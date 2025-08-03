یوکرین کے انسداد بدعنوانی کے اداروں نے کہا ہے کہ انہوں نے بڑے مظاہروں کے بعد ایجنسیوں کی آزادی بحال ہونے کے دو دن بعد ایک بڑی رشوت ستانی اسکیم کا انکشاف کیا ہے جس نے فوجی ڈرون اور سگنل جیمنگ سسٹم کو مہنگے داموں خریدا تھا۔
دونوں ایجنسیوں کی جانب سے ہفتے کے روز سوشل میڈیا پر شائع ہونے والے ایک بیان میں نیشنل اینٹی کرپشن ایجنسی (این اے بی یو) اور اسپیشلائزڈ اینٹی کرپشن پراسیکیوٹر آفس (ایس اے پی او) نے کہا کہ انہوں نے ایک موجودہ قانون ساز، دو مقامی عہدیداروں اور نیشنل گارڈ اہلکاروں کی ایک نامعلوم تعداد کو رشوت لیتے ہوئے پکڑا ہے۔ بیان میں ان میں سے کسی کی شناخت نہیں کی گئی۔
رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس اسکیم کا مقصد سپلائر کمپنیوں کے ساتھ ریاستی معاہدوں کو جان بوجھ کر بڑھا چڑھا کر قیمتوں پر ختم کرنا تھا اور مجرموں کو معاہدے کی لاگت کا 30 فیصد تک رشوت دی گئی تھی۔ چار افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔
صدر ولادیمیر زیلنسکی نے ٹیلی گرام پر لکھا کہ 'کرپشن کے خلاف صرف صفر رواداری، بدعنوانی کو بے نقاب کرنے کے لیے واضح ٹیم ورک اور اس کے نتیجے میں منصفانہ سزا دی جا سکتی ہے۔'
زیلنسکی نے مزید کہا کہ وہ "اینٹی کرپشن ایجنسیوں کے ان کے کام کے لئے شکر گزار ہیں۔
"یہ ضروری ہے کہ انسداد بدعنوانی کے ادارے آزادانہ طور پر کام کریں، اور جمعرات کو منظور کردہ قانون انہیں بدعنوانی کے خلاف حقیقی جنگ کے لئے تمام ضروری وسائل کی ضمانت دیتا ہے."
یوکرین کے انسداد بدعنوانی کے تفتیش کاروں اور پراسیکیوٹرز، این اے بی یو اور ایس اے پی او کی آزادی کو جمعرات کے روز پارلیمنٹ نے بحال کر دیا تھا کیونکہ اسے واپس لینے کے اقدام کے نتیجے میں جنگ شروع ہونے کے بعد ملک میں سب سے بڑے مظاہرے ہوئے ہیں۔
زیلنسکی، جن کے پاس جنگ کے وقت کے دور رس صدارتی اختیارات ہیں، کو اس وقت سیاسی تبدیلی پر مجبور ہونا پڑا جب این اے بی یو اور ایس اے پی او کو اپنے پراسیکیوٹر جنرل کے کنٹرول میں لانے کی ان کی کوشش نے جنگ کے پہلے ملک گیر احتجاج کو جنم دیا۔
زیلنسکی نے بعد میں کہا کہ انہوں نے لوگوں کا غصہ سنا ہے اور ایجنسیوں کی سابقہ آزادی کو بحال کرنے کے لئے ایک بل پیش کیا ہے ، جسے جمعرات کو پارلیمنٹ نے منظور کیا تھا۔
یوکرین کے یورپی اتحادیوں نے اس اقدام کی تعریف کرتے ہوئے ایجنسیوں کی اصل حیثیت ختم کرنے پر تشویش کا اظہار کیا۔
اعلیٰ یورپی عہدیداروں نے زیلنسکی کو بتایا تھا کہ یوکرین اپنے انسداد بدعنوانی حکام کے اختیارات کو محدود کرکے یورپی یونین کی رکنیت کے لیے اپنی کوششوں کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔