چین کے شمالی علاقے میں سیلاب کے نتیجے میں کم از کم آٹھ افراد ہلاک ہو گئے ہیں جبکہ چار افراد اب بھی لاپتہ ہیں جبکہ مشرقی ایشیا کی مون سون کی وجہ سے دنیا کی دوسری سب سے بڑی معیشت میں فضا میں افراتفری پھیل گئی ہے۔
رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اندرون منگولیا کے گھاس کے میدانوں سے گزرنے والی ایک ندی کے کنارے ہفتے کے روز مقامی وقت کے مطابق 14 بجے پھٹ گئے، جس کے نتیجے میںں بیانور شہر کے مضافات میں واقع 13 کیمپرز بہہ گئے۔ ایک شخص کو بچا لیا گیا ہے۔
چین کو جولائی کے بعد سے کئی ہفتوں تک شدید موسم کا سامنا کرنا پڑا ہے اور اس کے شمال اور جنوب میں مون سون کی آمد و رفت معمول سے زیادہ موسلادھار بارشوں سے متاثر ہوئی ہے۔
موسمیاتی ماہرین اس تبدیلی کو موسمیاتی بحران سے جوڑتے ہیں اور حکام کی جانچ پڑتال کرتے ہیں کیونکہ اچانک آنے والے سیلاب سے ہزاروں افراد بے گھر ہو جاتے ہیں اور اربوں ڈالر کے معاشی نقصانات کا خطرہ لاحق ہوتا ہے۔
بیانور ایک اہم قومی اناج اور تیل کی پیداوار کی بنیاد کے ساتھ ساتھ بھیڑوں کی افزائش اور پروسیسنگ کا مرکز بھی ہے۔
سرکاری ذرائع ابلاغ کے مطابق ملک کے جنوبی صوبے ہینان میں ساڑھے تین ماہ سے جاری جہاز رانی کی معطلی ہفتے کے روز ختم ہو گئی، جب زرعی امور کے حکام نے مسلسل اور موسلا دھار بارش وں کی وجہ سے بحری جہازوں کو بندرگاہ میں پناہ لینے کا حکم دیا۔
اندرون منگولیا میں سیلاب گزشتہ ماہ کے اواخر میں بیجنگ میں ہونے والی مہلک بارش کے بعد آیا تھا جس میں کم از کم 44 افراد ہلاک اور 70 ہزار سے زائد رہائشیوں کو نقل مکانی پر مجبور ہونا پڑا تھا۔
مرکزی حکومت نے گزشتہ ہفتے قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے 430 ملین یوآن (59.9 ملین ڈالر) کی نئی امداد کا اعلان کیا تھا، جس کے بعد اپریل سے اب تک مختص کی گئی مجموعی رقم کم از کم 5.8 ارب یوآن تک پہنچ گئی ہے۔