چین کی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی 'سی ایس سی آئی پینگ یوان' نے جمعہ کے روز امریکی پابندیوں کی شکار روسی تیل کمپنی 'گیسپروم 'کو ملکی سطح پر' ٹرپل اے' درجہ دیا ہے۔
ذرائع ابلاغ کے مطابق بیجنگ، روس کی بڑی بڑی توانائی کمپنیوں کے لیے، اپنی ملکی بانڈ مارکیٹ کو دوبارہ کھولنے کی تیاری کر رہا ہے۔
'سی ایس سی آئی پینگ یوان' نے کہا ہے کہ "گیسپروم کا کریڈٹ درجہ اس کی اسٹریٹجک اہمیت اور روسی حکومت کے ساتھ اس کے قانونی تعلقات کی عکاسی کرتا ہے"۔
ایجنسی نے مزید کہا ہے کہ کمپنی کے کریڈٹ نوٹ پروفائل کی تقویت کا منبع گلوبل پیٹرول اور گیس انڈسٹری میں اس کی قائدانہ حیثیت اور روس کی توانائی منڈی میں اس کے اہم کردار جیسے مضبوط کاروباری پروفائل ہے۔
روس اور چین کے پاور آف سائبیریا 2 پائپ لائن کی منظوری دینے سے چند دن بعد 'ٹرپل اے' کریڈٹ نوٹ اور مستحکم تائثر کی تصدیق ہو گئی ہے۔
گیسپروم نے یہ اعلان گذشتہ ہفتے روس کے صدر ولادیمیر پوتن کے دورہ چین کے دوران کیا تھا۔
فنانشل ٹائمز کی بروز اتوار ذرائع کے حوالے سے شائع کردہ خبر کے مطابق گذشتہ ماہ کے آخر میں، سینئر چینی مالیاتی ریگولیٹروں نے روسی توانائی کے اعلیٰ عہدیداروں کوآگاہ کیا تھا کہ وہ ان کی کمپنیوں کے رینمنبی "پانڈا بانڈ" فروخت کرنے کے منصوبوں کی حمایت کریں گے ۔
واضح رہے کہ کمپنیاں عام طور پر چین میں بانڈ فروخت کرنے سے پہلے کریڈٹ ریٹ حاصل کرتی ہیں۔لیکن 'سی ایس سی آئی پینگ یوان' نے گیسپروم سے متعلقہ "بڑے پیمانے کے جغرافیائی سیاسی خطرات" کا حوالہ دیا ہے۔
یاد رہے کہ 2022 میں روس۔یوکرین جنگ کے آغاز کے بعد امریکہ نے گیسپروم پر پابندیاں لگا دی تھیں۔
ریٹنگ ایجنسی نے کہا ہے کہ "پابندیوں اور جغرافیائی سیاسی خلل نے کمپنی کی کارروائیوں پر منفی اثر ڈالا ہےجس کے نتیجے میں 2023 میں گیس کی برآمدی آمدنی اور حجم میں کمی آئی ہے۔
جغرافیائی سیاسی منظرنامہ میں تبدیلیاں آپریشنل غیر یقینی صورتحال کا سبب بن رہی ہیں"۔
گذشتہ مہینے 'سی ایس سی آئی پینگ یوان' نے مکمل روسی فیڈریشن ملکیت والی ایک درمیانے درجے کی اپ اسٹریم آئل کمپنی "زارو بیزنفت" کو بھیAAA" "کریڈٹ نوٹ دیا تھا۔