دنیا
2 منٹ پڑھنے
امریکہ: یوکرین پر روسی حملے اصل میں "مودی کی جنگ" ہے
امریکہ میں ہر کوئی بھارت کی وجہ سے نقصان اٹھا رہا ہے کیونکہ بھارت کے زیادہ محصولات مودی کی جنگ کی فنڈنگ کر رہے ہیں: پیٹر نوارو
امریکہ: یوکرین پر روسی حملے اصل میں "مودی کی جنگ" ہے
وائٹ ہاؤس کے تجارتی عہدیدار نے نئی دہلی پر روس کی جنگ کو ہوا دینے کا الزام عائد کیا ہے جبکہ بھارت نے اپنی معیشت کے لیے تیل کی درآمدات کو ضروری قرار دیا ہے۔ / Reuters
29 اگست 2025

امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے  مشیرِ تجارت نے کہا ہے کہ یوکرین پر روسی حملے اصل میں "مودی کی جنگ" ہے۔

بعد وائٹ ہاوس کے مشیرِ تجارت 'پیٹر نوارو ' نے بلومبرگ ٹیلی ویژن کے لئے انٹرویو میں بھارت کی توانائی پالیسی پر تنقید کو مزید بڑھاتے ہوئے یوکرین پر روسی حملوں کو "مودی کی جنگ" قرار دیا  اورکہا ہے بھارتی مال پر بھاری محصولات  نئی دہلی کی روسی تیل کی درآمدات سے مربوط ہیں۔

پیٹر نوارو نے یہ تبصرے ، ٹرمپ انتظامیہ کے بھارتی برآمدات پر 50 فیصد محصولات عائد کرنے سے چند گھنٹے بعد کئے ہیں۔

انہوں نے کہا ہے کہ "امریکہ میں ہر کوئی بھارت کی وجہ سے نقصان اٹھا رہا ہے۔ صارفین اور کاروبار نقصان اٹھا رہے ہیں، مزدور نقصان اٹھا رہے ہیں کیونکہ بھارت کے زیادہ محصولات ہمیں ملازمتوں، کارخانوں اور آمدنی سے محروم کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ  ٹیکس دہندگان نقصان اٹھا رہے ہیں کیونکہ ہمیں مودی کی جنگ کے لیے فنڈ فراہم کرنا پڑ رہا ہے۔"

مجّوزہ

جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا  وہ"پوتن کی جنگ" کی بات کر رہے ہیں تو نوارو نے زور دے کر کہا ہے کہ  "میرا مطلب مودی کی جنگ ہے، کیونکہ امن کا راستہ کسی حد تک  نئی دہلی سے ہو کر گزرتا ہے" ۔

محصولات اور الزامات

محصولات میں اضافے میں 25 فیصد جرمانہ شامل ہے جو براہ راست بھارت کی روسی تیل اور ہتھیاروں کی خریداری سے منسلک ہے۔ نوارو نے دلیل دی کہ بھارت رعایتی قیمت پر خام تیل خرید کر بھاری  منافعے کے ساتھ  فروخت کر کے "روسی جنگی مشین" کو تقویت دے رہا ہے۔

انہوں نے کہا ہے کہ "حل بہت آسان ہے۔ بھارت روسی تیل خریدنا بند کر دے تو کل سے ہی  25 فیصد رعایت حاصل کر سکتا ہے "۔

دریافت کیجیے
لوور میوزیم میں تاریخی تزئین و آرائش: "مونا لیزا" کے لئے خصوصی کمرہ
قیدیوں کی زبانی،الاباما جیل کہانی
ہاتشیپسوت کے تاریخی نوادرات
چار سو سال پرانا آشوری بازار
محبت کیا ہے؟
ترک فنکار، زنزیبار کی سمندری معیشت کو فنون کے ذریعے جانبرکر رہے ہیں
داتچہ میں عہدِ عثمانیہ کا غرق شدہ بحری جہاز 17ویں صدی کی بحری تاریخ پر روشنی ڈال رہاہے
عہدِ عثمانیہ میں رمضان اور حضوری دروس
ترک ڈرامے دنیا میں ترکیہ کے چہرے کو بدل رہے ہیں
آزادی فلسطین کی حامی وکیل عائشہ نور
ڈنمارک کا آرکٹک سمندر میں اپنے وجود کو مضبوطی دلانے کے لیے 2 بلین ڈالر کی فوجی امداد کا اعلان
بنگلہ دیش کی طرف سے ہندوستانی سیاست دان کی طرف سے اقوام متحدہ کے امن مشن کے مطالبے کی مذمت
ہیضے نے سوڈان کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے تو جاری جھڑپوں کے دوران 1200 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے
یوکرین نے مغرب سے جوہری ہتھیار حاصل کیے تو روس 'تمام ہتھیار' استعمال کرے گا: پوتن
آئی سی سی چیف:جنگی جرائم کی عدالت خطرے میں ہے
TRT گلوبل چیک کریں۔ اپنی رائے کا اشتراک کریں!
Contact us