پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں یوم آزادی کی تقریب میں ترک مسلح افواج کے ایک دستے کی پریڈ کے دوران ہزاروں افراد اپنے پیروں پر کھڑے ہوئے۔
ملک کے 79 ویں یوم آزادی کے موقع پر ہونے والی تقریب میں صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور دیگر نے شرکت کی۔
انہوں نے کہا کہ پاکستان اور ترکیہ کی مسلح افواج خطے میں استحکام اور تعاون کی علامت ہیں،
آصف علی زرداری، جو پاکستان کی مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف بھی ہیں انہوں نے ترک مسلح افواج کے دستے سے سلامی لی اور احترام کی علامت کے طور پر اپنا ہاتھ سینے پر رکھا۔
ترکیہ کے علاوہ آذربائیجان ایک اور ملک تھا جس کی مسلح افواج نے پریڈ میں شرکت کی۔
اس سے قبل پاکستان کی مسلح افواج کی شاخوں نے اس تقریب میں پریڈ کی جس کے بعد لڑاکا طیاروں نے فلائی پاسٹ کیا ۔
یاد رہے کہ مئی میں پاکستان اور بھارت کے درمیان چار روزہ مسلح تصادم کے بعد یہ پہلا یوم آزادی ہے۔
اس سال جنوبی ایشیا کا یہ جوہری ملک اپنا یوم آزادی "معرکہ حق" کے عنوان سے منا رہا ہے، جس میں اس کے "ثابت قدم عزم، قربانیوں اور اتحاد" کو اجاگر کیا گیا ہے۔
حالیہ جنگ میں پاکستان کی "فتح" کا جشن منانے کے لئے ملک بھر میں متعدد تقریبات منعقد کی جا رہی ہیں جس سے اس سال کی تقریبات میں مزید جوش و خروش بڑھ گیا ہے۔