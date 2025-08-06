سیاست
2 منٹ پڑھنے
پاکستان: دہشت گردانہ حملوں میں 8 افراد ہلاک ہو گئے
صوبہ خیبر پختونخوا کے اضلاع پشاور، کرک اور لکی مروت میں دہشت گردوں کے حملے، سکیورٹی اہلکاروں سمیت 8 افراد اپنی جانوں سے محروم ہو گئے
پاکستان: دہشت گردانہ حملوں میں 8 افراد ہلاک ہو گئے
پشاور، پاکستان کے مضافات میں ایک پولیس افسر تھرمل دوربین سے لیس مشین گن لیے ہوئے ہے۔ / Reuters
13 گھنٹے قبل

پاکستان کے شمال مغربی صوبے 'خیبر پختونخوا 'میں مختلف شدت پسندانہ حملوں میں 5 سکیورٹی اہلکاروں اور 3 شہریوں سمیت کُل 8 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔

وزیر داخلہ محسن نقوی کے مطابق عسکریت پسندوں نے ضلع کرک میں  نیم فوجی فرنٹیئر کور  اہلکاروں کی گاڑی کو نشانہ بنایا ہے۔ حملے میں تین فوجی اور ان کا ڈرائیور ہلاک ہو گیا ہے۔

علاوہ ازیں منگل کو رات دیر گئے  ضلع پشاور میں ایک اور گاڑی پر حملہ کیا گیا جس میں ، بشمول پولیس انسپکٹر علی حسین، تین افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔

تیسرے واقعے میں، لکی مروت میں چھٹی پر آئے ہوئے فرنٹیئر کور کے ایک اہلکار عطا اللہ کو نامعلوم مسلح افراد نے گولی مار کر ہلاک کر دیا ہے۔

recommended

حال ہی میں خیبر پختونخوا کے ، شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان، خیبر، اور باجوڑ جیسے افغانستان سے متّصل اضلاع میں تشدد کے واقعات میں اضافہ ہو گیا ہے۔

اسلام آباد میں قائم تھنک ٹینک پاکستان انسٹیٹیوٹ فار کانفلکٹ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز کے مطابق، جولائی میں ملک بھر میں 82 شدت پسندانہ  حملے ہوئے  اور درجنوں سکیورٹی آپریشن کئے گئے ہیں۔  حملوں اور آپریشنوں کے واقعات میں 37 سکیورٹی اہلکار اور  54 شہری اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹحے ہیں۔ واقعات میں 124 عسکریت پسندوں کو جہنم واصل کر دیا گیا ہے۔

اس کے علاوہ  199 افراد زخمی ہوئے ہیں جن میں 107 شہری، 56 سیکورٹی اہلکار، اور 35 شدت پسند شامل ہیں۔

دریافت کیجیے
لوور میوزیم میں تاریخی تزئین و آرائش: "مونا لیزا" کے لئے خصوصی کمرہ
قیدیوں کی زبانی،الاباما جیل کہانی
ہاتشیپسوت کے تاریخی نوادرات
چار سو سال پرانا آشوری بازار
محبت کیا ہے؟
ترک فنکار، زنزیبار کی سمندری معیشت کو فنون کے ذریعے جانبرکر رہے ہیں
داتچہ میں عہدِ عثمانیہ کا غرق شدہ بحری جہاز 17ویں صدی کی بحری تاریخ پر روشنی ڈال رہاہے
عہدِ عثمانیہ میں رمضان اور حضوری دروس
ترک ڈرامے دنیا میں ترکیہ کے چہرے کو بدل رہے ہیں
آزادی فلسطین کی حامی وکیل عائشہ نور
ڈنمارک کا آرکٹک سمندر میں اپنے وجود کو مضبوطی دلانے کے لیے 2 بلین ڈالر کی فوجی امداد کا اعلان
بنگلہ دیش کی طرف سے ہندوستانی سیاست دان کی طرف سے اقوام متحدہ کے امن مشن کے مطالبے کی مذمت
ہیضے نے سوڈان کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے تو جاری جھڑپوں کے دوران 1200 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے
یوکرین نے مغرب سے جوہری ہتھیار حاصل کیے تو روس 'تمام ہتھیار' استعمال کرے گا: پوتن
آئی سی سی چیف:جنگی جرائم کی عدالت خطرے میں ہے
TRT گلوبل چیک کریں۔ اپنی رائے کا اشتراک کریں!
Contact us