سرکاری ٹی وی الاخباریہ کے مطابق اسرائیلی فوجیوں نے سویسا گاؤں پر چھاپہ مارا، آسمان پر آتشیں گولے داغے اور رہائشیوں کی جھڑپوں کے درمیان علاقے میں تلاشی لی
26 اگست 2025

مقامی میڈیا کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج نے جنوبی شام کے قنیطرہ  دیہی علاقے کے ایک گاؤں پر رات بھر چھاپہ مارا۔

سرکاری ٹی وی الاخباریہ کے مطابق اسرائیلی فوجیوں نے سویسا گاؤں پر چھاپہ مارا، آسمان پر آتشیں گولے داغے اور رہائشیوں کی جھڑپوں کے درمیان علاقے میں تلاشی لی۔

سعودی عرب نے شام کی سرزمین پر اسرائیلی دراندازی کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ شام کی خودمختاری، بین الاقوامی قانون اور 1974 کے معاہدے کی صریح خلاف ورزی ہے۔

چینل نے بتایا کہ فوجی دستوں نے ایک نوجوان شہری کو حراست میں لے لیا۔

مقبوضہ گولان کی پہاڑیوں سے دستبرداری کے علاقے میں واقع قنیطرہ پر اگست میں ہونے والا یہ چوتھا اسرائیلی حملہ ہے۔

اسرائیل کے وزیر دفاع اسرائیل کاٹز نے ایکس کے ذریعے کہا کہ اسرائیلی فوج "ماؤنٹ ہرمن کی چوٹی اور سیکیورٹی زون میں رہے گی۔

انہوں نے دعویٰ کیا کہ فوج کی موجودگی "گولان اور گلیل کی بستیوں" اور شام میں دروز برادری کی حفاظت کے لئے ضروری ہے۔

گزشتہ سات ماہ سے اسرائیلی فوج نے جنوبی شام کے کچھ حصوں میں ماؤنٹ ہرمن (جبل الشیخ) اور 15 کلومیٹر چوڑی سیکیورٹی پٹی پر قبضہ کر رکھا ہے، جس کے نتیجے میں قبضے میں لیے گئے بفر زون میں 40 ہزار سے زائد شامی وں کو کنٹرول کیا جا رہا ہے۔

سنہ 2024 کے اواخر میں بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے کے بعد اسرائیل نے شام کی گولان کی پہاڑیوں پر اپنے قبضے میں توسیع کرتے ہوئے غیر فوجی بفر زون پر قبضہ کر لیا تھا۔

دسمبر 2024 کے اواخر سے قائم نئی شامی انتظامیہ نے اسرائیل کو کوئی خطرہ لاحق نہیں کیا ہے ، اس کے باوجود اسرائیلی فوج نے بار بار شام کے علاقے میں داخل ہوکر فضائی حملے کیے ہیں جن میں شہری ہلاک ہوئے ہیں اور شام کے فوجی مقامات اور بنیادی ڈھانچے کو تباہ کردیا گیا ہے۔

