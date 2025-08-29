سیاست
1 منٹ پڑھنے
ترکیہ یوکرائن-روس کے اعلی سطح کی مذاکرات کی تسہیل کرنے کے لیے تیار ہے
اردوان نے زور دیا ہے کہ ترکیہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کوشش کر رہا ہے کہ یوکرین جنگ دائمی امن کے ساتھ ختم ہو۔
ترکیہ یوکرائن-روس کے اعلی سطح کی مذاکرات کی تسہیل کرنے کے لیے تیار ہے
اردوغان زیلنسکی / AA Archive
29 اگست 2025

ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان نے یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی سے فون پر بات چیت  کی ہے۔
اس ملاقات میں ترکیہ اور یوکرین کے دوطرفہ تعلقات، یوکرین-روس کے درمیان امن عمل، اور علاقائی و عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔

صدر اردوان نے اس موقع پر کہا ہے کہ وہ الاسکا اور واشنگٹن میں ہونے والے رابطوں پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں اور ترکیہ جنگ کے مستقل امن پر ختم ہونے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔

انہوں نے کہا  ہےکہ امن کے قیام کے ساتھ ترکیہ، یوکرین کی سلامتی کے لیے اپنا تعاون جاری رکھے گا۔

مجّوزہ

صدر اردوان نے کہا  ہےکہ یوکرین-روس جنگ میں منصفانہ حل ممکن ہےاور دونوں فریقوں کے درمیان مذاکرات کو مضبوطی کے ساتھ جاری رکھنا ضروری ہے۔

 ترکیہ امن کے قیام کے لیے اعلیٰ سطحی رابطوں کے انعقاد میں اپنی پوری کوشش کرنے کے لیے تیار ہے۔

صدر اردوان نے اس موقع پر یوکرین کے یوم آزادی کی بھی مبارکباد دی ہے۔

دریافت کیجیے
لوور میوزیم میں تاریخی تزئین و آرائش: "مونا لیزا" کے لئے خصوصی کمرہ
قیدیوں کی زبانی،الاباما جیل کہانی
ہاتشیپسوت کے تاریخی نوادرات
چار سو سال پرانا آشوری بازار
محبت کیا ہے؟
ترک فنکار، زنزیبار کی سمندری معیشت کو فنون کے ذریعے جانبرکر رہے ہیں
داتچہ میں عہدِ عثمانیہ کا غرق شدہ بحری جہاز 17ویں صدی کی بحری تاریخ پر روشنی ڈال رہاہے
عہدِ عثمانیہ میں رمضان اور حضوری دروس
ترک ڈرامے دنیا میں ترکیہ کے چہرے کو بدل رہے ہیں
آزادی فلسطین کی حامی وکیل عائشہ نور
ڈنمارک کا آرکٹک سمندر میں اپنے وجود کو مضبوطی دلانے کے لیے 2 بلین ڈالر کی فوجی امداد کا اعلان
بنگلہ دیش کی طرف سے ہندوستانی سیاست دان کی طرف سے اقوام متحدہ کے امن مشن کے مطالبے کی مذمت
ہیضے نے سوڈان کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے تو جاری جھڑپوں کے دوران 1200 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے
یوکرین نے مغرب سے جوہری ہتھیار حاصل کیے تو روس 'تمام ہتھیار' استعمال کرے گا: پوتن
آئی سی سی چیف:جنگی جرائم کی عدالت خطرے میں ہے
TRT گلوبل چیک کریں۔ اپنی رائے کا اشتراک کریں!
Contact us