سیاست
1 منٹ پڑھنے
جرمنی نے 10,000 سے زیادہ غیر قانونی مہاجرین کو واپس بھیج دیا ہے۔
وزیر داخلہ الیگزینڈر ڈوبرنڈٹ نے کہا ہے کہ سخت سرحدی اقدامات مؤثر ثابت ہوئے ہیں اور یہ پالیسی ستمبر کے بعد بھی جاری رہے گی۔
جرمنی نے 10,000 سے زیادہ غیر قانونی مہاجرین کو واپس بھیج دیا ہے۔
داخلی وزیر الیگزینڈر ڈوبرائنڈٹ کا کہنا ہے کہ حکومت کے سخت اقدامات نے عالمی تصور کو تبدیل کر دیا ہے۔ / DPA
28 اگست 2025

جرمنی، ماہِ مئی میں نئی اتحادی حکومت کے اقتدار میں آنے کے بعد سے، دس ہزار سے زائد غیر قانونی تارکین وطن کو   ملک بَدر کرچُکا ہے۔
وزیر داخلہ الیگزینڈر ڈوبرنڈٹ  نے کہا ہے کہ سخت سرحدی اقدامات مؤثر ثابت ہوئے ہیں اور یہ پالیسی ستمبر کے بعد بھی جاری رہے گی۔
جرمنی فی الوقت 35 لاکھ پناہ گزینوں کی میزبانی کر رہا ہے۔
چانسلر فریڈرِک مرز نے، اپنی انتخابی مہم کے دوران، غیر قانونی ہجرت کو روکنے کے لیے سخت اقدامات کرنے کا وعدہ کیا اور ہمسایہ ممالک کے ساتھ مزید جامع سرحدی کنٹرول  شروع کیا تھا۔
یورپی یونین قوانین کے مطابق، عارضی سرحدی کنٹرول صرف ہنگامی حالات میں نافذ کیے جا سکتے ہیں۔
مرز حکومت کا موقف ہے کہ پناہ گزینوں کو پناہ کی درخواستیں  اپنے دَخول کے پہلے ملک مثلاً یونان یا اٹلی میں جمع کروانی چاہییں ۔

مجّوزہ
دریافت کیجیے
لوور میوزیم میں تاریخی تزئین و آرائش: "مونا لیزا" کے لئے خصوصی کمرہ
قیدیوں کی زبانی،الاباما جیل کہانی
ہاتشیپسوت کے تاریخی نوادرات
چار سو سال پرانا آشوری بازار
محبت کیا ہے؟
ترک فنکار، زنزیبار کی سمندری معیشت کو فنون کے ذریعے جانبرکر رہے ہیں
داتچہ میں عہدِ عثمانیہ کا غرق شدہ بحری جہاز 17ویں صدی کی بحری تاریخ پر روشنی ڈال رہاہے
عہدِ عثمانیہ میں رمضان اور حضوری دروس
ترک ڈرامے دنیا میں ترکیہ کے چہرے کو بدل رہے ہیں
آزادی فلسطین کی حامی وکیل عائشہ نور
ڈنمارک کا آرکٹک سمندر میں اپنے وجود کو مضبوطی دلانے کے لیے 2 بلین ڈالر کی فوجی امداد کا اعلان
بنگلہ دیش کی طرف سے ہندوستانی سیاست دان کی طرف سے اقوام متحدہ کے امن مشن کے مطالبے کی مذمت
ہیضے نے سوڈان کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے تو جاری جھڑپوں کے دوران 1200 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے
یوکرین نے مغرب سے جوہری ہتھیار حاصل کیے تو روس 'تمام ہتھیار' استعمال کرے گا: پوتن
آئی سی سی چیف:جنگی جرائم کی عدالت خطرے میں ہے
TRT گلوبل چیک کریں۔ اپنی رائے کا اشتراک کریں!
Contact us