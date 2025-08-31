ایشیا
آرمینیا سے تمام شعبوں میں تعاون کو فروغ دینا اہم ہے:شی جن پنگ
چین کے سرکاری میڈیا سی سی ٹی وی کے مطابق چین اور آرمینیا کے رہنماؤں نے اتوار کے روز شمالی چین کے بندرگاہی شہر تیانجن میں ملاقات کے دوران اسٹریٹجک شراکت داری قائم کی
31 اگست 2025

چین کے سرکاری میڈیا سی سی ٹی وی کے مطابق چین اور آرمینیا کے رہنماؤں نے اتوار کے روز شمالی چین کے بندرگاہی شہر تیانجن میں ملاقات کے دوران اسٹریٹجک شراکت داری قائم کی۔

چین کے صدر شی جن پنگ نے آرمینیا کے وزیر اعظم نکول پاشینیان سے کہا کہ چین اور آرمینیا کو ایک دوسرے کی بھرپور حمایت کرنی چاہیے اور تمام شعبوں میں تعاون کو گہرا کرنا چاہیے۔

پاشینیان شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے تیانجن میں ہیں جس کی میزبانی شی جن پنگ کر رہے ہیں۔

آرمینیا چین کے بیلٹ اینڈ روڈ روٹ پر موجود ممالک میں سے ایک ہے جس کا مقصد مشرقی ایشیا سے یورپی ممالک تک پہنچنا ہے۔

یہ اعلان شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس میں کیا گیا، یہ ایک ایسا فورم ہے جس میں ایشیا اور مشرق وسطیٰ کے رہنما شرکت کرتے ہیں۔

تیانجن میں پاشینیان کا خیرمقدم کرتے ہوئے شی جن پنگ نے علاقائی اتحادوں کی تشکیل میں چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ اور عالمی جنوبی یکجہتی کے لئے اس کے وسیع تر عزم کو اجاگر کیا۔

