہے۔
بیان میں کہا گیا ہے کہ تاہم چین امریکی مصنوعات پر اپنے محصولات کو 10 فیصد پر برقرار رکھے گا اور امریکی مصنوعات کو درپیش نان ٹیرف رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے اقدامات کرے گا۔
متزلزل جنگ بندی
مئی میں جنیوا میں ہونے والے اعلیٰ سطحی مذاکرات کے بعد اگرچہ دونوں ممالک کشیدگی کو کم کرنے کے معاہدے پر پہنچ گئے تھے۔
جون میں اہم اقتصادی حکام نے لندن میں ملاقات کی تھی جب اختلافات سامنے آئے تھے اور امریکی حکام نے اپنے ہم منصبوں پر معاہدے کی خلاف ورزی کا الزام عائد کیا تھا۔ پالیسی سازوں نے گزشتہ ماہ اسٹاک ہوم میں ایک بار پھر ملاقات کی۔
امریکی تجارتی ایلچی جیمیسن گریئر نے گزشتہ ماہ کہا تھا کہ ٹرمپ اس طرح کی کسی بھی توسیع کے بارے میں 'حتمی فیصلہ' کریں گے۔
ٹرمپ نے اتوار کی رات دیر گئے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ انہیں امید ہے کہ چین "اپنے سویابین آرڈرز کو تیزی سے چار گنا کر دے گا"، انہوں نے مزید کہا کہ یہ امریکہ کے ساتھ تجارت کو متوازن کرنے کا ایک طریقہ ہوگا۔
فی الحال، جنگ بندی میں توسیع کا مطلب ہے کہ اس سال چینی مصنوعات پر امریکی محصولات 30 فیصد ہیں.
کشیدگی میں کمی کے تحت بیجنگ کی جانب سے امریکی مصنوعات پر 10 فیصد ٹیکس عائد کیا گیا تھا۔
جنوری میں صدر کا عہدہ سنبھالنے کے بعد سے ٹرمپ نے تقریبا تمام تجارتی شراکت داروں پر 10 فیصد 'باہمی' ٹیرف عائد کیا ہے، جس کا مقصد تجارتی طریقوں کو دور کرنا ہے جسے واشنگٹن غیر منصفانہ سمجھتا ہے۔
یورپی یونین، جاپان اور جنوبی کوریا جیسے بڑے شراکت دار اب بہت سی مصنوعات پر 15 فیصد امریکی ڈیوٹی دیکھتے ہیں، جبکہ شام کے لئے یہ سطح 41 فیصد تک پہنچ گئی ہے.
"باہمی" محصولات میں ان شعبوں کو شامل نہیں کیا گیا ہے جنہیں الگ سے نشانہ بنایا گیا ہے ، جیسے اسٹیل اور ایلومینیم ، اور جن کی تحقیقات کی جارہی ہیں ، جیسے فارماسیوٹیکل اور سیمی کنڈکٹر۔
توقع کی جا رہی ہے کہ ان میں سونا بھی شامل نہیں کیا جائے گا، تاہم امریکی کسٹم حکام کی جانب سے گزشتہ ہفتے منظر عام پر لائی گئی ایک وضاحت سے خدشہ ظاہر کیا گیا تھا کہ سونے کی کچھ سلاخوں کو اب بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔
ٹرمپ نے پیر کے روز مزید تفصیلات فراہم کیے بغیر کہا تھا کہ سونے کی درآمدات کو اضافی محصولات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔
امریکی صدر نے سابق صدر جیر بولسونارو کے خلاف بغاوت کی منصوبہ بندی کے الزام میں برازیل اور روسی تیل کی خریداری پر بھارت جیسے ممالک کو الگ الگ نشانہ بنایا ہے۔
کینیڈا اور میکسیکو ایک مختلف ٹیرف نظام کے تحت آتے ہیں