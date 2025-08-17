پاکستان کے شمالی پہاڑی علاقے میں سیلاب سے کم از کم 344 افراد کی ہلاکت کے بعد پاکستانی امدادی کارکنوں نے اتوار کے روز بارش اور گھٹنوں تک کیچڑ کا مقابلہ کرتے ہوئے بڑے بڑے پتھروں کے نیچے سے گھروں کو کھود کر زندہ بچ جانے والوں کی تلاش شروع کر دی۔
پاکستان کے شمال مغربی علاقے میں 150 سے زائد افراد لاپتہ ہیں۔
سب سے زیادہ ہلاکتیں صوبہ خیبر پختونخوا میں ہوئی ہیں جہاں مون سون کی بارشوں میں شدت آنے والے دنوں میں مزید شدت آنے کا خدشہ ہے جس کی وجہ سے سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ ہوئی جس سے مکانات منہدم ہوگئے۔
صوبائی ریسکیو ترجمان نے خبر رساں ادارے اے ایف پی کو بتایا کہ سب سے زیادہ متاثرہ ضلع بونیر میں کم از کم 208 افراد ہلاک اور 10 سے 12 پورے گاؤں جزوی طور پر دب گئے ہیں۔
خیبر پختونخوا کی ریسکیو ایجنسی کے بلال احمد فیضی نے بتایا کہ ملبے تلے دبے لوگوں کو نکالنے کا آپریشن جاری ہے۔
انہوں نے کہا کہ اب بھی خدشہ ہے کہ درجنوں افراد ملبے تلے دبے ہوسکتے ہیں۔ ملبے تلے دبے افراد کے زندہ بچنے کے امکانات بہت کم ہیں۔
انہوں نے کہا کہ تقریبا 2000 امدادی کارکن ملبے سے لاشیں نکالنے اور نو اضلاع میں امدادی کارروائیوں میں مصروف ہیں، جہاں بارش کی وجہ سے اب بھی کوششیں متاثر ہو رہی ہیں۔
بونیر میں اے ایف پی کے صحافیوں نے دیکھا کہ آدھی دبی ہوئی گاڑیاں اور سامان کیچڑ میں بکھرا ہوا ہے، گھروں اور دکانوں کو کیچڑ سے ڈھانپ دیا گیا ہے۔
سیلاب زدہ سڑکوں پر امدادی گاڑیوں کی آمدورفت میں خلل پڑا کیونکہ کچھ دیہاتیوں نے پانی کم ہونے کے بعد راستہ صاف کرنے کے لئے گرے ہوئے درختوں کو کاٹنے کا کام کیا۔
مقامی دکاندار نور محمد نے اے ایف پی کو بتایا کہ 'ہمارا سامان بکھرا ہوا ہے، تباہ ہو چکا ہے اور خراب حالت میں ہے۔
'دکانوں کو ہر چیز کے ساتھ تباہ کر دیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ لوگوں کے پاس جو تھوڑا سا پیسہ تھا وہ بھی بہہ گیا ہے۔
صوبائی حکومت نے شدید متاثرہ پہاڑی اضلاع بونیر، باجوڑ، سوات، شانگلہ، مانسہرہ اور بٹگرام کو آفت زدہ علاقے قرار دیا ہے۔
یہ آفت ہر جگہ پھیل چکی ہے اور ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔ بونیر کے ایک اور رہائشی سید وہاب باچا نے اے ایف پی کو بتایا کہ ہم اپنے گھروں میں پھنس ے ہوئے تھے اور باہر نہیں نکل سکے۔
ہماری پوری غریب برادری متاثر ہوئی ہے۔ نچلے بازار میں دکانیں تباہ ہو گئی ہیں۔ یہ سڑک ہمارا واحد راستہ تھا، اور یہ بھی بہہ گیا ہے، "انہوں نے مزید کہا۔
سنیچر کو سینکڑوں مقامی لوگ اجتماعی تدفین کے لیے جمع ہوئے، جہاں خون آلود سفید شالوں میں لپٹی لاشوں کو گاؤں کے میدان میں رکھا گیا۔
گرے ہوئے درخت اور بھوسے کا ملبہ آس پاس کے کھیتوں میں بکھر گیا جبکہ مکینوں نے سیلاب کی وجہ سے لائی گئی کیچڑ کو اپنے گھروں سے باہر نکال لیا۔
پاکستان کے محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کی ہے کہ اتوار کے بعد سے مون سون سرگرمیوں کے ساتھ "موسلا دھار بارشوں" میں "شدت آنے کا امکان" ہے۔
محکمہ موسمیات نے ملک کے شمال مغربی علاقوں میں مزید سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ کے بارے میں خبردار کیا ہے اور لوگوں پر زور دیا ہے کہ وہ حساس علاقوں میں آنے سے گریز کریں۔
مون سون کا موسم جنوبی ایشیا کو اپنی سالانہ بارشوں کا تقریبا تین چوتھائی لاتا ہے، جو زراعت اور غذائی تحفظ کے لئے ضروری ہے، لیکن تباہی بھی لاتا ہے۔
موسم کے دوران لینڈ سلائیڈنگ اور فلیش فلڈ عام ہیں ، جو عام طور پر جون میں شروع ہوتا ہے اور ستمبر کے آخر تک کم ہوجاتا ہے۔
نیشنل ڈیزاسٹر ایجنسی کے سید محمد طیب شاہ نے اے ایف پی کو بتایا کہ رواں سال مون سون کا موسم معمول سے پہلے شروع ہوا تھا اور توقع ہے کہ یہ بعد میں ختم ہوجائے گا۔
پاکستان میں موسم گرما کے مون سون کے آغاز کے بعد سے ہونے والی موسلا دھار بارشوں، جسے حکام نے 'غیر معمولی' قرار دیا ہے، کم از کم 650 افراد ہلاک اور 910 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔
پاکستان کا شمار دنیا کے ان ممالک میں ہوتا ہے جو موسمیاتی بحران کے اثرات سے سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں اور شدید موسمی واقعات کا سامنا کر رہے ہیں۔
سال 2022 میں مون سون کے سیلاب نے ملک کا ایک تہائی حصہ زیر آب لایا اور تقریبا 1700 افراد ہلاک ہوئے۔
بونیر کے ایک اور دیہاتی نے ہفتے کے روز اے ایف پی کو بتایا کہ رہائشیوں نے اپنے پرانے گھروں کے ملبے کو تلاش کرنے میں رات گزاری۔
32 سالہ اسکول ٹیچر سیف اللہ خان نے کہا، "پورا علاقہ شدید صدمے سے دوچار ہے۔
''میں نے ان بچوں کی لاشیں نکالنے میں مدد کی جو میں پڑھاتا تھا۔ میں سوچتا رہتا ہوں کہ فطرت نے ان بچوں پر کس طرح کی آزمائش مسلط کی ہے۔