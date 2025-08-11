ایشیا
1 منٹ پڑھنے
نئی دہلی میں پولیس کا چھاپہ،جعلساز گروہ پکڑا گیا
پولیس کے مطابق، ملزمان نے دستاویزات اور سرٹیفکیٹس جعل کر کے ایک ویب سائٹ چلائی، جہاں وہ "عطیات" حاصل کرتے تھے۔
نئی دہلی میں پولیس کا چھاپہ،جعلساز گروہ پکڑا گیا
/ Reuters
11 اگست 2025

بھارتی پولیس نے مبینہ طور پر خود کو پولیس ظاہر کرنے اور 'کرائم انویسٹی گیشن بیورو' کے نام سے ایک کرائے کے دفتر سے 'عطیات' وصول کرنے کے الزام میں چھ افراد کو گرفتار کیا ہے۔

پولیس نے اتوار کو دیر گئے ایک بیان میں کہا کہ "انٹرنیشنل پولیس اینڈ کرائم انویسٹی گیشن بیورو" کو " محکمہ پولیس لوگو" سے سجائے  گئے  ایک دفتر سے چلایا جاتا ہے، جو نئی دہلی سیٹلائٹ شہر نوئیڈا میں واقع ہے۔ 

ملزمان نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ان کا انٹرپول اور دیگر بین الاقوامی کرائم یونٹس سے تعلق ہے۔

مجّوزہ

پولیس کا کہنا ہے کہ 'حملہ آوروں نے خود کو سرکاری ملازم کے طور پر پیش کیا۔'  پولیس نے متعدد موبائل فون، چیک بک، اسٹامپ سیل اور شناختی کارڈ برآمد کیے۔ 

یہ گرفتاریاں نئی دہلی کے قریب کرائے کے مکان سے جعلی سفارت خانہ چلانے اور بیرون ملک ملازمت کا جھانسہ دے کر ملازمت کے متلاشی افراد کو دھوکہ دینے کے الزام میں ایک شخص کو گرفتار کیے جانے کے چند ہفتوں بعد ہوئی ہیں۔ 

ملزم ایک غیر قانونی "مغربی آرکٹک سفارت خانہ" چلا رہا تھا اور دعویٰ کرتا تھا کہ وہ "مغربی آرکٹک، سبورگا، پولویا، لوڈونی سمیت فرضی ممالک کا سفیر ہے۔

دریافت کیجیے
لوور میوزیم میں تاریخی تزئین و آرائش: "مونا لیزا" کے لئے خصوصی کمرہ
قیدیوں کی زبانی،الاباما جیل کہانی
ہاتشیپسوت کے تاریخی نوادرات
چار سو سال پرانا آشوری بازار
محبت کیا ہے؟
ترک فنکار، زنزیبار کی سمندری معیشت کو فنون کے ذریعے جانبرکر رہے ہیں
داتچہ میں عہدِ عثمانیہ کا غرق شدہ بحری جہاز 17ویں صدی کی بحری تاریخ پر روشنی ڈال رہاہے
عہدِ عثمانیہ میں رمضان اور حضوری دروس
ترک ڈرامے دنیا میں ترکیہ کے چہرے کو بدل رہے ہیں
آزادی فلسطین کی حامی وکیل عائشہ نور
ڈنمارک کا آرکٹک سمندر میں اپنے وجود کو مضبوطی دلانے کے لیے 2 بلین ڈالر کی فوجی امداد کا اعلان
بنگلہ دیش کی طرف سے ہندوستانی سیاست دان کی طرف سے اقوام متحدہ کے امن مشن کے مطالبے کی مذمت
ہیضے نے سوڈان کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے تو جاری جھڑپوں کے دوران 1200 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے
یوکرین نے مغرب سے جوہری ہتھیار حاصل کیے تو روس 'تمام ہتھیار' استعمال کرے گا: پوتن
آئی سی سی چیف:جنگی جرائم کی عدالت خطرے میں ہے
TRT گلوبل چیک کریں۔ اپنی رائے کا اشتراک کریں!
Contact us