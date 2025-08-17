ایشیا
2 منٹ پڑھنے
شمالی چین میں سیلاب کی تباہی،آٹھ افراد ہلاک
چین کے شمالی علاقے میں سیلاب کے نتیجے میں کم از کم آٹھ افراد ہلاک ہو گئے ہیں جبکہ چار افراد اب بھی لاپتہ ہیں جبکہ مشرقی ایشیا کی مون سون کی وجہ سے دنیا کی دوسری سب سے بڑی معیشت میں فضا میں افراتفری پھیل گئی ہے
شمالی چین میں سیلاب کی تباہی،آٹھ افراد ہلاک
/ Reuters
17 اگست 2025

چین کے شمالی علاقے میں سیلاب کے نتیجے میں کم از کم آٹھ افراد ہلاک ہو گئے ہیں جبکہ چار افراد اب بھی لاپتہ ہیں جبکہ مشرقی ایشیا کی مون سون کی وجہ سے دنیا کی دوسری سب سے بڑی معیشت میں فضا میں افراتفری پھیل گئی ہے۔

رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اندرون منگولیا کے گھاس کے میدانوں سے گزرنے والی ایک ندی کے کنارے ہفتے کے روز مقامی وقت کے مطابق 14 بجے پھٹ گئے، جس کے نتیجے میںں بیانور شہر کے مضافات میں واقع 13 کیمپرز بہہ گئے۔ ایک شخص کو بچا لیا گیا ہے۔

چین کو جولائی کے بعد سے کئی ہفتوں تک شدید موسم کا سامنا کرنا پڑا ہے اور اس کے شمال اور جنوب میں مون سون کی آمد و رفت معمول سے زیادہ موسلادھار بارشوں سے متاثر ہوئی ہے۔

موسمیاتی ماہرین اس تبدیلی کو موسمیاتی بحران سے جوڑتے ہیں اور حکام کی جانچ پڑتال کرتے ہیں کیونکہ اچانک آنے والے سیلاب سے ہزاروں افراد بے گھر ہو جاتے ہیں اور اربوں ڈالر کے معاشی نقصانات کا خطرہ لاحق ہوتا ہے۔

بیانور ایک اہم قومی اناج اور تیل کی پیداوار کی بنیاد کے ساتھ ساتھ بھیڑوں کی افزائش اور پروسیسنگ کا مرکز بھی ہے۔

مجّوزہ

سرکاری ذرائع ابلاغ کے مطابق ملک کے جنوبی صوبے ہینان میں ساڑھے تین ماہ سے جاری جہاز رانی کی معطلی ہفتے کے روز ختم ہو گئی، جب زرعی امور کے حکام نے مسلسل اور موسلا دھار بارش وں کی وجہ سے بحری جہازوں کو بندرگاہ میں پناہ لینے کا حکم دیا۔

اندرون منگولیا میں سیلاب گزشتہ ماہ کے اواخر میں بیجنگ میں ہونے والی مہلک بارش کے بعد آیا تھا جس میں کم از کم 44 افراد ہلاک اور 70 ہزار سے زائد رہائشیوں کو نقل مکانی پر مجبور ہونا پڑا تھا۔

مرکزی حکومت نے گزشتہ ہفتے قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے 430 ملین یوآن (59.9 ملین ڈالر) کی نئی امداد کا اعلان کیا تھا، جس کے بعد اپریل سے اب تک مختص کی گئی مجموعی رقم کم از کم 5.8 ارب یوآن تک پہنچ گئی ہے۔

دریافت کیجیے
لوور میوزیم میں تاریخی تزئین و آرائش: "مونا لیزا" کے لئے خصوصی کمرہ
قیدیوں کی زبانی،الاباما جیل کہانی
ہاتشیپسوت کے تاریخی نوادرات
چار سو سال پرانا آشوری بازار
محبت کیا ہے؟
ترک فنکار، زنزیبار کی سمندری معیشت کو فنون کے ذریعے جانبرکر رہے ہیں
داتچہ میں عہدِ عثمانیہ کا غرق شدہ بحری جہاز 17ویں صدی کی بحری تاریخ پر روشنی ڈال رہاہے
عہدِ عثمانیہ میں رمضان اور حضوری دروس
ترک ڈرامے دنیا میں ترکیہ کے چہرے کو بدل رہے ہیں
آزادی فلسطین کی حامی وکیل عائشہ نور
ڈنمارک کا آرکٹک سمندر میں اپنے وجود کو مضبوطی دلانے کے لیے 2 بلین ڈالر کی فوجی امداد کا اعلان
بنگلہ دیش کی طرف سے ہندوستانی سیاست دان کی طرف سے اقوام متحدہ کے امن مشن کے مطالبے کی مذمت
ہیضے نے سوڈان کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے تو جاری جھڑپوں کے دوران 1200 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے
یوکرین نے مغرب سے جوہری ہتھیار حاصل کیے تو روس 'تمام ہتھیار' استعمال کرے گا: پوتن
آئی سی سی چیف:جنگی جرائم کی عدالت خطرے میں ہے
TRT گلوبل چیک کریں۔ اپنی رائے کا اشتراک کریں!
Contact us