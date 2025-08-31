بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے اتوار کے روز چین کے صدر شی جن پنگ کے ساتھ ایک اہم ملاقات میں کہا کہ نئی دہلی بیجنگ کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کے لئے پرعزم ہے، کیونکہ دونوں ممالک نے برسوں سے جاری سرحدی تعطل سے اختلافات کو بالائے طاق رکھنے کا عزم کیا ہے۔
شنگھائی تعاون تنظیم کے دو روزہ اجلاس میں شرکت کے لئے مودی سات سال میں پہلی بار چین میں ہیں، جس میں روسی صدر ولادیمیر پیوٹن اور وسطی، جنوبی اور جنوب مشرقی ایشیا اور مشرق وسطی کے دیگر رہنماؤں کے ساتھ عالمی جنوبی یکجہتی کا مظاہرہ کیا گیا ہے۔
بھارتی رہنما کے آفیشل ایکس اکاؤنٹ پر پوسٹ کی گئی ایک ویڈیو کلپ کے مطابق مودی نے سربراہی اجلاس کے موقع پر ملاقات کے دوران شی جن پنگ سے کہا کہ ہم باہمی احترام، اعتماد اور حساسیت کی بنیاد پر اپنے تعلقات کو آگے بڑھانے کے لیے پرعزم ہیں۔
یہ دوطرفہ ملاقات واشنگٹن کی جانب سے نئی دہلی کی جانب سے روسی تیل کی خریداری کی وجہ سے بھارتی مصنوعات پر 50 فیصد محصولات عائد کرنے کے پانچ دن بعد ہوئی ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ شی اور مودی مغربی دباؤ کے خلاف ایک متحدہ محاذ پیش کرنا چاہتے ہیں۔
مودی نے کہا کہ ان کی متنازعہ ہمالیائی سرحد پر "امن اور استحکام" کا ماحول پیدا کیا گیا ہے ، جو 2020 میں فوجیوں کی مہلک جھڑپوں کے بعد طویل فوجی تعطل کا مقام ہے ، جس نے جوہری ہتھیاروں سے لیس اسٹریٹجک حریفوں کے مابین تعاون کے بیشتر شعبوں کو منجمد کردیا تھا۔
انہوں نے مزید کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان بارڈر مینجمنٹ کے حوالے سے ایک معاہدہ طے پا گیا ہے۔
شی جن پنگ نے کہا کہ شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس کے دوران ہندوستان اور چین اسٹریٹجک مواصلات کو مضبوط بنائیں گے اور باہمی اعتماد کو گہرا کریں گے۔
چین کے سرکاری میڈیا ادارے شنہوا کے مطابق شی جن پنگ نے کہا کہ سرحدی مسئلے کو چین اور بھارت کے مجموعی تعلقات کی وضاحت نہیں کرنے دیں گے۔
شی جن پنگ نے اس بات پر زور دیا کہ دونوں ممالک ترقی اور بحالی کے نازک مرحلے میں ہیں اور انہوں نے پائیدار اقتصادی ترقی پر توجہ مرکوز کرنے پر زور دیا۔
شی جن پنگ نے کہا کہ بھارت اور چین کو باہمی فائدے اور جیت کے نتائج کے حصول کے لیے تبادلوں اور تعاون کو وسعت دینی چاہیے۔
چینی رہنما نے چین اور بھارت کے تعلقات کو امید افزا، مستحکم اور دور رس قرار دیتے ہوئے متعدد شعبوں اور خطوں میں تعاون کا وژن پیش کیا۔
سرحدی کشیدگی کو تعاون سے تبدیل کرنا
دونوں رہنماؤں نے گزشتہ سال روس میں سرحدی گشت کے معاہدے پر پہنچنے کے بعد ایک اہم ملاقات کی تھی، جس سے حالیہ ہفتوں میں تعلقات میں عارضی طور پر سرد مہری پیدا ہوئی ہے کیونکہ نئی دہلی واشنگٹن کی جانب سے نئے محصولات کی دھمکیوں سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے۔
مودی نے مزید کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان براہ راست پروازیں جو 2020 سے معطل ہیں انہیں دوبارہ شروع کیا جارہا ہے۔
چین کے وزیر خارجہ وانگ یی کے ہندوستان کے اہم دورے کے دوران چین نے رواں ماہ نایاب زمینوں، کھادوں اور سرنگ بورنگ مشینوں پر برآمدی پابندیاں ہٹانے پر اتفاق کیا تھا۔
بھارت میں چین کے سفیر سو فیہونگ نے رواں ماہ کہا تھا کہ چین واشنگٹن کی جانب سے بھارت پر بھاری محصولات کی مخالفت کرتا ہے اور 'بھارت کے ساتھ مضبوطی سے کھڑا رہے گا'۔
کئی دہائیوں تک واشنگٹن نے اس امید میں نئی دہلی کے ساتھ تعلقات استوار کیے کہ وہ بیجنگ کے لیے ایک علاقائی جوابی طاقت کے طور پر کام کرے گا۔
حالیہ مہینوں میں چین نے ہندوستانی زائرین کو تبت میں بدھ مت کے مقامات پر جانے کی اجازت دی ہے اور دونوں ممالک نے باہمی سیاحتی ویزا پابندیاں اٹھا لی ہیں۔
بنگلورو میں تکششیلا انسٹی ٹیوشن تھنک ٹینک میں چین بھارت تعلقات کے ماہر منوج کیولرامانی نے کہا، "ہندوستان اور چین دونوں تعلقات میں ایک نئے توازن کی وضاحت کرنے کے ایک طویل اور پیچیدہ عمل میں مصروف ہیں۔
چین بھارت کا سب سے بڑا دوطرفہ تجارتی شراکت دار ہے لیکن طویل عرصے سے جاری تجارتی خسارہ جو بھارتی حکام کے لیے مایوسی کا مستقل سبب ہے، اس سال ریکارڈ 99.2 ارب ڈالر تک پہنچ گیا۔
دریں اثنا، تبت میں ایک منصوبہ بند چینی میگا ڈیم نے بڑے پیمانے پر پانی کے رخ موڑنے کا خدشہ پیدا کر دیا ہے جس سے خشک موسم میں دریائے برہمپترا پر پانی کے بہاؤ میں 85 فیصد تک کمی آسکتی ہے۔
بھارت جلاوطن تبتی بودھی روحانی پیشوا دلائی لامہ کی بھی میزبانی کرتا ہے جنہیں بیجنگ ایک خطرناک علیحدگی پسند اثر و رسوخ کے طور پر دیکھتا ہے جبکہ بھارت کا روایتی حریف پاکستان بھی چین کی سخت معاشی، سفارتی اور فوجی حمایت سے فائدہ اٹھاتا ہے۔