امریکی ادارہ برائے قومی سلامتی کی جانب سے بدھ سے تمام بھارتی مصنوعات پر اضافی 25 فیصد ٹیرف عائد کرنے کی تصدیق کے بعد بھارتی برآمد کنندگان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اگست کے اوائل میں روسی تیل کی بڑھتی ہوئی خریداری کی سزا کے طور پر اضافی محصولات کے اعلان کے بعد بھارتی برآمدات کو اب 50 فیصد تک امریکی محصولات کا سامنا کرنا پڑے گا جو واشنگٹن کی جانب سے عائد کیے جانے والے سب سے زیادہ محصولات میں سے ایک ہے۔
امریکی انتظامیہ کے نوٹس کے مطابق، نئی ڈیوٹیز کا اطلاق ان اشیاء پر ہوگا جو استعمال کے لیے امریکہ میں درآمد کی گئی تھیں یا بدھ کی رات 12 بجکر ایک گھنٹے یا رات 9 بج کر 31 منٹ سے استعمال کے لیے گودام سے نکالے گئے تھے۔
ہندوستانی روپیہ ابتدائی کاروبار میں 0.17 فیصد کمزور ہوکر 87.7275 فی امریکی ڈالر پر آگیا جبکہ کئی دیگر کرنسیوں کے مقابلے میں ڈالر کی قدر میں کمی واقع ہوئی۔
نوٹیفکیشن میں کہا گیا ہے کہ استثنیٰ میں مناسب سرٹیفکیشن کے ساتھ ٹرانزٹ شپمنٹ، انسانی امداد اور باہمی تجارتی پروگراموں کے تحت شامل اشیاء شامل ہوں گی۔
نوٹیفکیشن میں اس بات کا اعادہ کیا گیا ہے کہ یہ کارروائی یوکرین میں روس کی فوجی دراندازی کی بھارت کی بالواسطہ حمایت کے جواب میں کی گئی ہے۔
این ڈی آئی اے کی وزارت تجارت نے تازہ ترین نوٹیفکیشن پر تبصرہ کرنے کے لئے ایک ای میل کا فوری طور پر جواب نہیں دیا۔
وزارت تجارت کے ایک عہدیدار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ حکومت کو امریکی محصولات میں فوری ریلیف یا تاخیر کی کوئی امید نہیں ہے۔
عہدیدار نے مزید کہا کہ محصولات سے متاثر ہونے والے برآمد کنندگان کو مالی مدد فراہم کی جائے گی اور چین، لاطینی امریکہ اور مشرق وسطیٰ سمیت متبادل منڈیوں میں تنوع پیدا کرنے کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔
حکومت نے ٹیکسٹائل، فوڈ پروسیسڈ آئٹمز، چمڑے کے سامان اور سمندری مصنوعات کی ہندوستانی برآمدات میں اضافے کے لئے تقریبا 50 ممالک کی نشاندہی کی ہے۔
بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ خواہ اس کی بھاری قیمت چکانی پڑے وہ ملک کے کسانوں کے مفادات پر سمجھوتہ نہیں کریں گے ۔
مودی چین کے ساتھ تعلقات کو آسان بنانے کے لئے بھی محتاط اقدامات کر رہے ہیں اور اس مہینے کے آخر میں سات سال میں ان کا پہلا دورہ طے کیا گیا ہے۔