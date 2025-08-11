بھارتی پولیس نے مبینہ طور پر خود کو پولیس ظاہر کرنے اور 'کرائم انویسٹی گیشن بیورو' کے نام سے ایک کرائے کے دفتر سے 'عطیات' وصول کرنے کے الزام میں چھ افراد کو گرفتار کیا ہے۔
پولیس نے اتوار کو دیر گئے ایک بیان میں کہا کہ "انٹرنیشنل پولیس اینڈ کرائم انویسٹی گیشن بیورو" کو " محکمہ پولیس لوگو" سے سجائے گئے ایک دفتر سے چلایا جاتا ہے، جو نئی دہلی سیٹلائٹ شہر نوئیڈا میں واقع ہے۔
ملزمان نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ان کا انٹرپول اور دیگر بین الاقوامی کرائم یونٹس سے تعلق ہے۔
پولیس کا کہنا ہے کہ 'حملہ آوروں نے خود کو سرکاری ملازم کے طور پر پیش کیا۔' پولیس نے متعدد موبائل فون، چیک بک، اسٹامپ سیل اور شناختی کارڈ برآمد کیے۔
یہ گرفتاریاں نئی دہلی کے قریب کرائے کے مکان سے جعلی سفارت خانہ چلانے اور بیرون ملک ملازمت کا جھانسہ دے کر ملازمت کے متلاشی افراد کو دھوکہ دینے کے الزام میں ایک شخص کو گرفتار کیے جانے کے چند ہفتوں بعد ہوئی ہیں۔
ملزم ایک غیر قانونی "مغربی آرکٹک سفارت خانہ" چلا رہا تھا اور دعویٰ کرتا تھا کہ وہ "مغربی آرکٹک، سبورگا، پولویا، لوڈونی سمیت فرضی ممالک کا سفیر ہے۔