امریکہ میں ہفتے کے روز ہزاروں مظاہرین نے واشنگٹن ڈی سی میں، دارالحکومت کی سڑکوں سے حفاظتی دستوں کو ہٹانے کے مطالبے کے ساتھ، احتجاجی مارچ کیا ہے ۔
"ہم سب ڈی سی ہیں" کے نام سے کئے گئے اس احتجاجی مارچ میں مظاہرین نے کہ جن میں جن میں غیر قانونی تارکین وطن اور فلسطینی ریاست کے حامی بھی شامل تھے، ٹرمپ کے خلاف نعرے لگائے ۔ انہوں نے "ٹرمپ کو ابھی جانا ہوگا"، "ڈی سی کو آزاد کرو" اور "ظلم کے خلاف مزاحمت کرو" کی تحریروں والے پلے کارڈ اُٹھا رکھے تھے۔
مظاہرین میں شامل الیکس لاؤفر نے کہا ہے کہ "میں یہاں ڈی سی پر قبضے کے خلاف احتجاج کرنے آیا ہوں۔ ہم آمرانہ حکومت کی مخالفت کر رہے ہیں اور ہمیں وفاقی پولیس اور قومی گارڈ کو اپنی سڑکوں سے ہٹانے کی ضرورت ہے۔"
واضح رہے کہ ٹرمپ نے اس دعوے کے ساتھ کہ جرائم شہر کو تباہ کر رہے ہیں شہر میں ، قانون، نظم و نسق اور عوامی تحفظ بحالی کے لئے، گذشتہ ماہ فوجی دستے تعینات کر دیئے تھے ۔
ٹرمپ نے دارالحکومت کے میٹروپولیٹن پولیس ڈیپارٹمنٹ کو براہ راست وفاقی کنٹرول میں لے لیا اور وفاقی قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں، بشمول امیگریشن اینڈ کسٹمز انفورسمنٹ کے ارکان کو شہر کی سڑکوں پر تعینات کر دیا ہے جسے ناقدین نے وفاقی اختیارات سے تجاوز قرار دیا ہے۔
محکمہ انصاف کے اعداد و شمار کے مطابق، 2024 میں واشنگٹن میں پرتشدد جرائم کی شرح 30 سال کی کم ترین سطح پر تھی۔ واشنگٹن ایک خود مختار وفاقی ضلع ہے جو امریکی کانگریس کے دائرہ اختیار میں آتا ہے۔ قومی گارڈ ایک ملیشیا کے طور پر کام کرتا ہے جو 50 ریاستوں کے گورنروں کے ماتحت ہوتا ہے، سوائے اس وقت کے جب اسے وفاقی خدمات کے لیے طلب کیا جائے۔ ڈی سی نیشنل گارڈ براہ راست صدر کو رپورٹ کرتا ہے۔
منگل کو ٹرمپ نے کہا تھا کہ وہ شکاگو میں جرائم سے نمٹنے کے لیے نیشنل گارڈ کے دستے بھی تعینات کریں گے، جو ملک کے تیسرے سب سے بڑے شہر کو فوجی بنانے کی ایک غیر معمولی کوشش ہے اور جس سے مقامی حکام کے ساتھ قانونی جنگ کا امکان ہے۔
الینوئے کے گورنر جے بی پرٹزکر نے کہا کہ ٹرمپ کے بیان کے بعد انہیں صحافیوں سے معلوم ہوا کہ انتظامیہ نے "آئی سی ای ایجنٹس اور فوجی گاڑیاں جمع کی ہیں، اور مزید آئی سی ای ایجنٹس راستے میں ہیں۔"
مظاہرین میں شامل کیسی نے اپنا آخری نام خفیہ رکھتے ہوئے کہا ہے کہ "جو کچھ وہ ڈی سی میں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہی وہ دیگر آمریتوں کے ساتھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ ڈی سی کو آزما رہے ہیں، اور اگر لوگ اسے برداشت کریں گے تو وہ اسے مزید علاقوں میں کریں گے۔ اس لیے ہمیں اسے روکنا ہوگا جب تک ہم کر سکتے ہیں۔"
دو ہزار سے زیادہ فوجی، جن میں چھ ریپبلکن قیادت والی ریاستوں کے فوجی شامل ہیں، شہر میں گشت کر رہے ہیں۔ یہ واضح نہیں ہے کہ ان کا مشن کب ختم ہوگا کیونکہ اس ہفتے فوج نے ڈی سی نیشنل گارڈ کے احکامات کو 30 نومبر تک بڑھا دیا۔
واشنگٹن ڈی سی کے اٹارنی جنرل برائن شوالب نے جمعرات کو ایک مقدمہ دائر کیا جس میں فوجی تعیناتی کو روکنے کی کوشش کی گئی، یہ دلیل دیتے ہوئے کہ یہ کاروائی غیر آئینی ہے اور متعدد وفاقی قوانین کی خلاف ورزی کرتی ہے۔
تاہم، کچھ رہائشیوں نے نیشنل گارڈ کا خیر مقدم کیا ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ فوجی شہر کے کم خوشحال علاقوں میں تعینات کیے جائیں جہاں جرائم زیادہ ہیں۔ نیشنل گارڈ زیادہ تر شہر کے وسطی اور سیاحتی علاقوں میں نظر آتا ہے۔
واشنگٹن ڈی سی کی میئر موریل باؤزر نے شہر میں وفاقی قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں کی تعداد میں اضافے کی تعریف کی ہے، لیکن کہا ہے کہ وہ امید کرتی ہیں کہ نیشنل گارڈ کا مشن جلد ختم ہو جائے گا۔
باؤزر نے کہا کہ گارڈ میں اضافے کے بعد جرائم، بشمول کار چوریوں، میں نمایاں کمی آئی ہے۔ میئر نے اس ہفتے ایک حکم نامے پر دستخط کیے جس میں شہر کو وفاقی قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ ہم آہنگی کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے۔