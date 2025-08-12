پاکستان
1 منٹ پڑھنے
پاکستان: 50 دہشتگردوں کو غیر فعال کر دیا گیا ہے
افغانستان کے ساتھ سرحد پر 50 دہشت گردوں کو غیر فعال کر دیا گیا ہے: پاکستان مسلح افواج
پاکستان: 50 دہشتگردوں کو غیر فعال کر دیا گیا ہے
(فائل) شمالی وزیرستان، پاکستان میں افغانستان کی سرحد پر ایک چوکی کے باہر پاکستانی فوجی سرحدی باڑ پر حفاظت کی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہوئے۔ / Reuters
13 گھنٹے قبل

پاکستان مسلح افواج نے آج بروز منگل جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ حالیہ 4 دنوں میں افغانستان کے ساتھ سرحد پر 50 دہشت گردوں کو غیر فعال کر دیا گیا ہے۔

بیان کے مطابق یہ کارروائی ملک کےجنوب مغربی علاقے میں کی گئی ہے جو اہم چینی منصوبے "بیلٹ اینڈ روڈ" کی میزبانی کرتا ہے اور دہشت گردانہ کاروائیوں کی وجہ سے بے اطمینانی کا شکار ہے۔

فوج نے کہا ہے کہ یہ دہشت گرد بلوچستان میں بروز جمعرات شروع کئے گئے ایک آپریشن کے دوران ہلاک کیے گئے ہیں ۔

مجّوزہ

واضح رہے کہ  اس علاقے میں دہشت گردوں کے ساتھ ساتھ علیحدگی پسند بھی سرگرم ہیں۔

مذکورہ  ہلاکتوں کی آزاد ذرائع سے تصدیق نہیں ہو سکی۔

دریافت کیجیے
لوور میوزیم میں تاریخی تزئین و آرائش: "مونا لیزا" کے لئے خصوصی کمرہ
قیدیوں کی زبانی،الاباما جیل کہانی
ہاتشیپسوت کے تاریخی نوادرات
چار سو سال پرانا آشوری بازار
محبت کیا ہے؟
ترک فنکار، زنزیبار کی سمندری معیشت کو فنون کے ذریعے جانبرکر رہے ہیں
داتچہ میں عہدِ عثمانیہ کا غرق شدہ بحری جہاز 17ویں صدی کی بحری تاریخ پر روشنی ڈال رہاہے
عہدِ عثمانیہ میں رمضان اور حضوری دروس
ترک ڈرامے دنیا میں ترکیہ کے چہرے کو بدل رہے ہیں
آزادی فلسطین کی حامی وکیل عائشہ نور
ڈنمارک کا آرکٹک سمندر میں اپنے وجود کو مضبوطی دلانے کے لیے 2 بلین ڈالر کی فوجی امداد کا اعلان
بنگلہ دیش کی طرف سے ہندوستانی سیاست دان کی طرف سے اقوام متحدہ کے امن مشن کے مطالبے کی مذمت
ہیضے نے سوڈان کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے تو جاری جھڑپوں کے دوران 1200 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے
یوکرین نے مغرب سے جوہری ہتھیار حاصل کیے تو روس 'تمام ہتھیار' استعمال کرے گا: پوتن
آئی سی سی چیف:جنگی جرائم کی عدالت خطرے میں ہے
TRT گلوبل چیک کریں۔ اپنی رائے کا اشتراک کریں!
Contact us