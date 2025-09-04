دنیا
2 منٹ پڑھنے
روس اور یوکرین کے درمیان عنقریب کچھ ہونے والا ہے: ٹرمپ
ٹرمپ نے گزشتہ روز کہا تھا کہ وہ آئندہ دنوں میں یوکرین میں جنگ کے بارے میں بات چیت کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں کیونکہ اگست میں پوٹن کے ساتھ الاسکا میں ان کی  ملاقات  بلا کسی  پیش رفت کے  ناکام رہی تھی
روس اور یوکرین کے درمیان عنقریب کچھ ہونے والا ہے: ٹرمپ
/ AP
4 ستمبر 2025

امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ روس کے صدر ولادیمیر پیوٹن اور یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کے درمیان آمنے سامنے بات چیت کے امکان کے بارے میں بڑھتی ہوئی غیر یقینی صورتحال کے باوجود روس اور یوکرین کے درمیان امن معاہدے کو آگے بڑھانے کے لئے پرعزم ہیں۔

 ٹرمپ نے بدھ کے روز سی بی ایس نیوز کو ٹیلی فون پر انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ میں اس بارے میں صدر پوتن اور صدر زیلنسکی سے بات کر رہا ہوں لگتا ہے  عنقریب کچھ ہونے والا ہے۔

ٹرمپ نے گزشتہ روز کہا تھا کہ وہ آئندہ دنوں میں یوکرین میں جنگ کے بارے میں بات چیت کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں کیونکہ اگست میں پوٹن کے ساتھ الاسکا میں ان کی  ملاقات  بلا کسی  پیش رفت کے  ناکام رہی تھی۔

وائٹ ہاؤس کے ایک عہدیدار نے بتایا کہ توقع ہے کہ ٹرمپ جمعرات کو زیلنسکی سے فون پر بات کریں گے۔

روسی امور  خارجہ کی ترجمان ماریا زخارووا نے مشرق بعید میں ایک اقتصادی فورم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ روس بنیادی طور پر ناقابل قبول، کسی بھی قسم کی سلامتی کو نقصان پہنچانے اور یوکرین میں کسی بھی شکل میں غیر ملکی مداخلت پر بات نہیں کرے گا۔

دریں اثنا، روس نے زیلنسکی کے ساتھ آئندہ یورپی مذاکرات سے قبل اپنے موقف کو سخت کرنے کا اشارہ دیتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ وہ یوکرین میں غیر ملکی فوجیوں کی تعیناتی پر کسی بھی شکل میں غور نہیں کرے گا۔

یوکرین کی سلامتی کی ضمانت

مجّوزہ

ایک متعلقہ بیان میں ماسکو نے کیف   کے لیے یورپی اتحادیوں کی جانب سے سلامتی کی ضمانتوں پر زور دینے پر بھی تنقید کی اور انہیں علاقائی استحکام کے لیے خطرہ قرار دیا۔

زخارووا نے مجوزہ ضمانتوں کو  دہشت گردی کے لئے ایک اسپرنگ بورڈ اور یورپی براعظم کے لئے خطرے کی ضمانت کے طور پر بیان کیا۔

پیوٹن نے بدھ کے روز یہ بھی کہا تھا کہ اگر یوکرین کے صدر ماسکو آتے ہیں تو وہ زیلنسکی سے ملاقات کے لیے تیار ہیں ۔

یوکرین کے وزیر خارجہ نے ماسکو کی تجویز کو اس طرح کے اجلاس کے مقام کے طور پر مسترد کر دیا۔

 واضح رہے کہ ٹرمپ نے سی بی ایس نیوز کو بتایا کہ وہ روس اور یوکرین کے درمیان  جنگ سے ناخوش ہیں لیکن  وہ امن معاہدے پر زور دیتے رہیں گے۔

 

 

دریافت کیجیے
لوور میوزیم میں تاریخی تزئین و آرائش: "مونا لیزا" کے لئے خصوصی کمرہ
قیدیوں کی زبانی،الاباما جیل کہانی
ہاتشیپسوت کے تاریخی نوادرات
چار سو سال پرانا آشوری بازار
محبت کیا ہے؟
ترک فنکار، زنزیبار کی سمندری معیشت کو فنون کے ذریعے جانبرکر رہے ہیں
داتچہ میں عہدِ عثمانیہ کا غرق شدہ بحری جہاز 17ویں صدی کی بحری تاریخ پر روشنی ڈال رہاہے
عہدِ عثمانیہ میں رمضان اور حضوری دروس
ترک ڈرامے دنیا میں ترکیہ کے چہرے کو بدل رہے ہیں
آزادی فلسطین کی حامی وکیل عائشہ نور
ڈنمارک کا آرکٹک سمندر میں اپنے وجود کو مضبوطی دلانے کے لیے 2 بلین ڈالر کی فوجی امداد کا اعلان
بنگلہ دیش کی طرف سے ہندوستانی سیاست دان کی طرف سے اقوام متحدہ کے امن مشن کے مطالبے کی مذمت
ہیضے نے سوڈان کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے تو جاری جھڑپوں کے دوران 1200 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے
یوکرین نے مغرب سے جوہری ہتھیار حاصل کیے تو روس 'تمام ہتھیار' استعمال کرے گا: پوتن
آئی سی سی چیف:جنگی جرائم کی عدالت خطرے میں ہے
TRT گلوبل چیک کریں۔ اپنی رائے کا اشتراک کریں!
Contact us