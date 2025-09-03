سیاست
شہباز اور پوتن نے پاکستان-روس کے دو طرفہ تعلقات کو مضبوط کرنے کی خواہش کا اظہار کیا
رہنماؤں نے بیجنگ میں شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے موقع پر ملاقات کی۔
پوتن اور شہباز نے تجارتی سکڑاؤ کے باوجود روس اور پاکستان کے تعلقات کو گہرا کرنے کا عہد کیا / AP
3 ستمبر 2025

پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف اور روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے چین میں پاکستان اور روس کے دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے کی خواہش کا اظہار کیا۔

رہنماؤں نے بیجنگ میں شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے موقع پر ملاقات کی اور توانائی، تجارت اور علاقائی رابطوں پر تبادلہ خیال کیا، انہوں نےباہمی تعاون کو فروغ دینے کی کوششوں پر زوربھی  دیا۔

پوتن نے حالیہ دنوں میں دو طرفہ تجارت میں کمی کی نشاندہی کرتے ہوئے کہا کہ اس کی وجوہات کا تجزیہ کیا جانا چاہیے اور تجارت کو دوبارہ فعال بنانے کے لیے اقدامات کیے جانے چاہییں۔
روسی صدر نے پاکستان میں تباہ کن سیلاب پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے پاکستانی عوام سے تعزیت کی۔

وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ گزشتہ سال روسی خام تیل کی درآمدات نے دو طرفہ تجارت میں اہم کردار ادا کیا۔

انہوں نے مزید کہا کہ بیلاروس، روس، قازقستان، ازبکستان، افغانستان اور پاکستان کو ملانے والا تجارتی راہداری منصوبہ خطے کی خوشحالی میں معاون  ثابت ہوگا۔

زراعت، لوہے ، سٹیل، توانائی اور نقل و حمل کے شعبوں میں مختلف پروٹوکول پر دستخط کیے گئے۔
کراچی میں پاکستان آئرن اینڈ اسٹیل پلانٹ کی بحالی کا معاہدہ طے پا گیا۔

شہباز شریف نے کہا ہے کہ انہوں نے پوتن کی ماسکو کے دورے کی  دعوت قبول کر لی ہے ۔

