فرانس کے وزیر اعظم فرانسوا بیرو اپنی اقلیتی حکومت کو بچانے کے لیے لڑ رہے ہیں اور بدھ کے روز ایل سی آئی ٹی وی کے لیے کیے گئے آئی ایف او پی سروے میں کہا گیا ہے کہ تقریبا 63 فیصد فرانسیسی عوام چاہتے ہیں کہ ملک کی پارلیمان تحلیل ہو جائے اور نئے انتخابات کرائے جائیں۔
آئی ایف او پی کے سروے میں 26 اگست کو 1000 لوگوں کا آن لائن سروے کیا گیا۔
بیرو کی اقلیتی حکومت کے اگلے ماہ اقتدار سے ہٹائے جانے کے امکانات بڑھ رہے ہیں کیونکہ دائیں اور بائیں بازو کی تین بڑی مخالف جماعتوں نے کہا ہے کہ وہ بجٹ میں بڑے پیمانے پر کٹوتی کے منصوبے پر 8 ستمبر کو اعلان کردہ اعتماد کے ووٹ میں ان کی حمایت نہیں کریں گے۔
انھوں نے اپنی حکومت کی بقا کو بجٹ میں کٹوتی میں 44 ارب یورو کے پیکج پر اعتماد کے ووٹ سے جوڑ دیا ہے، جس میں دو سرکاری تعطیلات کو ختم کرنا اور فلاحی اخراجات منجمد کرنا شامل ہے، ایسے اقدامات جن سے وسیع پیمانے پر عوامی عدم اطمینان پیدا ہوا ہے۔
سیاسی غیر یقینی صورتحال نے اس ہفتے فرانسیسی اسٹاک اور بانڈز کو متاثر کیا ہے۔
پارلیمان میں حزب اختلاف کے سوشلسٹ گروپ کی قیادت کرنے والے بورس ولاؤڈ نے بی ایف ایم ٹی وی پر کہا کہ فرانس کو اپنا راستہ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے اور اس کا مطلب وزیر اعظم کی تبدیلی ہے۔
پارلیمان تحلیل کرنے کا کوئی بھی فیصلہ صدر ایمانوئل میکرون کو کرنا ہوگا اور آئی ایف او پی کے سروے میں کہا گیا ہے کہ 51 فیصد کا خیال ہے کہ میکرون پارلیمان تحلیل نہیں کریں گے۔
نیشنل ریلی، گرینز اور سوشلسٹ سبھی نے بیرو کے خلاف ووٹ دینے کا عہد کیا ہے، جس کی وجہ سے قانون سازوں کے ووٹ ڈالنے کے بعد ان کی حکومت کے پاس زندہ رہنے کا کوئی راستہ نہیں بچا ہے۔
اگر بیرو اپنا اعتماد کا ووٹ کھو دیتے ہیں تو میکرون کے پاس پارلیمان کو تحلیل کرنے کا متبادل نئی حکومت قائم کرنا ہوگا۔
اگرچہ زیادہ تر رائے دہندگان پارلیمان کو تحلیل کرنا چاہتے ہیں، لیکن نصف سے زیادہ کا خیال ہے کہ صدر ایمانوئل میکرون نئے انتخابات کا اعلان کرنے سے گریز کریں گے۔
توقع کی جا رہی ہے کہ اگر بیرو ہار جاتے ہیں تو میکرون 2024 کے بعد اپنا تیسرا وزیر اعظم مقرر کریں گے۔