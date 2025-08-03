اسرائیلی فوج نے جنوبی غزہ میں انسانی امداد کے منتظر فلسطینیوں پر فائرنگ کی ہے جس کے نتیجے میں کم از کم نو افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوگئے ہیں۔
طبی ذرائع نے اتوار کے روز انادولو کو بتایا کہ فلسطینی شہریوں کو رفح میں متنازع امریکی اور اسرائیلی حمایت یافتہ غزہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن (جی ایچ ایف) کے زیر انتظام امدادی تقسیم مرکز کے قریب گولی مار کر ہلاک کیا گیا۔
جی ایچ ایف کے مقامات پر اسرائیلی افواج باقاعدگی سے بھوکے فلسطینی شہریوں پر گولیاں چلاتی رہی ہیں جن کے بارے میں انسانی حقوق کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ یہ بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزیوں اور جنگی جرائم کے مترادف ہے۔
انسانی حقوق کی تنظیموں کے مطابق اسرائیلی فوج کے تعاون سے کام کرنے والی جی ایچ ایف کی جانب سے چلائے جانے والے چار مقامات پر یا اس کے قریب روزانہ کی بنیاد پر بڑے پیمانے پر ہلاکتوں کے واقعات پیش آتے ہیں۔
اقوام متحدہ کے مطابق 27 مئی سے 31 جولائی کے درمیان جی ایچ ایف کے مقامات پر امداد حاصل کرنے کی کوشش کے دوران کم از کم 859 فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں۔
اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ غزہ میں سنگین انسانی صورتحال اسرائیل کی جانب سے شہریوں کی بھوک کو جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے اور امداد اور بنیادی خدمات کی مسلسل ناکہ بندی کا براہ راست نتیجہ ہے۔
اسرائیل نے 18 سال سے غزہ کی ناکہ بندی کر رکھی ہے اور 2 مارچ سے اس نے تمام گزرگاہوں کو بند کر دیا ہے، جس سے محصور فلسطینی علاقے میں انسانی حالات خراب ہو رہے ہیں۔ اس ناکہ بندی کے نتیجے میں انٹیگریٹڈ فوڈ سیکیورٹی فیز کلاسیفکیشن پلیٹ فارم کا کہنا ہے کہ "اس وقت غزہ میں قحط کی بدترین صورت حال چل رہی ہے"۔
ہفتے کے روز غزہ میں شدید غذائی قلت کے باعث ایک فلسطینی نوجوان جس کی شناخت 17 سالہ عاطف ابو ختر کے نام سے ہوئی تھی، ہلاک ہوگیا۔ کھتر طویل بھوک اور مناسب غذائیت تک رسائی کی کمی سے متعلق پیچیدگیوں کا شکار ہو گیا۔
ان کے انتقال کے بعد اکتوبر 2023 سے اب تک غزہ میں اسرائیل کی جانب سے بھوک سے مرنے والوں کی مجموعی تعداد 163 ہو گئی ہے جن میں کم از کم 93 بچے بھی شامل ہیں۔