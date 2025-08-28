سیاست
روس، یوکرین میں ،یورپی افواج کی تعیناتی کے خلاف ہے۔
کریملن کے ترجمان دمتری پیسکوف نے، سلامتی ضمانتوں کے دائرہ کار میں ، یوکرین میں یورپی افواج کی ممکنہ تعیناتی پر تبصرہ کیا ہے۔
کریم لن کے ترجمان دمتری پیسکوف۔ / Reuters
28 اگست 2025

انہوں  نے کہا ہے کہ"ہم اس کاروائی کو  منفی خیال کرتے ہیں کیونکہ  یورپی افواج کا کوئی وجود نہیں ہے۔ یہ اصل میں  زیادہ تر نیٹو کے بعض مخصوص رکن ممالک کے فوجی دستے  ہیں۔  یوکرین میں جنگ کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہاں  نیٹو  عناصر  کی موجودگی  ہے"۔

پیسکوف نے مزید کہا  ہےکہ روس۔ یوکرین مذاکرات کو زیادہ مؤثر اور اعلیٰ سطحی بنانے کے  لیے بہت اچھی تیاری کی ضرورت ہے۔

انہوں نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ مستقبل قریب میں صدر پوتن اور صدر زیلنسکی کے درمیان کوئی ملاقات متوقع نہیں ہے۔
انہوں نے مزید کہا  ہےکہ روسی اور یوکرینی  مذاکراتی وفود کے رہنما  رابطے میں ہیں تاہم نئی ملاقات کے لیے کوئی تاریخ طے نہیں کی گئی ہے۔

۔

