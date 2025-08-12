13 گھنٹے قبل
پاکستان مسلح افواج نے آج بروز منگل جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ حالیہ 4 دنوں میں افغانستان کے ساتھ سرحد پر 50 دہشت گردوں کو غیر فعال کر دیا گیا ہے۔
بیان کے مطابق یہ کارروائی ملک کےجنوب مغربی علاقے میں کی گئی ہے جو اہم چینی منصوبے "بیلٹ اینڈ روڈ" کی میزبانی کرتا ہے اور دہشت گردانہ کاروائیوں کی وجہ سے بے اطمینانی کا شکار ہے۔
فوج نے کہا ہے کہ یہ دہشت گرد بلوچستان میں بروز جمعرات شروع کئے گئے ایک آپریشن کے دوران ہلاک کیے گئے ہیں ۔
واضح رہے کہ اس علاقے میں دہشت گردوں کے ساتھ ساتھ علیحدگی پسند بھی سرگرم ہیں۔
مذکورہ ہلاکتوں کی آزاد ذرائع سے تصدیق نہیں ہو سکی۔