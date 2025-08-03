غّزہ جنگ
2 منٹ پڑھنے
انسانی امداد کے منتظر لوگوں پر گولیوں کی بوچھاڑ،9فلسطینی ہلاک
طبی ذرائع نے اتوار کے روز انادولو کو بتایا کہ فلسطینی شہریوں کو رفح میں متنازع امریکی اور اسرائیلی حمایت یافتہ غزہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن (جی ایچ ایف) کے زیر انتظام امدادی تقسیم مرکز کے قریب گولی مار کر ہلاک کیا گیا
انسانی امداد کے منتظر لوگوں پر گولیوں کی بوچھاڑ،9فلسطینی ہلاک
/ Reuters
3 اگست 2025

اسرائیلی فوج نے جنوبی غزہ میں انسانی امداد کے منتظر فلسطینیوں پر فائرنگ کی ہے جس کے نتیجے میں کم از کم نو افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوگئے ہیں۔

طبی ذرائع نے اتوار کے روز انادولو کو بتایا کہ فلسطینی شہریوں کو رفح میں متنازع امریکی اور اسرائیلی حمایت یافتہ غزہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن (جی ایچ ایف) کے زیر انتظام امدادی تقسیم مرکز کے قریب گولی مار کر ہلاک کیا گیا۔

جی ایچ ایف کے مقامات پر اسرائیلی افواج باقاعدگی سے بھوکے فلسطینی شہریوں پر گولیاں چلاتی رہی ہیں جن کے بارے میں انسانی حقوق کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ یہ بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزیوں اور جنگی جرائم کے مترادف ہے۔

انسانی حقوق کی تنظیموں کے مطابق اسرائیلی فوج کے تعاون سے کام کرنے والی جی ایچ ایف کی جانب سے چلائے جانے والے چار مقامات پر یا اس کے قریب روزانہ کی بنیاد پر بڑے پیمانے پر ہلاکتوں کے واقعات پیش آتے ہیں۔

اقوام متحدہ کے مطابق 27 مئی سے 31 جولائی کے درمیان جی ایچ ایف کے مقامات پر امداد حاصل کرنے کی کوشش کے دوران کم از کم 859 فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں۔

recommended

اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ غزہ میں سنگین انسانی صورتحال اسرائیل کی جانب سے شہریوں کی بھوک کو جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے اور امداد اور بنیادی خدمات کی مسلسل ناکہ بندی کا براہ راست نتیجہ ہے۔

اسرائیل نے 18 سال سے غزہ کی ناکہ بندی کر رکھی ہے اور 2 مارچ سے اس نے تمام گزرگاہوں کو بند کر دیا ہے، جس سے محصور فلسطینی علاقے میں انسانی حالات خراب ہو رہے ہیں۔ اس ناکہ بندی کے نتیجے میں انٹیگریٹڈ فوڈ سیکیورٹی فیز کلاسیفکیشن پلیٹ فارم کا کہنا ہے کہ "اس وقت غزہ میں قحط کی بدترین صورت حال چل رہی ہے"۔

ہفتے کے روز غزہ میں شدید غذائی قلت کے باعث ایک فلسطینی نوجوان جس کی شناخت 17 سالہ عاطف ابو ختر کے نام سے ہوئی تھی، ہلاک ہوگیا۔ کھتر طویل بھوک اور مناسب غذائیت تک رسائی کی کمی سے متعلق پیچیدگیوں کا شکار ہو گیا۔

ان کے انتقال کے بعد اکتوبر 2023 سے اب تک غزہ میں اسرائیل کی جانب سے بھوک سے مرنے والوں کی مجموعی تعداد 163 ہو گئی ہے جن میں کم از کم 93 بچے بھی شامل ہیں۔

دریافت کیجیے
لوور میوزیم میں تاریخی تزئین و آرائش: "مونا لیزا" کے لئے خصوصی کمرہ
قیدیوں کی زبانی،الاباما جیل کہانی
ہاتشیپسوت کے تاریخی نوادرات
چار سو سال پرانا آشوری بازار
محبت کیا ہے؟
ترک فنکار، زنزیبار کی سمندری معیشت کو فنون کے ذریعے جانبرکر رہے ہیں
داتچہ میں عہدِ عثمانیہ کا غرق شدہ بحری جہاز 17ویں صدی کی بحری تاریخ پر روشنی ڈال رہاہے
عہدِ عثمانیہ میں رمضان اور حضوری دروس
ترک ڈرامے دنیا میں ترکیہ کے چہرے کو بدل رہے ہیں
آزادی فلسطین کی حامی وکیل عائشہ نور
ڈنمارک کا آرکٹک سمندر میں اپنے وجود کو مضبوطی دلانے کے لیے 2 بلین ڈالر کی فوجی امداد کا اعلان
بنگلہ دیش کی طرف سے ہندوستانی سیاست دان کی طرف سے اقوام متحدہ کے امن مشن کے مطالبے کی مذمت
ہیضے نے سوڈان کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے تو جاری جھڑپوں کے دوران 1200 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے
یوکرین نے مغرب سے جوہری ہتھیار حاصل کیے تو روس 'تمام ہتھیار' استعمال کرے گا: پوتن
آئی سی سی چیف:جنگی جرائم کی عدالت خطرے میں ہے
TRT گلوبل چیک کریں۔ اپنی رائے کا اشتراک کریں!
Contact us