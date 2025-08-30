اسرائیلی میڈیا نے جمعہ کی رات رپورٹ کیا ہے کہ اسرائیلی افواج شہر پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں تو غزہ شہر کے بیرونی علاقوں میں گھمسان کی جنگ جاری ہے،فضائی حملے اور بھاری توپ خانے کی گولہ باری بھی ہو رہی ہے۔
چینل 24 "شدید لڑائی" کی رپورٹنگ کی ہے جب اسرائیلی فوجی آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے، جبکہ سوشل میڈیا پر غزہ میں ایسے واقعات کی اطلاعات گردش کر رہی تھیں جن میں مبینہ طور پر اسرائیلی فوجی ہلاک ہوئے۔
ان دعوؤں کی نہ تو فوج نے اور نہ ہی مرکزی دھارے کے میڈیا نے تصدیق کی ہے ۔
اسرائیلی سیاسی حلقوں نے تشویش کا اظہار کیا ہے کہ فلسطینی مزاحمتی جنگجوؤں نے جھڑپوں کے دوران چار فوجیوں کو پکڑ لیا ہو سکتا ہے۔
ہیلی کاپٹروں کی شدید سرگرمی، روشنی کے گولے اور بھاری لڑائی کی آوازوں پر مبنی فوٹیج کے پیش نظر، تجزیہ کاروں نے تجویز دی کہ فوج نے "ہنیبال پروٹوکول" کو فعال کیا ہو سکتا ہے — ایک متنازعہ ہدایت جو فوجیوں کی گرفتاری کو روکنے کے لیے دی جاتی ہے۔
یہ کشیدگی اس وقت بڑھی جب حماس کے مسلح ونگ، القسام بریگیڈز، نے انتباہات جاری کیے۔
ترجمان ابو عبیدہ نے کہا کہ اسرائیل کے قبضے کے منصوبے اس کی قیادت کے لیے تباہ کن ثابت ہوں گے اور لڑائی کے حالات فوجیوں کے پکڑے جانے کے امکانات کو بڑھا دیتے ہیں۔
انہوں نے خبردار کیا کہ اسرائیلی قیدی فلسطینی جنگجوؤں کے ساتھ انہی خطرات کے تحت جنگی علاقوں میں رہیں گے۔
ابو عبیدہ نے کہا ہے کہ "کسی بھی قیدی کی اسرائیلی حملوں میں ہلاکت کی صورت میں ان کے نام، تصاویر اور موت کے سرٹیفکیٹ عوامی طور پر اعلان کیے جائیں گے،"
اسرائیل کی موجودہ جارحیت نام نہاد 'آپریشن گیڈین 2' کا حصہ ہے، جسے وزیر دفاع اسرائیل کاتز نے 21 اگست کو غزہ شہر پر قبضہ کرنے کے لیے منظور کیا تھا۔
یہ حملے دو ہفتے قبل زیتون کے علاقے میں شروع ہوئے اور تب سے صبرا تک پھیل چکے ہیں۔
جمعرات کو، اسرائیل نے غزہ شہر کو "خطرناک جنگی علاقہ" قرار دیا کیونکہ اس نے فضائی، زمینی اور سمندری بمباری میں اضافہ کیا۔