سیاست
1 منٹ پڑھنے
ترکیہ نے اپنا آٹھواں قومی جنگی جہاز ایچل سمندر میں اتار دیا
یالووا کے سیفین شپ یارڈ میں منعقدہ تقریب میں متعارف کرایا گیا یہ کثیر المقاصد فریگیٹ، نگرانی، جاسوسی، گشت، آبدوز مخالف جنگ، فضائی دفاع اور تلاش و بچاؤ کے فرائض انجام دے سکے گا۔
ترکیہ نے اپنا آٹھواں قومی جنگی جہاز ایچل سمندر میں اتار دیا
ٹی سی جی آئسل 113 میٹر (370.7 فٹ) لمبا ہے اور اس کی کل گنجائش تقریباً 3,200 ٹن ہے۔ / AA
2 ستمبر 2025

113 میٹر  طویل اور 3 ہزار 200 ٹن وزنی یہ جہاز، گیس ٹربائن اور ڈیزل انجن کے امتزاج سے 29 ناٹ سے زیادہ کی رفتار پکڑ  سکتا ہے۔
دو ہفتے تک مسلسل سمندر میں  سفر کر سکنے  کی صلاحیت  کا حامل  ایچل، 10 ٹن وزنی ہیلی کاپٹر یا بغیر پائلٹ کے فضائی گاڑیاں لے جا سکتا ہے۔

یہ جہاز مقامی طور پر تیار کردہ اینٹی شپ میزائل، فضائی دفاعی نظام، عمودی لانچ سسٹم اور 76 ملی میٹر کی توپ سے لیس ہے۔
اس کے علاوہ جدید ریڈار اور الیکٹرانک وارفیئر سسٹم بھی شامل ہیں۔

مجّوزہ

ایچل  کی تعمیر میں 200 ترک کمپنیوں نے حصہ لیا ا ور استعمال شدہ پرزوں کا 70 فیصد سے زیادہ ملکی پیداوار ہے۔

دریافت کیجیے
لوور میوزیم میں تاریخی تزئین و آرائش: "مونا لیزا" کے لئے خصوصی کمرہ
قیدیوں کی زبانی،الاباما جیل کہانی
ہاتشیپسوت کے تاریخی نوادرات
چار سو سال پرانا آشوری بازار
محبت کیا ہے؟
ترک فنکار، زنزیبار کی سمندری معیشت کو فنون کے ذریعے جانبرکر رہے ہیں
داتچہ میں عہدِ عثمانیہ کا غرق شدہ بحری جہاز 17ویں صدی کی بحری تاریخ پر روشنی ڈال رہاہے
عہدِ عثمانیہ میں رمضان اور حضوری دروس
ترک ڈرامے دنیا میں ترکیہ کے چہرے کو بدل رہے ہیں
آزادی فلسطین کی حامی وکیل عائشہ نور
ڈنمارک کا آرکٹک سمندر میں اپنے وجود کو مضبوطی دلانے کے لیے 2 بلین ڈالر کی فوجی امداد کا اعلان
بنگلہ دیش کی طرف سے ہندوستانی سیاست دان کی طرف سے اقوام متحدہ کے امن مشن کے مطالبے کی مذمت
ہیضے نے سوڈان کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے تو جاری جھڑپوں کے دوران 1200 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے
یوکرین نے مغرب سے جوہری ہتھیار حاصل کیے تو روس 'تمام ہتھیار' استعمال کرے گا: پوتن
آئی سی سی چیف:جنگی جرائم کی عدالت خطرے میں ہے
TRT گلوبل چیک کریں۔ اپنی رائے کا اشتراک کریں!
Contact us