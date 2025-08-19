وزیر اعظم نریندر مودی منگل کو چین کے اعلیٰ سفارت کار سے ملاقات کریں گے جس کا مقصد جوہری ہتھیاروں سے لیس دونوں ہمسایہ ممالک کے درمیان کشیدگی میں کمی لانا ہے۔
چین کے وزیر خارجہ وانگ یی، جو پیر کو ہندوستان پہنچے تھے، ہمالیائی پہاڑوں میں متنازع سرحد کے بارے میں مودی اور قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوال سمیت دیگر رہنماؤں کے ساتھ بات چیت کرنے والے ہیں۔
توقع ہے کہ سرحد پر فوجیوں کی تعداد کم کرنا اور وہاں کچھ تجارت دوبارہ شروع کرنا ایجنڈے میں شامل ہوگا۔
چین کے اعلیٰ سفارت کار نے بھارت کے ساتھ تعلقات میں 'مثبت رجحان' کی تعریف کی
چین کے وزیر خارجہ وانگ یی نے نئی دہلی میں اپنے ہندوستانی ہم منصب سے کہا کہ چین اور ہندوستان کے درمیان تعلقات تعاون کی طرف "مثبت رجحان" پر ہیں۔
دنیا کے دو سب سے زیادہ آبادی والے ممالک جنوبی ایشیا میں اثر و رسوخ کے لئے سخت حریف ہیں ، اور انہوں نے 2020 میں ایک مہلک سرحدی تصادم کا مقابلہ کیا تھا۔
بھارت امریکہ، آسٹریلیا اور جاپان کے ساتھ کواڈ سکیورٹی اتحاد کا بھی حصہ ہے جسے چین کے مقابلے کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔
لیکن امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کی محصولات کی جنگ کی وجہ سے پیدا ہونے والی عالمی تجارت اور جغرافیائی سیاسی خلفشار میں پھنسے ہوئے ممالک نے تعلقات کو بہتر بنانے کی طرف پیش قدمی کی ہے۔
پیر کے روز ہندوستان کے وزیر خارجہ سبرامنیم جئے شنکر کے ساتھ بات چیت کے دوران وانگ نے کہا کہ دونوں ممالک کو "ایک دوسرے کو حریفوں یا دھمکیوں کے بجائے شراکت داروں اور مواقع کے طور پر دیکھنا چاہئے"۔
انہوں نے "تمام سطحوں پر بات چیت کی بحالی" اور "سرحدی علاقوں میں امن و سکون برقرار رکھنے" کو اس بات کا ثبوت قرار دیا کہ دوطرفہ تعلقات "تعاون کے مرکزی راستے پر واپس آنے کے مثبت رجحان" پر ہیں۔
توقع ہے کہ وانگ اپنے تین روزہ دورے کے دوران وزیر اعظم نریندر مودی سے بھی ملاقات کریں گے۔
ہندوستان اور چین کا دہائیوں پرانا سرحدی تنازعہ 2020 میں لداخ کے علاقے میں ان کے فوجیوں کے مابین مہلک جھڑپ کے بعد مزید بگڑ گیا تھا۔
تعلقات میں سرد مہری نے تجارت، سفارت کاری اور ہوائی سفر کو متاثر کیا کیونکہ دونوں فریقوں نے سرحدی علاقوں میں دسیوں ہزار سیکیورٹی فورسز کو تعینات کیا۔
گزشتہ سال ہندوستان اور چین نے سرحدی گشت پر ایک معاہدے پر اتفاق کیا تھا اور کچھ سرحدی علاقوں سے اضافی فورسز کو واپس بلا لیا تھا۔
دونوں ممالک سڑکوں اور ریل نیٹ ورکس کی تعمیر کے ذریعے اپنی سرحدوں کو مضبوط بنانے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔
حالیہ مہینوں میں، ممالک نے سرکاری دوروں میں اضافہ کیا ہے اور کچھ تجارتی پابندیوں، شہریوں کی نقل و حرکت اور کاروباری افراد کے لئے ویزا میں نرمی پر تبادلہ خیال کیا ہے. جون میں بیجنگ نے ہندوستان کے زائرین کو تبت میں مقدس مقامات کی زیارت کی اجازت دی تھی۔
دونوں فریق براہ راست پروازوں کی بحالی کے لئے کام کر رہے ہیں۔
گزشتہ ہفتے بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا تھا کہ بھارت اور چین اپنی 3488 کلومیٹر طویل سرحد پر تین مقامات کے ذریعے تجارت دوبارہ شروع کرنے پر بات چیت کر رہے ہیں۔
نئی دہلی میں قائم تھنک ٹینک آبزرور ریسرچ فاؤنڈیشن کے فیلو منوج جوشی نے کہا کہ تعلقات اب بھی معمول پر آنے کی غیر یقینی سطح پر ہیں۔
بھارت کی قومی سلامتی کونسل کے مشاورتی بورڈ کے رکن کے طور پر بھی خدمات انجام دینے والے جوشی نے کہا، "دونوں ممالک کے درمیان سرحدی مسئلے کو حل کرنے کے لئے اعلیٰ ترین سیاسی سطح پر سیاسی سمجھوتے کی ضرورت ہے۔
انہوں نے زور دے کر کہا کہ جب سرحدی تنازعہ اور اس سے متعلق امور کی بات آتی ہے تو دونوں ممالک اب بھی ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہیں۔
پیر کے روز چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان ماؤ ننگ نے کہا تھا کہ بیجنگ وانگ کے ہندوستان کے دورے کو "اختلافات کو مناسب طریقے سے حل کرنے اور چین-بھارت تعلقات کی پائیدار، مستحکم اور مستحکم ترقی کو فروغ دینے کے لئے ہندوستانی فریق کے ساتھ کام کرنے کے موقع کے طور پر لینے کا خواہاں ہے۔
ماؤ نے کہا کہ وانگ کی مودی کے قومی سلامتی کے مشیر کے ساتھ ملاقات "سرحدی علاقوں میں مشترکہ طور پر امن و امان کے تحفظ کے لئے گہری بات چیت جاری رکھے گی۔
بیجنگ اور نئی دہلی کے درمیان سرد مہری کا آغاز گزشتہ اکتوبر میں اس وقت ہوا جب مودی اور چینی صدر شی جن پنگ نے روس میں ابھرتی ہوئی معیشتوں کے سربراہ اجلاس میں ملاقات کی۔
2019 کے بعد یہ پہلا موقع تھا جب رہنماؤں نے ذاتی طور پر بات کی تھی۔
ایشیا میں امریکی اثر و رسوخ کا مقابلہ کرنے کے لئے چین، روس اور دیگر کے ذریعہ تشکیل دیئے گئے علاقائی گروپ شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس میں شرکت کے لئے مودی اس ماہ کے اواخر میں چین کے دورے کے دوران شی جن پنگ سے ملاقات کریں گے۔
اس سال کے اوائل میں شی جن پنگ نے بھارت اور چین کے تعلقات کو 'ڈریگن ہاتھی ٹینگو' کی شکل اختیار کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔
گزشتہ ماہ ہندوستان کے وزیر خارجہ نے 2020 کے بعد چین کے اپنے پہلے دورے میں بیجنگ کا دورہ کیا تھا۔
نئی مصروفیات ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہیں جب ٹرمپ کے ساتھ نئی دہلی کے تعلقات خراب ہو رہے ہیں۔
واشنگٹن نے بھارتی مصنوعات پر 50 فیصد ٹیرف عائد کیا ہے جس میں روسی خام تیل خریدنے پر 25 فیصد جرمانہ بھی شامل ہے۔
محصولات کا اطلاق 27 اگست سے ہوگا۔
بھارت نے پیچھے ہٹنے کا کوئی اشارہ نہیں دیا ہے، اس کے بجائے روس کے ساتھ اقتصادی تعاون کو گہرا کرنے کے لئے مزید معاہدوں پر دستخط کیے ہیں۔
2014 سے 2016 تک ہندوستانی فوج کی شمالی کمان کی قیادت کرنے والے لیفٹیننٹ جنرل ڈی ایس ہوڈا نے کہا کہ ہندوستان کے روایتی حریف پاکستان کے ساتھ ٹرمپ کے نئے تعلقات نے نئی دہلی کی چین کے ساتھ پیش قدمی کی حوصلہ افزائی کی ہے۔
جون میں ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں ظہرانے کے لیے پاکستان کے آرمی چیف کی میزبانی کی تھی اور بعد ازاں اسلام آباد کے ساتھ توانائی کے معاہدے کا اعلان کیا تھا تاکہ ملک کے تیل کے ذخائر کو مشترکہ طور پر ترقی دی جا سکے۔
مئی میں دونوں فریقوں کے درمیان فوجی حملوں کے بعد ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جنگ بندی کے ٹرمپ کے دعووں کی پیروی کی گئی۔
اس جھڑپ میں پاکستان نے بھارت کے خلاف چینی ساختہ فوجی طیاروں اور میزائلوں کا استعمال کیا۔
انہوں نے کہا کہ چین نے پاکستان میں بھاری سرمایہ کاری کی ہے اور عملی طور پر آپ کو یہ توقع نہیں ہے کہ بیجنگ اسلام آباد کی حمایت روک دے گا لیکن آپ اپنی سرحدوں پر دو دشمن ہمسایوں کو نہیں رکھ سکتے اور بیک وقت ان سے نمٹ نہیں سکتے۔