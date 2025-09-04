نیا شام
2 منٹ پڑھنے
دمشق کے ایک علاقے سے دھماکے کی اطلاع ملی ہے:شامی امور داخلہ
دمشق میں داخلی سلامتی کے سربراہ اسامہ خیر عتقیہ نے بدھ کے روز ایک بیان میں کہا کہ ایک دھماکہ خیز آلے کی وجہ سے دھماکہ ہوا جس میں حفاظتی  اہلکاروں کو نشانہ بنایا گیا تھا
دمشق کے ایک علاقے سے دھماکے کی اطلاع ملی ہے:شامی امور داخلہ
/ AA
4 ستمبر 2025

شام کی وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ شام کے دارالحکومت دمشق کے مضافاتی علاقے میزہ میں دھماکے کی اطلاع ملی ہے۔

دمشق میں داخلی سلامتی کے سربراہ اسامہ خیر عتقیہ نے بدھ کے روز ایک بیان میں کہا کہ ایک دھماکہ خیز آلے کی وجہ سے دھماکہ ہوا جس میں حفاظتی  اہلکاروں کو نشانہ بنایا گیا تھا۔

عتقیہ نے کہا کہ ہمارے یونٹوں نے فوری طور پر جوابی کارروائی کی اور جائے وقوعہ کو گھیرے میں لے لیا۔

انہوں نے کہا کہ اس دہشت گردانہ کارروائی میں ملوث افراد کی نشاندہی کے لئے تحقیقات شروع کردی گئی ہیں۔

وزارت کے مطابق کسی کے زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ہے۔

مجّوزہ

شام کی سرکاری عرب نیوز ایجنسی (سانا) نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ واقعے کی تحقیقات جاری ہیں۔

یہ دھماکہ ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب شامی حکام نے کئی دہائیوں تک اقتدار میں رہنے کے بعد 8 دسمبر 2024 کو بشار الاسد کی برطرفی کے بعد استحکام برقرار رکھنے کی کوششیں تیز کر دی ہیں۔

بشار الاسد کی برطرفی نے سیاسی منظر نامے کو نئی شکل دے دی ہے اور عبوری حکومت کو سلامتی کی بحالی اور اداروں کی تعمیر نو کے لیے بڑھتے ہوئے چیلنجز کا سامنا ہے۔

وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ بدھ کو پیش آنے والے واقعے کی تحقیقات میں اس بات کا جائزہ لیا جائے گا کہ آیا مسلح گروہ یا انتہا پسند نیٹ ورکس کی باقیات اس میں ملوث تھیں یا نہیں۔

ابھی تک کسی گروپ نے اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔

دریافت کیجیے
لوور میوزیم میں تاریخی تزئین و آرائش: "مونا لیزا" کے لئے خصوصی کمرہ
قیدیوں کی زبانی،الاباما جیل کہانی
ہاتشیپسوت کے تاریخی نوادرات
چار سو سال پرانا آشوری بازار
محبت کیا ہے؟
ترک فنکار، زنزیبار کی سمندری معیشت کو فنون کے ذریعے جانبرکر رہے ہیں
داتچہ میں عہدِ عثمانیہ کا غرق شدہ بحری جہاز 17ویں صدی کی بحری تاریخ پر روشنی ڈال رہاہے
عہدِ عثمانیہ میں رمضان اور حضوری دروس
ترک ڈرامے دنیا میں ترکیہ کے چہرے کو بدل رہے ہیں
آزادی فلسطین کی حامی وکیل عائشہ نور
ڈنمارک کا آرکٹک سمندر میں اپنے وجود کو مضبوطی دلانے کے لیے 2 بلین ڈالر کی فوجی امداد کا اعلان
بنگلہ دیش کی طرف سے ہندوستانی سیاست دان کی طرف سے اقوام متحدہ کے امن مشن کے مطالبے کی مذمت
ہیضے نے سوڈان کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے تو جاری جھڑپوں کے دوران 1200 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے
یوکرین نے مغرب سے جوہری ہتھیار حاصل کیے تو روس 'تمام ہتھیار' استعمال کرے گا: پوتن
آئی سی سی چیف:جنگی جرائم کی عدالت خطرے میں ہے
TRT گلوبل چیک کریں۔ اپنی رائے کا اشتراک کریں!
Contact us