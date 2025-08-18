چین نے پیر کے روز جرمنی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے برلن کو متنبہ کیا تھا کہ وہ "محاذ آرائی کو بھڑکانے اور کشیدگی کو بڑھاوا دینے" کے خلاف ہے کیونکہ اس کے وزیر خارجہ نے کہا تھا کہ بیجنگ ایشیا بحرالکاہل کے خطے میں "تیزی سے جارحانہ عزائم رکھتا" ہے۔
جاپان کے دورے کے دوران جوہان واڈیفل نے آبنائے تائیوان اور مشرقی اور جنوبی بحیرہ چین میں اپنے رویے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ چین نے یکطرفہ طور پر صورتحال کو تبدیل کرنے اور سرحدوں کو اپنے حق میں تبدیل کرنے کی بار بار دھمکیاں دی ہیں۔
واڈیفل نے پیر کے روز جاپانی ہم منصب تاکیشی ایوایا کے ساتھ بات چیت کے بعد کہا، "بین الاقوامی تجارت کے اس حساس مرکز میں کسی بھی طرح کی کشیدگی کے عالمی سلامتی اور عالمی معیشت پر سنگین اثرات مرتب ہوں گے۔
واڈیفل کے جاپان اور بعد ازاں انڈونیشیا کے دورے سے قبل اتوار کو جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ چین "تیزی سے اپنی علاقائی بالادستی پر زور دے رہا ہے اور ایسا کرتے ہوئے بین الاقوامی قانون کے اصولوں پر بھی سوال اٹھا رہا ہے۔
آبنائے تائیوان اور مشرقی اور جنوبی بحیرہ چین میں چین کے بڑھتے ہوئے جارحانہ رویے کے یورپ میں بھی ہمارے لیے مضمرات ہیں۔
چین کی وزارت خارجہ ترجمان ماؤ ننگ نے پیر کے روز ایک باقاعدہ نیوز کانفرنس میں کہا کہ مشرقی بحیرہ چین اور بحیرہ جنوبی چین میں صورتحال "عام طور پر مستحکم ہے"۔
انہوں نے کہا کہ ہم متعلقہ فریقوں پر زور دیتے ہیں کہ وہ علاقائی ممالک کا احترام کریں، بات چیت اور مشاورت کے ذریعے مسائل کو حل کریں اور تصادم کو ہوا دینے اور کشیدگی بڑھانے کے بجائے امن و استحکام کے مشترکہ مفادات کا تحفظ کریں۔
انہوں نے مزید کہا کہ تائیوان کا معاملہ چین کا اندرونی معاملہ ہے۔
ٹوکیو میں مشترکہ پریس بیان میں واڈیفل نے یوکرین میں "روسی جنگی مشین کے لئے چین کی حمایت" کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا۔
چین روس کا دوہرے استعمال کی مصنوعات کا سب سے بڑا سپلائر اور روس کا تیل اور گیس کا بہترین خریدار ہے۔
انہوں نے پیر کے روز امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی اور یورپی رہنماؤں کے درمیان ہونے والی بات چیت سے قبل یہ بھی کہا کہ کیف کے لیے سلامتی کی ضمانت 'اہم' ہے۔
جمعے کے روز الاسکا میں روسی ہم منصب ولادیمیر پیوٹن کے ساتھ ٹرمپ کی ملاقات نے یہ واضح کر دیا ہے کہ منصفانہ اور دیرپا امن کے لیے ماسکو کو آخر کار قدم اٹھانا ہوگا۔ جب تک ایسا نہیں ہوتا، روس پر دباؤ بڑھایا جانا چاہیے، جس میں یوکرین کی امداد میں اضافہ بھی شامل ہے۔
انہوں نے کہا کہ پیر کو واشنگٹن میں ہونے والی بات چیت یوکرین کے لیے منصفانہ امن کی راہ پر مذاکرات کے ذریعے حل کے عناصر کو قائم کرنے کے بارے میں ہے۔
"اس کے لئے مضبوط سیکورٹی گارنٹی بہت اہم ہے. کیونکہ جنگ بندی اور امن معاہدے کے بعد بھی یوکرین کو مؤثر طریقے سے اپنا دفاع کرنے کے قابل ہونا چاہئے۔
دوسری جانب چین نے واشنگٹن میں ہونے والے امن مذاکرات میں شامل تمام فریقین پر زور دیا ہے کہ وہ یوکرین میں روس کی جنگ کے خاتمے کے لیے جلد از جلد ایک معاہدے پر پہنچیں۔
ماؤ ننگ نے کہا، "ہم امید کرتے ہیں کہ تمام فریق اور اسٹیک ہولڈرز بروقت امن مذاکرات میں حصہ لیں گے اور جلد از جلد تمام فریقوں کے ساتھ منصفانہ، دیرپا، پابند اور قابل قبول امن معاہدے تک پہنچیں گے۔
الاسکا سربراہ اجلاس پر رد عمل کے بارے میں پوچھے جانے پر ماؤ نے کہا کہ چین بحران کے پرامن حل کے لئے سازگار تمام کوششوں کی حمایت کرتا ہے اور روس اور امریکہ کو رابطے برقرار رکھنے، اپنے تعلقات کو بہتر بنانے اور یوکرین کے بحران کے سیاسی تصفیے کے عمل کو فروغ دینے پر خوشی ہے۔