پاکستانی حکام نے شمال مشرقی صوبہ پنجاب میں امدادی کارروائیوں میں مدد کے لیے فوج تعینات کر دی ہے کیونکہ صوبے کو شدید بارشوں اور بھارت کی جانب سے سیلابی ڈیموں سے پانی چھوڑنے کی وجہ سے سیلاب کی ہنگامی صورتحال کا سامنا ہے۔
نئی دہلی نے اسلام آباد کو دریائے ستلج، راوی اور چناب میں زیادہ بہاؤ کے بارے میں متنبہ کیا ہے۔
پنجاب حکومت کی درخواست پر فوج کو شدید سیلاب کا سامنا کرنے والے اضلاع سے رہائشیوں کو نکالنے میں سول انتظامیہ کی مدد کے لئے تعینات کیا گیا تھا۔
سرکاری نوٹیفکیشن کے مطابق لاہور، اوکاڑہ، فیصل آباد اور سیالکوٹ سمیت دیگر علاقوں میں فوجی دستے تعینات کیے گئے ہیں۔
پاکستان کی آبی وسائل کی وزارت نے متنبہ کیا ہے کہ پنجاب کے کئی اضلاع میں 'شدید سیلاب' آ سکتا ہے کیونکہ تینوں دریاؤں میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔
پریس ٹرسٹ آف انڈیا کے مطابق نئی دہلی نے بدھ کے روز پاکستان کو تازہ الرٹ جاری کیا ہے جس میں دریائے تاوی میں سیلاب کے امکانات کے بارے میں بتایا گیا ہے کیونکہ شمالی ریاستوں میں مسلسل بارشوں کی وجہ سے بڑے ڈیموں سے اضافی پانی چھوڑنا پڑ رہا ہے۔
منگل کے روز پاکستان کی نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے کہا تھا کہ تقریبا ڈیڑھ لاکھ افراد کو پہلے ہی محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے اور دریاؤں کے قریب رہنے والے رہائشیوں پر زور دیا ہے کہ وہ فوری طور پر وہاں سے چلے جائیں۔
اتھارٹی نے یہ بھی متنبہ کیا ہے کہ ملک کے مختلف علاقوں میں 29 اگست سے تازہ بارش کا آغاز ہونے کا امکان ہے۔
بھارت اور پاکستان حالیہ ہفتوں میں مون سون کی مسلسل بارشوں اور سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں، پاکستان میں 14 اگست سے اب تک تقریبا 500 افراد ہلاک ہوئے ہیں، جن میں سے زیادہ تر شمال مغربی صوبہ خیبر پختونخوا میں ہیں، جب کہ 26 جون سے اب تک پاکستان بھر میں 800 سے زائد افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔
حکام کے مطابق ضلع غذر میں موسلا دھار بارشوں اور سیلاب کے باعث کئی سڑکیں بہہ جانے کے بعد گلگت بلتستان کے علاقے میں بھی گزشتہ کئی روز سے ہزاروں رہائشی پھنسے ہوئے ہیں۔