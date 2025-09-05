دنیا
وینیزویلا کے طیاروں کی امریکی جنگی جہاز کے قریب پروازیں
امریکی امور دفاع نے کہا ہے کہ وینزویلا کے دو فوجی طیاروں نے بین الاقوامی پانیوں میں امریکی بحریہ کے ایک جہاز کے قریب پرواز کی، اس اقدام کو پینٹاگون نے انسداد منشیات کی کارروائیوں میں مداخلت کی کوشش قرار دیا ہے
/ Reuters
5 ستمبر 2025

امریکی امور دفاع نے کہا ہے کہ وینزویلا کے دو فوجی طیاروں نے بین الاقوامی پانیوں میں امریکی بحریہ کے ایک جہاز کے قریب پرواز کی، اس اقدام کو پینٹاگون نے انسداد منشیات کی کارروائیوں میں مداخلت کی کوشش قرار دیا ہے۔

یہ واقعہ ایسے وقت میں پیش آیا ہے جب دو روز قبل امریکی افواج نے وینزویلا کے ایک بحری جہاز پر حملہ کیا تھا جس میں 11 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ یہ کشتی ٹرین ڈی اراگُوا  نامی کارٹیل کے لیے منشیات لے جا رہی تھی جسے واشنگٹن نے 'نارکو دہشت گرد تنظیم' قرار دیا ہے۔

پینٹاگون نے وینزویلا کو متنبہ کیا ہے کہ وہ امریکی فوج کی جانب سے انسداد منشیات اور انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں میں رکاوٹ ڈالنے، روکنے یا مداخلت کرنے کی مزید کوشش نہ کرے۔

نیو یارک ٹائمز نے ایک امریکی دفاعی عہدیدار کے حوالے سے بتایا ہے کہ وینزویلا کے دو ایف 16 لڑاکا طیاروں نے جنوبی بحیرہ کیریبین میں گائیڈڈ میزائل ڈسٹرائر یو ایس ایس جیسن ڈن ہام کے اوپر سے پرواز کی۔

عہدیدار نے بتایا کہ امریکی جنگی جہاز نے اس میں حصہ نہیں لیا۔

مجّوزہ

منگل کو ہونے والے حملے میں کوسٹ گارڈ کے زیر انتظام قانون نافذ کرنے والے اداروں کے معاملے میں فوج کا غیر معمولی استعمال کیا گیا۔

بعد ازاں ٹرمپ نے ایک ویڈیو فوٹیج پوسٹ کی جس میں ایک تیز رفتار کشتی کو فضائی حملے میں تباہ ہوتے ہوئے دکھایا گیا تھا۔

قانونی ماہرین نے حملے کے جواز پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا ہے کہ انتظامیہ نے اس بات کا کوئی ثبوت پیش نہیں کیا کہ امریکہ کو خطرہ لاحق ہے یا جہاز  پر سوار افراد  مسلح تھے۔

امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے حملے کا دفاع کرتے ہوئے کہا ہے کہ جہاز کو ایک نامزد کارٹیل چلا رہا تھا۔

وزیر دفاع پیٹ ہیگ سیٹھ نے کشتی کے ٹکرانے سے پہلے کی فوٹیج جاری کی۔

وینزویلا کے صدر نکولس مادورو نے خبردار کیا ہے کہ اگر امریکی افواج نے حملہ کیا تو ان کا ملک آئینی طور پر جنگ کا اعلان کرے گا۔

