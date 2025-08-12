دنیا
1 منٹ پڑھنے
ٹیکساس کے ایک اسٹور میں فائرنگ، 3 افراد ہلاک
امریکی ریاست ٹیکساس کے شہر آسٹن کے  ایک اسٹور میں فائرنگ کے نتیجے میں 3 افراد ہلاک اور ایک مشتبہ شخص کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔
ٹیکساس کے ایک اسٹور میں فائرنگ، 3 افراد ہلاک
/ AP
15 گھنٹے قبل

امریکی ریاست ٹیکساس کے شہر آسٹن کے  ایک اسٹور میں فائرنگ کے نتیجے میں 3 افراد ہلاک اور ایک مشتبہ شخص کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔

آسٹن پولیس نے پیر کے روز سوشل پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ جائے وقوعہ اب بھی فعال ہے اور اس کی تحقیقات جاری ہیں۔

پولیس کے بیان میں یہ نہیں بتایا گیا کہ آیا کوئی زخمی ہوا ہے یا نہیں۔

 آسٹن ٹریوس کاؤنٹی ایمرجنسی سروسز نے ایکس پر پوسٹ کیا کہ اس نے چار مریضوں کی مدد کی لیکن اس کی تفصیلات فراہم نہیں کیں۔

مجّوزہ

آسٹن پولیس نے ایک مشتبہ شخص کی شناخت سفید فام مرد کے طور پر کی ہے جس نے شارٹس اور ہوائی طرز کی پھول دار قمیض پہن رکھی  تھی۔

 پولیس نے علاقے میں کئی سڑکیں بند کر دیں اور عوام کو متنبہ کیا کہ وہ اسٹور سے دور ہو جائیں۔

فائرنگ کا یہ واقعہ ایسے وقت میں پیش آیا جب آنے والے تعلیمی سال سے قبل بیک ٹو اسکول شاپنگ کی جارہی تھی۔

ویڈیو میں اسٹور پارکنگ   میں پولیس کی بھاری نفری  اور ہنگامی ردعمل کو دکھایا گیا ہے۔

دریافت کیجیے
لوور میوزیم میں تاریخی تزئین و آرائش: "مونا لیزا" کے لئے خصوصی کمرہ
قیدیوں کی زبانی،الاباما جیل کہانی
ہاتشیپسوت کے تاریخی نوادرات
چار سو سال پرانا آشوری بازار
محبت کیا ہے؟
ترک فنکار، زنزیبار کی سمندری معیشت کو فنون کے ذریعے جانبرکر رہے ہیں
داتچہ میں عہدِ عثمانیہ کا غرق شدہ بحری جہاز 17ویں صدی کی بحری تاریخ پر روشنی ڈال رہاہے
عہدِ عثمانیہ میں رمضان اور حضوری دروس
ترک ڈرامے دنیا میں ترکیہ کے چہرے کو بدل رہے ہیں
آزادی فلسطین کی حامی وکیل عائشہ نور
ڈنمارک کا آرکٹک سمندر میں اپنے وجود کو مضبوطی دلانے کے لیے 2 بلین ڈالر کی فوجی امداد کا اعلان
بنگلہ دیش کی طرف سے ہندوستانی سیاست دان کی طرف سے اقوام متحدہ کے امن مشن کے مطالبے کی مذمت
ہیضے نے سوڈان کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے تو جاری جھڑپوں کے دوران 1200 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے
یوکرین نے مغرب سے جوہری ہتھیار حاصل کیے تو روس 'تمام ہتھیار' استعمال کرے گا: پوتن
آئی سی سی چیف:جنگی جرائم کی عدالت خطرے میں ہے
TRT گلوبل چیک کریں۔ اپنی رائے کا اشتراک کریں!
Contact us