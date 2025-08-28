دنیا
2 منٹ پڑھنے
انگلینڈ چرچ: ہمیں، متاثرین کی، معلومات افشاء ہونے پر افسوس ہے
زیادتی کے شکار افراد کی ذاتی معلومات کا افشاء ہونا انگلینڈ چرچ کے لئے ایک اور دھچکا ہے
انگلینڈ چرچ: ہمیں، متاثرین کی، معلومات افشاء ہونے پر افسوس ہے
یہ چرچ کے لیے ایک اور بڑا دھچکا ہے، جو جنسی زیادتی کے متعدد واقعات کے بعد اعتماد بحال کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ / AA
28 اگست 2025

چرچ آف انگلینڈ میں زیادتی کا شکار ہونے والے  افراد نے کہا ہے کہ متاثرین کو ہرجانے کی ادائیگی کے لئے قائم کئے گئے ایک انٹر نیٹ پروگرام سے ڈیٹا لیک کی وجہ سے تقریباً 200 متاثرین کی ذاتی معلومات افشا ہو گئی ہیں۔

یہ صورتحال، بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے واقعات پر قابو پانے میں ناکامی کے باعث گذشتہ ماہِ نومبر میں کینٹربری کے آرچ بشپ جسٹن ویلبی کے استعفیٰ کے بعد   چرچ کے لیے ایک نیا دھچکا ہے۔

دنیا بھر کے 85 ملین اینگلیکنز کے لیے مرکزی حیثیت کے حامل اس چرچ  نے فروری میں اپنے انتظامی کمیٹی  اجلاس میں متاثرین کے لیے ایک آزادانہ معاوضہ اسکیم کی منظوری دی تھی اپنے حفاظتی ڈھانچے میں وسیع پیمانے کی تبدیلیاں کی تھیں۔

متاثرینِ کلیسا کے قائم کردہ  "دی ہاوس آف سروائیورز" نامی گروپ نے کہا ہے کہ منگل کی رات  دیر گئے،ہرجانے کے لئے رجسٹریشن کروانے والے افراد، قانونی فرموں  اور کلیسا کے حکام کو ایک  ای میل بھیجی گئی جس میں  194 متاثرین کی تفصیلات درج تھیں۔

گروپ نے کہا  ہےکہ یہ ای میل، ہرجانہ معاملات  کی منتظم  قانونی فرم "کینیڈیز لاء" کی جانب سے بھیجی گئی اور چند منٹ بعد اسے واپس لے لیا گیاتھا۔

مجّوزہ

دی ہاؤس آف سروائیورز نے مزید کہا  ہےکہ معلومات کے افشاء نے  "تحفظ اور دیکھ بھال کے معاملے میں ان   ناکامیوں کو  مزید گہرا  کر دیا ہے کہ جنہیں  ہرجانہ اسکیم کے ذریعے حل کیا جانا تھا"۔

ڈیٹا  لیک واقعہ انتہائی افسوسناک ہے

چرچ نے کہا ہے کہ ہمیں  ڈیٹا لیک کے اس  انتہائی افسوسناک واقعے سے  آگاہ کیا گیا ہے اور کینیڈیز لاء نے اس افشاء کی مکمل ذمہ داری قبول کی ہے۔

چرچ نے کہا ہے کہ "ہم تسلیم کرتے ہیں کہ اس واقعے نے خاص طور پر ان متاثرین کو پریشان کیا ہے جنہوں نے احتیاط اور رازداری جیسے معاملات میں ہرجانہ اسکیم پر  بھروسہ کیا تھا۔"

قانونی فرم نے فوری طور پر تبصرے کی درخواست کا کوئی جواب نہیں دیا۔

دریافت کیجیے
لوور میوزیم میں تاریخی تزئین و آرائش: "مونا لیزا" کے لئے خصوصی کمرہ
قیدیوں کی زبانی،الاباما جیل کہانی
ہاتشیپسوت کے تاریخی نوادرات
چار سو سال پرانا آشوری بازار
محبت کیا ہے؟
ترک فنکار، زنزیبار کی سمندری معیشت کو فنون کے ذریعے جانبرکر رہے ہیں
داتچہ میں عہدِ عثمانیہ کا غرق شدہ بحری جہاز 17ویں صدی کی بحری تاریخ پر روشنی ڈال رہاہے
عہدِ عثمانیہ میں رمضان اور حضوری دروس
ترک ڈرامے دنیا میں ترکیہ کے چہرے کو بدل رہے ہیں
آزادی فلسطین کی حامی وکیل عائشہ نور
ڈنمارک کا آرکٹک سمندر میں اپنے وجود کو مضبوطی دلانے کے لیے 2 بلین ڈالر کی فوجی امداد کا اعلان
بنگلہ دیش کی طرف سے ہندوستانی سیاست دان کی طرف سے اقوام متحدہ کے امن مشن کے مطالبے کی مذمت
ہیضے نے سوڈان کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے تو جاری جھڑپوں کے دوران 1200 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے
یوکرین نے مغرب سے جوہری ہتھیار حاصل کیے تو روس 'تمام ہتھیار' استعمال کرے گا: پوتن
آئی سی سی چیف:جنگی جرائم کی عدالت خطرے میں ہے
TRT گلوبل چیک کریں۔ اپنی رائے کا اشتراک کریں!
Contact us