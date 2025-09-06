امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کیے ہیں جس کے تحت محکمہ دفاع کا نام تبدیل کرکے 'محکمہ جنگ' رکھا جائے گا۔ یہ وہی نام ہے جو دوسری جنگ عظیم کے بعد تک استعمال ہوتا رہا، جب حکام نے پینٹاگون کے کردار کو تنازعات کو روکنے کے طور پر اجاگر کرنے کی کوشش کی تھی۔
ٹرمپ نے جمعہ کو اوول آفس میں ایک تقریب کے دوران اس ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کیے۔
انہوں نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا، 'ہم نے پہلی جنگ عظیم جیتی، ہم نے دوسری جنگ عظیم جیتی۔ ہم نے اس سے پہلے اور درمیان میں سب کچھ جیتا، اور پھر ہم نے 'ووک' ہونے کا فیصلہ کیا اور نام کو محکمہ دفاع میں تبدیل کر دیا۔ تو اب ہم واپس محکمہ جنگ کی طرف جا رہے ہیں۔'
یہ امریکی فوج کی تازہ ترین برانڈنگ تبدیلی ہے، جس میں واشنگٹن ڈی سی کے وسطی علاقے میں ایک غیر معمولی فوجی پریڈ کی قیادت کرنے کا ان کا فیصلہ بھی شامل ہے، اور ان فوجی اڈوں کے اصل نام بحال کرنا بھی شامل ہے جنہیں 2020 میں نسلی انصاف کے مظاہروں کے بعد تبدیل کیا گیا تھا۔
ٹرمپ نے داخلی فوجی تعیناتی کے روایتی اصولوں کو بھی چیلنج کیا ہے، جس میں میکسیکو کے ساتھ جنوبی امریکی سرحد پر امیگریشن کے خلاف کریک ڈاؤن کے لیے فوجی زونز بنانا اور لاس اینجلس اور واشنگٹن جیسے شہروں میں فوجی تعیناتی شامل ہیں۔
وائٹ ہاؤس کے ایک حقائق نامے کے مطابق، اس حکم کے تحت وزیر دفاع پیٹ ہیگستھ اور ان کے ماتحت حکام کو سرکاری خط و کتابت اور عوامی مواصلات میں 'سیکریٹری آف وار' اور 'ڈپٹی سیکریٹری آف وار' جیسے ثانوی عنوانات استعمال کرنے کی اجازت دی جائے گی۔
یہ اقدام ہیگستھ کو ہدایت کرے گا کہ وہ نام کی تبدیلی کو مستقل بنانے کے لیے ضروری قانون سازی اور ایگزیکٹو اقدامات کی سفارش کریں۔
محکمے کے نام میں تبدیلیاں شاذ و نادر ہی ہوتی ہیں اور کانگریس کی منظوری کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ٹرمپ کی اپنی ریپبلکن پارٹی کے پاس سینیٹ اور ایوان نمائندگان دونوں میں معمولی اکثریت ہے، اور پارٹی کے کانگریسی رہنماؤں نے ٹرمپ کے کسی بھی اقدام کی مخالفت کرنے میں زیادہ دلچسپی نہیں دکھائی۔
دو ریپبلکن سینیٹرز، مائیک لی (یوٹاہ) اور رک اسکاٹ (فلوریڈا)، اور ایک ریپبلکن ایوان نمائندگان کے رکن، گریگ سٹیوب (فلوریڈا)، نے جمعہ کو اس تبدیلی کو قانونی شکل دینے کے لیے قانون سازی متعارف کرائی۔
کانگریس کی طرف سے دوسری جنگ عظیم کے بعد فوج، بحریہ اور فضائیہ کو یکجا کرنے تک امریکی محکمہ دفاع کو 1949 تک محکمہ جنگ کہا جاتا تھا۔
نام کی دوبارہ تبدیلی پر کافی زیادہ خرچ آئے گا اور اس میں واشنگٹن ڈی سی میں پینٹاگون کے حکام کے ساتھ ساتھ دنیا بھر میں فوجی تنصیبات کے استعمال شدہ نشانات اور خط و کتابت کو اپ ڈیٹ کرنا شامل ہوگا۔